La alcaldesa Fátima Lemes asegura sobre la expulsión de los ediles de Más por Arona: "Es por pérdida de confianza"

"La decisión obedece, como ya he señalado, a la pérdida de confianza y a la profunda insatisfacción por cómo se están desarrollando hasta ahora las tareas que encomendé a los concejales responsables de estas áreas". Es la explicación que acaba de dar la alcaldesa de Arona (PP), Fátima Lemes, sobre su decisión de expulsar del Gobierno local a los cuatro ediles de Más por Arona, con lo que tendrá que reorganizar su equipo.

Lemes ha cesado este miércoles de sus áreas en el Gobierno municipal a los cuatro concejales de Más por Arona y recompondrá el pacto en uno de los ayuntamientos más importantes de Tenerife. Lemes ha firmado la mañana de este miércoles los decretos de expulsión de los cuatro ediles de Más por Arona: Dácil León, Luis García, Juan Sebastián Roque y Pura Martín. Seguirá el pacto PP (5) y CC (5) y se incorporan al Gobierno aronero los dos ediles de Vox.

El Ayuntamiento de Arona ha enviado este miércoles, tras la firma de los decretos de los ceses de los cuatro concejales, un comunicado en el que la alcaldesa aronera explica las razones por las que ha adoptado esta decisión. Este es el comunicado íntegro de Fátima Lemes.

"La política, según la entiendo, es un trabajo al servicio de los ciudadanos. Por esa razón acepté liderar la candidatura al Ayuntamiento de Arona. Nuestro municipio debería ser, por méritos propios, el más importante de Tenerife y uno de los más ricos y sin embargo seguimos padeciendo un retraso inaceptable, la parálisis de nuestro progreso y grandes retos que siguen sin resolverse.

Acepté la Alcaldía de Arona para liderar un equipo complejo, pero entregado a la tarea de impulsar Arona al nivel de desarrollo y de bienestar que se merecen nuestros vecinos.

A esta altura del mandato, estos objetivos no se están cumpliendo. El trabajo de un equipo en cualquier ámbito, a mi entender, se basa en la confianza mutua y en la eficacia. Tales condiciones, en este momento, no se dan en varias de las áreas delegadas en el Ayuntamiento que presido.

Hemos venido a trabajar por el bienestar de nuestra gente, anteponiendo el interés general del municipio por encima de los intereses personales. Desde esta perspectiva, no me importan los movimientos tácticos, ni los intereses políticos de los partidos, ni nada que no sea lo que los ciudadanos me piden y necesitan: acciones, obras, proyectos, soluciones a los retos que demanda Arona.

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona por el Partido Popular. / María Pisaca

En el uso de las atribuciones que me corresponden, y en consenso con el resto del grupo de gobierno, he decidido revocar las delegaciones que hasta el momento desempeñaban los integrantes del grupo Más Por Arona.

La decisión obedece, como ya he señalado, a la pérdida de confianza y a la profunda insatisfacción por cómo se están desarrollando hasta ahora las tareas que encomendé a los concejales responsables de estas áreas. Además, obedece a la urgente necesidad de cambiar el rumbo de este Ayuntamiento, desde la convicción de que no se puede perder más tiempo para transformar Arona en el municipio que merecemos.

Esta recomposición de áreas de Gobierno supondrá la designación de nuevos responsables, decisión que comunicaré en próximas fechas, así como un programa de acciones en cada área, como objetivo a desarrollar en lo que queda de mandato.

Para esta Alcaldía de Arona no existe otro compromiso desde el inicio que el trabajo, la dedicación absoluta y el coraje para impulsar y defender las soluciones y afrontar los desafíos que tiene nuestro municipio, por tantos años olvidado, como todo el sur de Tenerife".