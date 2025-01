El episodio racista en una guagua en Canarias

Sassy Diagne, fundadora de la asociación solidaria Proyect Xeewël, denuncia el incremento del racismo y la xenofobia en Canarias, «alentado por los grupos de extrema derecha».

La lucha contra este tipo de odio es una de las razones que llevó a esta tinerfeña de ascendencia senegalesa a constituir el colectivo que apoya a los migrantes acogidos en Tenerife. Aunque nació en Canarias y se siente isleña por los cuatro costados, asegura haber sufrido en sus propias carnes el rechazo y la sinrazón de los racistas. «Me pasó hace poco», recuerda.

«Iba en la guagua de la línea 180 de Titsa hacia La Orotava cuando un hombre me dijo que me bajara porque no era española y, literalmente, no podía respirar el mismo aire que él».

Al menos, Sassy recuerda que varias personas que iban en la guagua recriminaron al hombre su actitud. «Lo curioso de todo es que soy tan española como ese hombre», concluye Sassy Diagne.