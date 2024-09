Arona y Adeje copan el mercado del alquiler vacacional en Canarias Ambos municipios del Sur de Tenerife son los que más pisos turísticos tienen y donde –paradójicamente o no– más cuesta conseguir una casa de alquiler convencional. Por dos razones. De un lado, la rentabilidad de un modelo en alza, aunque con una ligera recesión tras el bum al inicio de este año y aún más a partir del anuncio de una ley reguladora en el Parlamento de Canarias que se prevé esté en vigor en 2025. Por otra pare, los expertos inciden en la seguridad jurídica que para el propietario supone el modelo de las estancias cortas por días o semanas a lo sumo frente al tradicional. Ejemplo evidente: Arona y Adeje suman con datos del Istac de mayo 8.046 viviendas vacacionales por 266 de alquiler tradicional. A nivel isla, la diferencia también es abismal: 18.140 frente a 952.

El contexto.

Tenerife es la Isla con más viviendas vacacionales. En con diferencia. En mayo había 18.140 viviendas disponibles frente a las 9.536 de Gran Canaria generando ingresos de 25,1 millones de euros, siendo Arona el municipio que más concentra con 4.231 frente a las 3.815 de Adeje con San Bartolomé de Tirajana (3.670) completando el podio. En ganancias lidera este último con 7,6 millones de euros frente a los 5,3 de Arona. Por detrás quedan Granadilla de Abona (1.214), Puerto de la Cruz (1.089) , la capital Santa Cruz (910), San Miguel de Abona (869) y La Laguna (581).

Canarias tiene 10.000 viviendas vacacionales más que antes de la pandemia (44.613 frente a 35.611) y los ingresos generados se han casi doblado desde los 33,3 millones de mayo de 2019 a los 64, 4 de mayo de 2024. La estancia media se mantiene estable en algo más de cuatro días. El crecimiento ha sido exponencial desde ese año con el paréntesis del confinamiento y la pandemia pero a tendencia desde el pasado marzo es la de un ligero descenso tanto en número como en ingresos. Por ejemplo, en febrero los ingresos globales en el Archipiélago estaban sobre los 105 millones de euros y hace cinco años no llegaban a 40. Pero ya esa cifra bajó a poco más de 99 millones y medio en marzo y a casi 76 en abril.

«No estamos de acuerdo en cargar toda la parte administrativa a los ayuntamientos» Fátima Lemes — Alcaldesa de Arona

Arona.

Fátima Lemes, alcaldesa de Arona señala que «respetamos la regulación de la vivienda vacacional, creemos que es necesaria y, por supuesto, que debía de haberse hecho desde hace mucho tiempo». Sin embargo, apunta que «lo que sí no creemos que pueda ser beneficioso para los ayuntamientos es cargar a la administración local con toda la parte administrativa, ya que no tenemos esa capacidad ni esa competencia directa de regulación». Concluye: «Podría causar un atasco en la tramitación de este tipo de vivienda y de la regulación de la misma». Arona cuenta con 4.231 viviendas vacacionales frente a las escasas 150 convencionales Y entre estas últimas, sólo tres por menos de 700 euros según los portales especializados. Ejemplo de uno de esos tres: piso de 37 metros cuadrados por 680 euros al mes.

Arona y Adeje copan el mercado del alquiler vacacional en Canarias

«El propietario gana mucho más con la modalidad vacacional que con la tradicional» Patricia Paulsen — Concejala de Adeje

Adeje.

Patricia Paulsen Föllin es concejala de Destino Turístico y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Adeje. Entiende que «el fenómeno de la vivienda vacacional no puede ni debe dejar a nadie indiferente porque se trata de una oferta turística cada vez con mayor relevancia y que, por tanto, debe ser regulada». Añade que «como producto turístico debe responder a condiciones y estándares que tienen que ver con la calidad, la excelencia y el respeto de las normas». Considera que «esa regulación se debe hacer tomando las mejores decisiones, observando las soluciones encontradas en otros lugares para quedarnos con lo bueno y tratar de evitar las disfunciones. Poner en marcha una normativa viable, que funcione y mejore nuestra oferta turística». Subraya que «el alquiler vacacional debe adaptarse al modelo que Adeje reivindica desde hace década: calidad, excelencia y cada vez más respeto». Resalta que «debe ayudar a que la oferta sea más competitiva en una economía próspera con la idea de mejorar la vida de nuestra gente».

Sobre el repunte de la vivienda vacacional Paulsen reflexiona: «No existe un único motivo. Por un lado, se ha convertido en una actividad muy rentable que ha atraído a grandes inversores a un mercado atractivo». Indica que «es evidente que el propietario de un apartamento, un piso o un chalet gana mucho más dinero con esta modalidad que con un alquiler convencional». Señala que «en los últimos meses hemos detectado, desde que se inició la redacción de la nueva ley, que muchos propietarios o grandes tenedores aceleran los procesos para convertir su propiedad en vacacional, convencidos de que la nueva norma será mucho más restrictiva con la idea de adelantarse». El mercado de la vivienda, en general, «está afectado por este fenómeno en alza» en opinión de Paulsen porque, insiste, «es muchísimo más rentable el alquiler vacacional». Cree que «eso se convierte en problema cuando llega a zonas residenciales, a núcleos poblaciones de siempre en los que se producen dos factores negativos: los precios suben a topes insostenibles y la oferta convencional se reduce sin llegar a cubrir las necesidades». Concluye: «Se debe actuar para evitar que suceda y las personas puedan acceder en condiciones normales al alquiler de una vivienda». Adeje cuenta con 116 en alquiler residencial frente a 3.815 de vacacional. El más barato del primero, 885 euros mensuales por 40 metros cuadrados y una habitación, Pero los hay a 1.265 con un único cuarto y 66 metros cuadrados. El dato es tan elocuente que casi se comenta por sí solo.

«Hay que regular como garantía de calidad y seguridad el mercado alojativo» Lope Afonso — Consejero insular de Turismo

Visión insular.

Lope Afonso es vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife. Entiende que «el mercado de la vivienda vacacional es un subsector de la actividad turística que tiene cabida en nuestro destino por la riqueza que deja y se distribuye de forma distinta a otros». Sin embargo, añada, «como actividad profesional de gran relevancia en el marco de la oferta –supone un tercio de la alojativa–, requiere de una regulación que garantice la implementación de los requisitos de calidad y seguridad que se les exige al alojativo convencional». Por eso «se alinea con la estrategia promocional del destino y coadyuva a aliviar la tensión de precios que se viene registrando en el alquiler residencial». Concluye: «Estos aspectos estarán recogidos en el proyecto de ley, que probablemente entre en el Parlamento de Canarias el próximo septiembre».

Arona y Adeje copan el mercado del alquiler vacacional en Canarias

«El alquiler vacacional aleja de zonas turísticas a profesionales que vienen a trabajar» Vanesa Rubio — Experta inmobiliaria

Desde el sector.

Vanesa Rubio, experta inmobiliaria con décadas de experiencia en el sector, valora: «Sobre el alquiler vacacional hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que para que sea rentable debe tener una ocupación en torno a un 70% o un 80%». La razón es que «los propietarios asumen los costes del agua, la luz, el Wi-Fi, la limpieza, el check-in (entrada) y el check-out (salida); toda la gestión». Por eso, sentencia, «impositivamente, es más gravoso un alquiler vacacional que uno convencional. Cuando el propietario se pone a hacer números, muchas veces no le sale rentable». Rubio enumera «los conflictos que puede generar el vacacional frente a la comunidad de propietarios porque muchas veces se habilitan zonas que no son favorables para hospedar a turistas». Ahonda en que «hay un choque de intereses. El turista está de ocio, disfrutando, con unos horarios incompatibles a los de las personas que trabajan y tienen que madrugar». Por lo tanto, en contra de lo que se cree, «a veces no se gana tanto, ni en dinero, ni en paz ni en armonía». Cuando destinas una casa al alquiler vacacional «hay que tenerla perfecta, es como si fueras hotelero: sábanas, vajilla, etc., cosas que puedes evitar con el convencional».

Tres momentos.

Vanesa Rubio recuerda «momentos importantes que influyeron en la tendencia y las perspectivas del alquiler vacacional». Primero, el confinamiento cuando se cierra el tráfico aéreo: «Hay muchas personas que tenían su vivienda en vacacional pero en esos dos o tres meses no hubo turistas y sufrieron pérdidas. Al final no les compensaba y acabó ese interés por el modelo». Luego llegó el efecto rebote: «Ahora hay más turismo que nunca, llegan más turistas, la gente quiere viajar y existe ese repunte». En tercer lugar está como factor «clave» el anteproyecto de ley, cuyo borrador el Gobierno Canarias ya ha hecho público, sobre la regulación de la actividad vacacional en las islas. Rubio lo explica: «Mucha gente se da de alta en el vacacional no vaya a ser que luego tenga problemas. O todo lo contrario, hay quien dice que tanta regulación ya lo supera». La experta tiene su opinión: «Creo que es totalmente necesario regularlo, aún más si cabe porque se nos está yendo de las manos. No todo vale y la vivienda es un derecho fundamental de las personas».

Reconoce que «hay un choque entre los derechos a la vivienda y a la propiedad, pero como sigamos así nos vamos a convertir en Roma, Berlín o París, donde prácticamente va a ser imposible vivir y tendremos que salir fuera». Reflexiona: «En el vacacional puedes obtener mayor rentabilidad en una villa independiente, en complejos de la zona sur, pero en un piso, en una habitación, con vecinos alrededor se hace mucho daño al mercado del alquiler convencional». Concluye: «El alquiler vacacional está alejando y expulsando a muchas familias canarias de las zonas turísticas porque es prácticamente imposible alquilar. Y también a profesionales cualificados que vienen destinados a trabajar a Tenerife, médicos, policías o fiscales, y no encuentran donde poder vivir».

Imágenes tomadas hace unos días en Los Cristianos, una de las zonas más turísticas del ya de por sí turístico municipio de Arona. La señal y el reclamo de vivienda vacacional por todos lados.