Un nuevo bulo con Tenerife como protagonista: sitúan en la Isla un suceso ocurrido en un aeropuerto de Chile

Las redes sociales nos han permitido estar conectados y saber al instante lo que pasa al otro lado del mundo. Esa globalización masiva tiene su lado positivo, pero también una cara oscura en donde las fake news y los bulos son uno de los principales problemas. En esta ocasión, han situado un vídeo violento en un aeropuerto de Tenerife.

En el documento audiovisual se ve a un hombre golpeando y rompiendo distintos monitores, gritando y fuera de control. Son muchas las personas que se alejan de él por miedo a recibir un ataque en un momento en el que no atendía a razones. Algunas personas en redes sociales han utilizado este vídeo para intentar sembrar odio en medio de una de las mayores crisis migratorias de los últimos tiempos.

Esta situación ocurrió en suelo chileno, concretamente en el Aeropuerto Arturo Medina Benítez de Santiago de Chile. Medios locales informaron el pasado 27 de agosto del suceso y no se trata de "un inmigrante ilegal en Tenerife". Es un hombre de nacionalidad haitiana. Responde al nombre de Emmanuel Bony y asegura que fue estafado al comprar un vuelo para Miami.

Al llegar al mostrador, asegura que no le permitieron subir al avión porque el vuelo "no estaba reservado". Desde la aerolínea involucrada, American Airlines, aseguran que no se le permitió viajar porque no tenía la visa necesaria para entrar en Estados Unidos. Además, aseguran que las maletas del afectado tenían exceso de peso.

Una situación complicada la que se vivió en suelo chileno, y que en redes sociales se ha atribuído a Tenerife.