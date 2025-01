El PSOE apuesta por Aarón Afonso para liderar el partido en Tenerife

El PSOE trata de convencer a Aarón Afonso para liderar al partido en Tenerife como secretario general, relevando a Pedro Martín, quien comunicó su renuncia a la reelección durante la reunión que celebró el Comité insular el sábado pasado. El actual portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo no se descartó como candidato, si bien aplazó la decisión a la semana próxima, una vez concluya el congreso regional del Partido Socialista, que tendrá lugar desde hoy hasta el domingo en el Magma Arte&Congreso (Adeje).

Aarón Afonso figuró ya en la terna inicial de candidatos, junto a Luis Yeray Gutiérrez –el alcalde de La Laguna se autoexcluyó por su empeño en concluir el proyecto que desarrolla en Aguere hasta 2030– y Mari Brito –la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcaldesa de Candelaria ya estuvo a las puertas del cargo en 2017 y ayer consideró que «tocará hablar después del congreso regional», aunque «hasta el momento, nadie ha hablado conmigo»–, al tratarse ambos de los dos cargos públicos más relevantes y de mayor proyección del PSOE en la Isla.

Las ejecutivas regional e insular del PSOE coinciden en que Afonso es un hombre de consenso

La apuesta de la Ejecutiva regional que lidera el ministro Ángel Víctor Torres es un hombre de consenso con la Ejecutiva insular, condición que reúne Aarón Afonso –extremo que confirmaron todas las fuentes consultadas por EL DÍA–, quien ayer sostuvo que, a las puertas del congreso regional, no es el momento de hablar de la Secretaría General del PSOE en Tenerife. En sus declaraciones a Radio Club Tenerife, no se pronunció de forma explícita sobre sus preferencias para la elección al cargo.

Calendario

El socialismo tinerfeño dispone de 11 días para aclararse, porque desde el próximo viernes (31) hasta las 12:00 horas del 3 de febrero estará abierto el plazo para la presentación de precandidaturas. El calendario aprobado establece que del 3 al 10 de febrero es el periodo para recoger avales, de forma que la proclamación de candidatos tendrá lugar entre el 10 y el 12 del próximo mes. Este día comenzará la campaña, que concluirá el 21 de febrero. Al siguiente se procederá a la votación, que celebraría una segunda vuelta el día 27 en el caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos. La proclamación del secretario general del PSOE en Tenerife será el 28 de febrero.

Otras opciones

La cita de este fin de semana en el congreso regional se vislumbra relevante por ser el foro en el que se encontrarán todos los nombres implicados en el proceso que activó, de forma inesperada, Pedro Martín con su renuncia a la reelección porque no percibe el suficiente apoyo ni de la Dirección ni de la Ejecutiva regional del PSOE, según trasladó a la Comisión insular. Esta coincidencia debe propiciar avances hacia el consenso.

Gustavo Matos, actual vicepresidente de la Mesa del Parlamento de Canarias y miembro de la Dirección regional del PSOE, fue uno de los que se pronunció en tal sentido apostando por un diálogo «que mantenga la unidad del partido en la Isla». Convencido de que «nos pondremos de acuerdo», en ese proceso «estoy disponible, pueden contar conmigo». Su nombre también ha sonado para liderar a los socialistas tinerfeños: «Lo único que he dicho es que estoy disponible, lo que no quiere decir que me presente o no», insistió.

A este nombre se suma el de José Antonio Valbuena, quien no optará al cargo, pero lo asumiría en el caso de que se lo pidan como opción de consenso.

¿Quién es Aarón Afonso?

El hijo de Francisco Afonso, gobernador civil que falleció en el incendio que afectó a La Gomera el 11 de septiembre de 1984, se resiste a encabezar el PSOE de Tenerife. No ser candidato al Cabildo en las elecciones de 2027 es una de las claves, teniendo en cuenta el empeño de Aarón Afonso de estar en segunda línea política.

Primo del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP) y del alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, Aarón Afonso González es licenciado en Derecho por la Universidad de la Laguna y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias desde 2004. En su biografía figura que en el Gobierno regional ha sido director general de la Función Pública (2011-2015), consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (2015-2016) y Jefe de Sección de Selección de Personal Estatutario de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud (2017-2018), además de Jefe de Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico (2018-2019) y director insular de Coordinación y Apoyo al presidente del Cabildo de Tenerife (2019-2023).

El nombre de Aarón Afonso cuenta con el beneplácito de la mayoría de las agrupaciones de Tenerife, según las fuentes socialistas consultadas. Desde hoy hasta el domingo sus representantes se citan en Adeje en torno a Ángel Víctor Torres como secretario general del PSOE en Canarias. Hablarán de la necesidad de llegar a acuerdos para mantener unido al partido en Tenerife, donde, bajo el mandato de Pedro Martín, es la fuerza política con mayor representación en los municipios y ganador de las elecciones al Cabildo en 2023, pese a no gobernar

