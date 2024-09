Cierra la relojería Continental, uno de los comercios más antiguos de la calle Castillo, tras 60 años de servicio

En la calle Castillo, la principal arteria comercial de Santa Cruz de Tenerife, las tiendas se suceden. Cada vez más se imponen las franquicias pero todavía sobreviven negocios locales de los de toda la vida. Pero a partir de hoy hay uno menos: la relojería Continental, en el número 63. Tras 60 años de historia y de ser uno de los primeros comercios que abrió en la parte alta de la vía chicharrera de las compras, en concreto en 1964, cierra definitivamente sus puertas por la jubilación de su dueño, Hiro Chulani.

Chulani heredó el negocio de sus padres, Lachmandas y Leela, que provenían de la provincia de Sind, por aquel entonces perteneciente a India y ahora a Pakistán. De ahí vinieron muchos de los comerciantes que abrieron otras tiendas en la capital tinerfeña, en especial en esta misma calle Castillo y alrededores, y que han creado una comunidad que muchas generaciones después ya se siente canaria de pura cepa.

En menos de 9 metros cuadrados, Continental se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos que encontraban en la amabilidad de esta familia y en sus paredes cubiertas de manecillas el pasatiempo y la atención ideal para encontrar su accesorio o regalo perfecto. O también para la reparación de sus relojes.

Hiro Chulani, a los 67 años y el mediano de tres hermanos, ha decidido que llegó el momento de la jubilación. Acaba un legado comercial de tres generaciones. La historia de los Chulani en la Isla la abrió su abuelo, cuando en los años 40 del siglo pasado llegó a Tenerife en un viaje en barco organizado por los británicos en un contexto de régimen colonial en India. Hiro desconoce si la Isla era la primera parada de su abuelo pero asegura que «el estilo de vida tranquilo y el respeto y amabilidad con la que lo recibieron los isleños le hizo quedarse».

El negocio de los Chulani comenzó con una primera tienda en uno de los laterales del Real Casino de Tenerife, al final de la calle Castillo, en la que vendían souvenirs de España –la típica bailaora y el toro; no había entonces merchandising de las Islas– hasta que en 1964 su padre, Lachmandas Chulani, adquirió el local que a partir de hoy no abrirá más. «Mi padre lo puso a nombre de mi madre, Leela, porque consideraba que lo más importante siempre tenía que ir por delante: la mujer y la familia», cuenta Hiro. Mientras relata su historia con pasión, las interrupciones no cesan. La gente se acerca a la tienda, arruga el entrecejo y se queda mirando el cartel de «cerrado». «¿Hoy no abren?», preguntan algunos. «Cerramos definitivamente», responde Bina, la mujer de Hiro, que ha sido un pilar para llevar adelante el negocio y que hoy le ayuda a guardar en cajas toda la mercancía sobrante junto a Lal, su hermano, quien ha estado durante años trabajando por las tardes tras el mostrador, a sus hijos Shaila y Arun y a otros familiares y amigos. La respuesta no parece contentar a los clientes, que no pueden creer que una tienda tan diminuta pero con tanta historia que no cabría en un centro comercial diga adiós.

Hiro Chulani atendiendo a uno de sus últimos clientes antes del cierre de su tienda. / María Pisaca

Las cafeterías de la zona echarán de menos el pedido de «un café para el relojero». Bina Chulani recuerda los días en los que el estante de detrás de la vitrina se llenaba de cafés. «Los clientes le tenían tanto cariño que se preocupaban por su bebida del día», explica y repiten al unísono: «Cortado largo tibio».

Lo cierto es que el trato con la gente siempre fue muy cercano. Y no solo por el tamaño de la tienda. Como si se tratase de un centro de reuniones, la gente paraba y entraba al local, a veces tan solo para echar una buena charla. «Hoy sí que vengo a comprarte algo», le llegó a decir una vez Carmen, una clienta de hace años que, aún estando rodeada de relojes, no sentía que perdía el tiempo en l relojería Continental.

Hiro Chulani junto a su esposa Bina Chulani. / María Pisaca

Echando la vista atrás, Hiro concluye que la tienda «siempre ha sido muy humilde». Comenzó vendiendo botones, cintas y alianzas y el mostrador no llegaba a medir ni la mitad de lo que ocupa ahora, que ya de por sí es pequeño. «Con un anillero medía el dedo de la gente y mamá iba al taller y los hacía a medida». Eran diseños sin pedrería ni formas complejas, pero todo el que se casaba necesitaba una alianza y Continental era el lugar.

Hiro Chulani (derecha) junto a sus hermanos Lal y Manu Chulani. / El Día

Ante una jubilación inevitable, el relojero no puede evitar emocionarse al recordar el trabajo de toda una vida y el enorme cariño que ha recibido a cambio. Comenzó desde pequeño trabajando en la tienda durante las vacaciones. «Me las pasaba ayudando a mi padre mientras mis amigos se divertían en la playa». Y es que el sacrificio siempre ha definido el trabajo de los Chulani. «No sabemos lo que es pasar unas navidades fuera de la tienda», asegura Arun, hijo de Hiro, que siempre que ha podido ha tratado de ayudar en el negocio. Las próximas serán las primeras navidades que Hiro y Bina pasen sin trabajar.

Hiro y Bina Chulani enfrente de la tienda. / María Pisaca

Si Hiro se queda con algún recuerdo –«60 años dan para mucho y es complicado elegir uno»– es con la complicidad pícara que guardaba con quienes visitaban la tienda. Recuerda un día en el que uno de sus clientes buscaba una pulsera para su mujer. Mientras le hablaba, Hiro vio que casualmente ella iba a entrar, por lo que escondió a su cliente en la parte trasera. La mujer vino en busca de lo mismo. «¿Qué le puedo regalar a mi pareja?», preguntó. Así comenzó la misión secreta de Hiro: averiguar qué podían regalarse. Cuando la mujer se fue y el marido salió del trastero, toda la tienda empezó a reírse. Hiro supo enseguida cuáles eran los ideales. El sexto sentido de la experiencia. La gente le tenía tanta confianza que no dudaba en preguntarle qué comprarle a su ser querido.

Ahora estos vendedores de tiempo se retiran y dejan tras de sí una profesión que lucha contrarreloj con los smartwatch y un servicio menos personalizado. Hiro y Bina dejan una historia que llegó desde India y que quedará en la mente de tantos clientes que alguna vez se toparon con los Chulani, pasaron por Continental y conservan algunos de sus accesorios en la muñeca... o en el recuerdo. Para siempre.