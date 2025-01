Ni pufos ni deudas: el PSOE de Puerto de la Cruz niega irregularidades durante su mandato

El PSOE de Puerto de la Cruz califica de "ridículo" la acusación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento tinerfeño acerca de supuestas irregularidades en el mandato anterior, cuando dirigía el Consistorio el socialista Marco González. "El mundo al revés", sentencia el partido en un comunicado en el que argumenta que "después de la moción de censura parece que el que no lo ha superado, es el nuevo gobierno municipal, que viene haciendo en estos meses, lo mismo que en los últimos cinco años: oposición a Marco González".

“Exigimos al alcalde que deje de hacer el ridículo siempre mirando por el retrovisor y que mire hacia adelante porque hay muchos asuntos encima de la mesa que no avanzan, sino todo lo contrario, para mejorar la vida de los portuenses, y que mire bien a su lado que la ineficacia en la gestión de sus ahora socios es verdaderamente lo preocupante”, subraya el propio Marco González.

Los socialistas también señalan al gobierno municipal por intentar insultar a la inteligencia de la ciudadanía hablando de deudas, “porque es mentira, un bulo que además es extremadamente peligroso y muy populista”. “La verdad es objetiva y ellos saben que el Interventor municipal en su memoria del presupuesto, que el "esorero municipal en su informe trimestral y el informe que emite la Audiencia de Cuentas aclaran que el Ayuntamiento no tiene deudas y un remanente de tesorería de más de 26 millones de euros", subraya el exalcalde.

El portavoz socialista subrayó que la moción de censura llegó en agosto, con casi cinco meses por delante para completar todos los procedimientos y obligaciones contenidos tanto en el presupuesto como en el plan de subvenciones acordado a principios de 2024. “Es ridículo y muy mezquino que se nos acuse de dejar deudas y pufos: lo que dejamos en el Ayuntamiento fue un presupuesto, con todas sus modificaciones aprobadas y solo pendientes de tramitar donde había dinero suficiente para hacer frente en tiempo y forma a todas las facturas y subvenciones propias de la labor municipal para con sus colectivos culturales, sociales y deportivos, como ocurre en todos los Ayuntamiento saneados de España”.

"Prefieren un falso titular"

González acusa al gobierno municipal de no haber trabajado durante estos últimos cinco meses para cumplir con lo detallado en el presupuesto, “quizá porque prefieren un falso titular que cumplir con lo comprometido en el presupuesto aprobado para 2024 que confirma la buena salud financiera del Ayuntamiento”. Tal es así, que el remanente de tesorería asciende a más de 26 millones de euros que permanecen en las arcas municipales, “lo que demuestra que esta estrategia de la derecha de la ciudad es un circo de tres pistas (PP, ACP y CC) para intentar dañar injustamente el gobierno socialista de Marco González”.

Para el portavoz socialista, “estamos ante la estrategia de un gobierno sin ideas que estos dos años y medio que restan para las próximas elecciones solo va a intentar arremeter contra mis 5 años como alcalde, porque siguen obsesionados con hacer oposición, cuando lo que sigue necesitando Puerto de la Cruz es un alcalde y un gobierno trabajador, digno y comprometido que ambicione lo mejor para el presente y el futuro de la ciudad”.

Para los socialistas, han sido cinco meses perdidos. “En cinco meses no han hecho nada, hemos vuelto a esa ciudad del blanco y negro, y por dar falsos titulares no han afrontado la gestión que les correspondía”. Además, hay que recordar que en los últimos años, los socialistas tuvieron que afrontar el pago de más de 10 millones de deudas heredadas de gobiernos de PP y CC: entre otros, cerca de 4 millones de euros para los empleados públicos; más de dos millones de deudas derivadas a la Seguridad Social de la Concesión del Lago; más de 3 millones de euros de ajustes de precios de las empresas concesionarias; casi medio millón para el pago del Festival Mueca de 2019; y 360.000 euros del convenio del PMM.

"Estrategia mezquina"

"Sin embargo afrontamos la mala herencia trabajando sin parar por hacer del Puerto una ciudad atractiva, afrontando una crisis mundial, y no llorando por las esquinas”, reivindica González, quien afirma “que no perdimos el tiempo porque el pueblo nos había dado su confianza y a otros grupos no, y que por eso, por esa pérdida de confianza se han unido para articular una vez más esta estrategia mezquina y mentirosa, buscando excusas para justificar una moción antinatura”. Los socialistas ponen ejemplo de trabajo en el dinero presupuestado para apoyar a los clubes deportivos hasta este año 2025, “unas subvenciones que los clubes no han cobrado desde 2023 por la falta de compromiso y trabajo del concejal responsable que sigue siendo miembro de ACP”.

Para los socialistas, queda claro con este tipo de convocatorias para intentar denigrar el mandato socialista, que el nuevo alcalde vive en el pasado porque ni sabe ni le interesa cómo hacer progresar a la ciudad. “Ni Playa Jardín, ni los aparcamientos incluida la paralización inexplicable de la rehabilitación de la Plaza de Europa, ni las nuevas infraestructuras ni las actuaciones que acumulan un retraso notable están en su hoja de ruta: solo le preocupa cómo acabar como sea con el legado de Marco González y del PSOE en estos últimos 5 años, que han sido muy esperanzadores para la ciudad, con récord de inversiones tanto públicas como privadas en la ciudad”.

Para los socialistas, por si fuera poco este intento de manipulación social, lo que hace este gobierno antinatura es muy dañino y falto de toda ética y moral, utilizando al Ayuntamiento como plataforma para llevar a cabo una estrategia política, llena de interés partidista y rencor personal, que solo quiere dañar el legado socialista sin proponer una sola idea para mejorar la ciudad. “Esta actitud absurda convertirá este mandato en una pérdida de tiempo frustrante para el progreso de la ciudad y de los portuenses”.