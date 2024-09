'Algún día dormiré en la silla': los ‘teleperos’ se instalan en el recinto ferial para inaugurar la TLP

En la entrada del recinto ferial, en la capital santacrucera, se creó un campo de vóley improvisado -dividido, tan solo, por unas pegatinas en el suelo-, los carritos de la compra ahora cargan cajas de PC, pantallas, ratones y auriculares, algunos jóvenes llevan maletas de viaje, aunque en estos días no pisarán un avión porque el trayecto que han hecho no ha durado más que los pocos minutos que se tarda en ir de sus casas hasta el Recinto. Alrededor del edificio se suceden las sillas y las neveras de playa que abandonan su función veraniega para hacer más amena la espera de quienes llevan horas impacientes por comenzar la mudanza anual de los teleperos al mayor encuentro tecnológico de Canarias, la TLP.

La TLP es un evento para los aficionados a los videojuegos y para los amantes de la cultura asiática con el que la Isla se convierte en el epicentro nacional de la tecnología y las nuevas tendencias. Este año cumple su decimosexta edición y se desarrollará entre los días 3 y 8 de septiembre en un recinto ferial que se transforma para albergar puestos con talleres formativos relacionados con el mundo de la robótica y la programación, talleres educativos, juegos de mesa, manualidades, encuentros con influencers e invitados y tiendas.

Los laners –los cientos de participantes de la denominada Zona LAN Party que dormirán en el recinto los próximos seis días– inauguran el evento, pues son los primeros en llegar. La jornada de ayer para ellos consistió en llevar todo su equipo de juego para comenzar a montarlo en las mesas que ofrece la zona trasera del edificio.

Asistentes esperan junto a sus equipos y sillas 'gamers' a la entrada del recinto ferial. / Andrés Gutiérrez

Juanma Clavain lleva asistiendo desde 2009. «Es una gran oportunidad para reunirse y compartir los mismos gustos», asegura. El aficionado a los videojuegos explica que desde hace años la gente que viene a vivir la experiencia al completo, y pasar las 24 horas jugando suele acampar a la espera de la apertura de puertas, «es como si fuera un día más de TLP y viven esta primera noche con emoción», subraya.

Acampar para ser los primeros

Así, por la noche se podían ver algunas personas acampando. Otras como Pablo Viera o Roberto Expósito llegaron a la cola a las ocho de la mañana. Llevan ordenador, sillas, ventilador –para evitar que el calor sea una molestia mientras están tantas horas jugando– y colchón. Aunque la zona Lan incluye casetas para dormir hay quien está decidido, «algún día dormiré en la silla», indica Juanma Clavain. «Ya veremos si ponemos el colchón debajo de la mesa», explica Pablo Darias, quien, como muchos teleperos, tiene más claro a qué videojuegos jugará que dónde dormir.

Los jóvenes juegan al voleybol a la espera de la apertura de puertas. / Andrés Gutiérrez

Como elemento emblemático, la primera noche de la Zona Lan Party se llevó a cabo el conocido Encendido de Pantallas. Cuando el reloj marcaba las 21.00 horas los laneros interrumpieron sus jugadas para apagar las pantallas. La luz azul ya no iluminaba la cara de los cientos de personas que se congregaban por compartir unos mismos gustos. En su lugar reinó por unos minutos el negro. Tras el acto de apertura comenzó la cuenta atrás –con muchos impacientes que mantenían el dedo sobre el botón de encendido para ser el primero en devolverle la luz a la TLP–, 3, 2, 1... y la Zona Lan Party quedó oficialmente inaugurada entre los gritos y la alegría de todos los aficionados al videojuego.

La Zona Summer-Con

La Zona Summer-Con es la segunda parte del encuentro que ofrece una zona de convención de fans de videojuegos y cultura asiática. Abrirá sus puertas hoy miércoles, 4 de septiembre, hasta el domingo y las entradas pueden adquirirse en internet a través de TomaTicket o en la propia taquilla del recinto ferial.

Esta edición de TLP Tenerife vuelve tras un parón con el apoyo institucional del Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife, dentro de su apuesta por ofrecer a la ciudadanía actividades de ocio, formación y nuevas líneas de negocio. Además, el evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de empresas que se dedican a este sector del entretenimiento y del mundo online.

Chicas esperan sentadas en la cola. / Andrés Gutiérrez

En el acto de apertura, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, agradeció la «paciencia de los laneros que han esperado la vuelta de TLP Tenerife», y añadió, «físicamente estamos en Tenerife, pero estamos a nivel mundial en el ámbito de la tecnología y la innovación». Por su parte, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, calificó este encuentro como «un exponente del gaming en Canarias y un escaparate de profesiones relacionadas con el mundo tecnológico». A continuación, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, dio las «gracias al equipo organizador por volver a querer lanzar este proyecto y a todas las personas que han hecho de este evento uno de los más importantes de Canarias». El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, tampoco faltó a esta cita y destacó «la importancia de impulsar este tipo de iniciativas centradas en la innovación y en las que se puede crear empleo estable para el futuro». Por último, la directora de TLP Tenerife, Idaira Febles, agradeció a las autoridades «su colaboración para hacer posible la vuelta del evento».

Los 'teleperos' en sus sillas 'gamers'. / Andrés Gutiérrez

Este año, TLP Tenerife reúne a veinticuatro invitados de los mundos de Twitch, YouTube, cine, cosplay, K-Pop e incluso juegos de mesa. El invitado principal es Misho Amoli, creador de contenido con más de 1,4 millones de seguidores en sus redes sociales, boxeador en La Velada del Año 3 y uno de los tres protagonistas de la serie de YouTube 21 Días. A él se le suman otros streamers como Mayichi, que además es presidenta, junto a Iker Casillas, del club de fútbol 1K de la King’s y Queen’s League; Vicens, que centra su contenido en el videojuego Fortnite o Raptor Gamer y que cuenta con 15 millones de seguidores.

Cine

El cine también estará presente con al visita de tres actores de doblaje. Salvador Vidal, quien pone voz en español, entre otros personajes a Indiana Jones y Luke Skywalker. El actor contará con una entrevista en abierto para los visitantes el sábado a las 12:00 horas en la sala de conferencias. Ese mismo día a las 18:30 horas, el escenario principal reunirá una mesa redonda protagonizada por Claudio Serrano, quien dobla a Batman; Rafael Azcárraga, voz de Kratos en el videojuego God of War; y Diego Merayo, tiktoker de cine que cuenta con más de 1 millón de suscriptores en su perfil Te Lo Cuento Sin Spoilers.

También se desarrollarán más de 40 competiciones en cuatro modalidades distintas de torneos en un amplísimo abanico de títulos, desde League of Legends y Tekken 8 hasta Just Dance y Fortnite. Además, se acogerán las finales de TLP Championship, una competición que empezó meses atrás en las modalidades de esports y bailes de K-Pop. Así, se proclamarán los ganadores en League of Legends, Tekken 8, EA Sports FC24 en la parte de deportes electrónicos y se coronará al grupo y solista del estilo musical coreano.

Terraza y Zona Gastro

El evento cerrará el domingo a las 17:00 horas con el Gran Concurso de Cosplay. Este es el arte de carecterizarse como personajes de la cultura audiovisual y coronará al mejor cosplayer de Canarias. Aunque TLP Tenerife abrirá su zona Summer-Con de 11:00 horas a 20:00 horas, a partir de la hora de cierre permanecerá abierta la terraza del evento, de forma gratuita para todos los públicos. En ella, se proyectarán todos los días películas en versión original de animes y se podrá disfrutar de la Zona Gastro del evento.

Otra de las novedades la ofrece el servicio de idiomas de la Universidad de La Laguna, con clases de iniciación en japonés y coreano para los asistentes.