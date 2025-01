El Cabildo recurrirá la sentencia que frena el Circuito del Motor de Atogo

El Cabildo de Tenerife recurrirá ante la Audiencia Provincial la reciente sentencia que en primera instancia «deja sin efecto» al «no estar ajustado a derecho» uno de los cuatro proyectos, el de los graderíos, impulsados para construir el futuro Circuito del Motor de Tenerife en Atogo (Granadilla de Abona). Fuentes de la Corporación declinaron valorar el fallo que responde a un recurso presentado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Alegaba el colectivo que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) estaba caducada aunque auguran un proceso largo al estar pendientes las otras tres iniciativas que se unifican en la infraestructura diseñada en el sur de la Isla.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 20 de diciembre de 2024, dictó el fallo de estimar el recurso contra la Resolución del Consejero del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife –en ese momento, Enrique Arriaga, de Ciudadanos que gobernaba con el PSOE–, de 27 de enero de 2023. Corresponde a la aprobación definitiva del Proyecto de explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables para el Parque Internacional del Motor de Tenerife. Esta sentencia, sobre la que cabe recurso de Apelación, anula en primera instancia el citado proyecto, que forma parte de los cuatro en que se dividió el diseño del Circuito.

ATAN argumentó que la DIA– norma reguladora, preceptiva e imprescindible– sobre este proyecto era de 2011 y estaba caducada (si no había obras el plazo eran cinco años), por cuanto no se habían iniciado los trabajos más de doce años después de la calificación. El juzgado le da la razón porque al tratarse de un proyecto de actuación territorial promovido por una administración pública tiene vigencia y por lo tanto plazo-No es al contrario «por el simple hecho de que durante un corto periodo de tiempo se hayan realizado actuaciones en el terreno». Concluye que «el transcurso del tiempo sin materializar el proyecto reclama una nueva evaluación».

infografia del Circuito del Motor de Tenerife / E. D.

Ratificación

El pasado 27 de diciembre el pleno del Cabildo ratificaba unánimemente con los votos de CC y PP, que forman el gobierno, Vox y la oposición del PSOE–tras el rechazo a una alegación de ATAN para destinar el dinero a la lucha contra el cambio climático– el presupuesto 2025 que contempla 13.330.00 euros para la primera fase del Circuito.

Adjudicación

El Cabildo adjudicó en agosto de 2023 –ya con el pacto CC-PP– la primera fase del Circuito del Motor a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacyr Construcción SA-Contratas y Servicios Bahillo SL por 44.165.489 euros. Los trabajos previstos eran la canalización de tres barrancos, los graderíos desmontables y la pista de velocidad, así como aparcamientos para el público y el circuito de autocross. El plazo era de 40 meses con garantía adicional de cuatro años una vez que el Cabildo lo recepcionase.

Infografía parcial del Circuito del Motor de Tenerife. | | E.D. / J. A. M.

Comienzo

En septiembre del año pasado, el Cabildo informaba del comienzo de la fase previa de la construcción del Circuito con la perimetración en el paraje Los Duques de Atogo. La dirección facultativa de las obras detectó al vallar que podía haber en el entorno especies susceptibles de protección así como vestigios de posibles ámbitos arqueológicos para ser analizados. De ahí surgió la posibilidad de modificar el documento esencial de protección, la ya mencionada DIA. El órgano de evaluación ambiental debía pronunciarse sobre la posible modificación que, de momento, no se ha hecho pública.

Historia

El primer proyecto del Circuito del Motor fue encargado el 30 de octubre de 1990 y se elaboró desde 1997 a 2000 aunque no se ejecutó. El 25 de marzo de 1995, el Cabildo abrió el expediente del Centro de Deportes del Motor (primer nombre) y el pleno lo aprobó definitivamente el 12 de marzo de 2008. No sería hasta el 18 de mayo de 2015 cuando se adjudicó la obra a Kiti Trans SLU, que puso la primera piedra el 28 de octubre de 2016. Casi once meses después, en junio de 2017, los trabajos quedaron paralizados y el Cabildo rescindió el contrato.

