El paro baja en los 31 municipios de Tenerife en el cierre de 2024

El paro desciende en los 31 municipios de Tenerife al cierre del cuarto y último trimestre de 2024. A ello contribuye el apoyo del Cabildo de la Isla que destina 10 millones a los ayuntamientos para fomentar el empleo. La Estadística de Población Activa (EPA) Registrada correspondiente al periodo entre septiembre y diciembre del año pasado refleja una importante reducción del desempleo. Los Realejos, El Sauzal y Güímar registran los mayores descensos, con caídas de más de tres puntos en dos años. En el otro lado, municipios como La Victoria de Acentejo, Los Silos e Icod de los Vinos presentan las tasas de paro más altas. El ranquin lo encabezan Los Realejos (-3,6), El Sauzal (-3,2) y Güímar (-3,1) con los mayores avances desde el último trimestre de 2022.

Colaboración

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subraya que la colaboración con los municipios ha sido clave para reducir el paro en todos ellos y, además, fortalecer el tejido económico local. Dávila, destaca que «el año pasado destinamos a eso 10 millones de euros». Asimismo, señala la importancia de la «buena y estrecha colaboración que mantenemos con los ayuntamientos de la Isla para alcanzar estos resultados». Añade que este descenso global del paro es «el reflejo del esfuerzo conjunto entre el Cabildo y los ayuntamientos». Esta cooperación, incide, «nos permite llegar a cada rincón de Tenerife y atender las necesidades específicas de cada territorio, favoreciendo la creación de oportunidades laborales».

Empleabilidad

La inversión de 10 millones de euros realizada por el Cabildo en 2024 se destinó a fomentar la empleabilidad y el desarrollo económico en toda la Isla. Los programas incluyeron formación especializada, promoción del emprendimiento, incentivos para la contratación y proyectos estratégicos orientados a sectores clave como el turismo, las energías renovables y la innovación.

Compromiso

La presidenta insular enfatizó el compromiso de a Corporación local con las personas y colectivos más vulnerables: «Desde el Cabildo hemos puesto en marcha programas que no solo buscan reducir cifras, sino transformar vidas, atendiendo especialmente a mujeres, jóvenes y mayores de 45 años». Valoró los datos favorables como «un logro de toda la Isla». Concluyó:«Seguiremos trabajando para que el empleo continúe siendo una realidad al alza en Tenerife».

Municipios

Los datos de la EPA muestran importantes diferencias entre los municipios en términos de empleo, aunque en todos se ha registrado una mejora respecto a periodos anteriores. Los municipios con las tasas de paro más bajas son Adeje, con un 8,9%, seguido de Santiago del Teide (9,4%), San Miguel de Abona (9,5%) y Guía de Isora (9,8%). Estas cifras reflejan el dinamismo económico de estas localidades, impulsado en gran medida por el turismo y sectores vinculados a los servicios.

Por otro lado, municipios como La Victoria de Acentejo, Los Silos e Icod de los Vinos presentan las tasas de paro más altas, con un 18,8%, 18,5% y 18,3% respectivamente. A pesar de los desafíos, estas localidades también han experimentado mejoras significativas gracias a las iniciativas del Cabildo y a la colaboración con los ayuntamientos para promover el empleo. En términos de evolución, los mayores descensos de la tasa de paro en los últimos dos años se han registrado en Los Realejos (-3,6 puntos), El Sauzal (-3,2 puntos) y Güímar (-3,1 puntos), evidenciando el impacto positivo de las políticas activas de empleo.

Empleo

A estos buenos datos hay que sumar los de la creación de empleo en la Isla durante diciembre de 2024 con 2.013 nuevos contratos respecto a diciembre de 2023, lo que supone un incremento del 8,5%, y más de la mitad –casi un 54%- de todos los que se firmaron en Canarias el mes pasado, según los datos del Istac. En Tenerife, los nuevos contratos fueron 25.682. La presidenta insular valora a respecto: «Queda mucho trabajo por hacer para situar a Tenerife en el espacio de liderazgo que le corresponde. Es clave seguir fomentando la demanda y la estabilidad, crear empleos y dinamizar nuevos sectores económicos. Este Cabildo no se conforma. Yo no me conformo».