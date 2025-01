Más por Arona califica de oportunista su expulsión del gobierno municipal

Más por Arona rechaza los argumentos de la alcaldesa, Fátima Lemes, para expulsar a sus cuatro concejales del gobierno municipal, decisión que calificó de «simple, cobra, políticamente interesada», además de «un gravísimo error», «oportunista» y «descabellada», según expuso su portavoz, Dácil León, quien destacó que «CC y PP permiten la entrada de la extrema derecha con los riesgos que supone para el progreso del municipio haciendo tambalear las políticas sociales, culturales y de igualdad», en alusión a la incorporación de Vox al equipo de gobierno.

El «férreo control de la comunicación institucional por la Alcaldía y el claro sesgo que se le daba, la gestión de los recursos humanos en las prioridades de la gestión municipal y, sobre todo, las injerencias de la alcxaldesa en las áreas de CC y, de manera especial, en las gestionadas por Más por Arona» son quejas trasladadas en las reuniones del gobierno, según León.

A su juicio, «CC podía haber hecho mucho más y no ha querido» para evitar la salida de MxA del gobierno local. Su «postura» ha sido «cobarde, simple y nada sensible». En la expulsión «priman los intereses de partido».

El concejal Luis García sostuvo que «nosotros no hemos sido los que hemos incumplido» el acuerdo de gobernabilidad entre PP, CC y Más por Arona. Como ejemplo, señaló como «cosa gravísima» la inasistencia a reuniones de órganos de gobierno «para no aprobar ciertos proyectos».

Sin justificación

Quien fuera concejal de Urbanismo hasta el miércoles dijo «seguir en shock» porque «no entiendo nada» y «la respuesta que se nos dio fue auténticamnete simplona» y «nadie me ha justificado nada». «No había ningún tipo de problema, aparentemente», reflexionó el edil. «Quien se nutría de los frutos de este grupo durante año y medio no éramos nosotros, era la alcaldesa, quien dice que no sabíamos trabajar y éramos insolidarios», añadió García.

Reconoció la existencia de diferencias durante la gestión y se mostró sorprendida por el resultado de una supuesta encuesta de CC que le otorga la mayoría a Más por Arona, señalando a la misma como una posible causa real de su salida del gobierno municipal.

Tanto Dácil León como Luis García incidieron en que MxA practicará en la oposición una política constructiva y de apoyo a los proyectos y propuestas que beneficien al municipio. En esa línea, aseguraron que la ciudadanía les ha transmitido el respaldo a la gestión que desarrollaron.