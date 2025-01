El PSOE de Puerto de la Cruz replica: el Cabildo sí invirtió antes en la ciudad

El grupo socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz responde al alcalde. Criterios dispares sobre el apoyo del Cabildo de Tenerife a la Ciudad Turística. «Es un insulto a la inteligencia de los portuenses que este gobierno antinatura se olvide de los más de 50 millones de euros de inversión del Cabildo en los últimos cinco años en grandes infraestructuras como la reconstrucción del Gran Hotel Taoro, la del Centro de Deportes Acuáticos y los reservados para la ampliación y mejora de la depuradora comarcal», subrayó el líder del PSOE portuense, Marco González. Los socialistas también calificaron las manifestaciones del regidor local, Leopoldo Afonso, de «enésimo ridículo del gobierno municipal y del alcalde actual».

Como se recordará, Afonso celebró que el Cabildo invirtiese «por fin» en su municipio. Lo subrayó durante la visita que realizó el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Lope Afonso. «Después de varios años sin inversión por parte del Cabildo en Puerto de la Cruz, por fin, a través de la Consejería de Turismo, estamos recibiendo la financiación suficiente como para acometer obras tan relevantes como la reforma integral de la calle Aceviño», manifestó.

Este viernes llegó la réplica del PSOE. Para Marco González, «toda inversión del Cabildo o de cualquier otra institución es bienvenida a la ciudad, pero este nuevo alcalde y su gobierno rozan el esperpento al intentar ocultar lo que se consiguió en los últimos cinco años, simplemente porque cualquier portuense puede ver las obras casi acabadas del Centro de Deportes Acuáticos o las obras en su recta final del Gran Hotel Taoro, que han supuesto 30 millones de euros de inversión en la ciudad y sus infraestructuras». Y añadió: «Ocultar el legado socialista es la estrategia política que va a definir estos tres años de gobierno de PP, ACP y CC, porque lamentablemente no tienen nada que ofrecer a la ciudad».

«Esta actitud vergonzosa y partidista utilizando los canales institucionales del Ayuntamiento contrasta con la mantenida por Marco González y su gobierno, que siempre habló de una carrera de relevos para llevar a cabo los proyectos que se ponían en marcha en la ciudad por anteriores gobiernos, ya sean en el Ayuntamiento o en el Cabildo», recoge la nota de prensa enviada ayer. «Por supuesto que no me arrepiento de haber dado continuidad, con la colaboración del Cabildo, a todos los proyectos beneficiosos de la ciudad porque la política tiene que servir a la ciudadanía y no servirse de ella para engañar a los portuenses», manifestó el dirigente socialista tras las palabras de Afonso.