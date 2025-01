Una nueva sentencia falla que la declaración ambiental del Circuito del Motor de Tenerife está vigente

Una nueva sentencia, a la que ha tenido acceso El Día, avala la vigencia de la declaración ambiental del Circuito del Motor de Atogo, en Granadilla de Abona, emitida en 2011. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, en un fallo dictado el pasado 17 de diciembre, desestima el recurso de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) referido al acceso Norte a la infraestructura. Solo tres días más tarde, aunque se conoció públicamente antes, el Juzgado Número 1 sí estimó otra de las alegaciones del colectivo ecologista, la referida al proyecto de los graderíos, uno de los cuatro bloques en los que se divide esta iniciativa para la que el Cabildo de Tenerife tiene reservados en 2025 13.330.000 euros para un global de 44 de coste total.

Argumentación

En la argumentación de este fallo se señala que «el caso de autos difiere del esquema general de aquellos supuestos en los que lo cuestionado en el proceso no es propiamente la revisión o los efectos de una autorización o licencia concedida sino que el objeto de dicha resolución se pretenda modificar». Añade que «la argumentación de la caducidad (de la Evaluación de Impacto Ambiental) sirve como un fundamento más de que la resolución impugnada –modificación de una autorización– no está ajustada a derecho». Asimismo, la sentencia aclara que «no puede considerarse que nos encontremos ante un acto administrativo sino ante una actuación normativa». Define que «no están sujetos a licencia urbanística los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluido en esos proyectos de obras y servicios públicos de la administración de la Comunidad Autónoma y los cabildos insulares» como en este caso el de Tenerife.

Contrario

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 20 de diciembre de 2024, dictó sentencia en el recurso promovido por ATAN contra la aprobación definitiva del proyecto de obra para los graderíos desmontables en el Parque Internacional del Motor de Tenerife, en el término municipal de Granadilla de Abona. La Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto data del año 2011. Esta sentencia la entiende como caducada por cuanto no se habían iniciado las obras más de doce años después de su otorgamiento». Fue la primera conocida de las cuatro que han de producirse en relación con el proyecto.

Cuatro procesos

Cuatro recursos están presentados y los diferentes juzgados entrarán a resolverlos o ya lo han hecho en el caso del Circuito del Motor de Tenerife. En la Fase II para el Acceso Norte, el nº 2 resolvió el pasado 17 de diciembre de 2024 desestimar el de ATAN. En el del proyecto de los graderíos, e l nº 1 resolvió el 20 de diciembre de 2024 estimarlo con plazo hasta el próximo 20 de enero para apelar. Quedarían por resolverse otros dos procesos. Por un lado, el de la pista de velocidad, que se encuentra en el Juzgado nº 4 y, por último, el del plan de defensas contra las avenidas que se encuentra en el nº 3. De momento, empate a uno, pero el partido no ha terminado aún.

