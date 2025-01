Pedro Martín no se presentará a la reelección como secretario general del PSOE de Tenerife

Pedro Martín ha anunciado durante la jornada de este sábado, 18 de enero, que no se presentará a la reelección como secretario general del PSOE en Tenerife en el próximo Congreso Insular del mes de abril.

El expresidente del Cabildo de Tenerife ha explicado en un vídeo difundido por él y por el partido que llegan a "un momento en el que tiene que haber también procesos de cambio". Martín ocupa la secretaría general de los socialistas desde el año 2017, cuando en noviembre ganaba las primarias.

El que también fuera alcalde de Guía de Isora durante cinco legislaturas y media, desde 1995 hasta el 2017, cuando fue sucedido en su cargo en el municipio del sur de Tenerife por Raquel Gutiérrez.

En su anuncio, Pedro Martín apuesta por salvaguardar la "unidad del PSOE de Tenerife" y da un paso a un lado para que su relevo llegue "con la ilusión de que hay un proyecto renovado en la dirección general".

Pedro Martin, en la sede insular socialista de Santa Cruz / E.D.

Anuncio de Pedro Martín

"Hemos tenido reunión hoy de los socialistas de Tenerife. Tenemos que planificar el nuevo Congreso Insular. Desde luego, lo hacemos con la alegría, yo creo que con el orgullo, de ser los socialistas de Tenerife los que tenemos el mayor respaldo en la isla. Formamos parte del mayor número de ayuntamientos que tiene Tenerife. Además, si nos miramos en el conjunto de Canarias, Tenerife es la isla que tiene mayor respaldo electoral. Y llegamos a un momento en el que tiene que haber también procesos de cambio.

Mi intención es no volverme a presentar a la Secretaría General Insular. Creo que ahora entramos en un proceso nuevo en el que hay que seguir apostando por esas mayorías, hay que seguir apostando por algo en lo que me he empeñado durante todo el tiempo, que he sido secretario general, que es la unidad del PSOE de Tenerife, y ahora dar la posibilidad a que haya un relevo después de dos mandatos como estado durante estos últimos siete años ya.

Luego con la ilusión de saber que defendemos un proyecto importante, con la ilusión de que hay un proyecto renovado en la dirección regional, con la ilusión de apoyar el mejor proyecto para Tenerife, el mejor proyecto sin duda para Canarias y para nuestro país".