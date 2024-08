El tesoro guanche escondido entre los muros de unas fincas de Los Baldíos

Entre fincas, senderos y terrenos abandonados… Los yacimientos guanches no siempre se encuentran en escenarios como los de Indiana Jones, escondidos en cuevas o lugares remotos. Algunos están a simple vista y conviven entre los propios vecinos en la puerta de sus casas. A través de la tradición oral y hablando con los vecinos de la zona, el colectivo de aficionados a la arqueología y al mundo guanche Imastanen ha hallado grabados rupestres guanches en Los Baldíos, La Laguna. La zona presenta hasta 50 incisiones en las rocas que pudieron pertenecer a antiguas casas de los primeros pobladores de la Isla y que, en la actualidad, conforman las paredes de piedra de las fincas. El colectivo pide a las administraciones competentes que los cataloguen para garantizar su protección.

El Ayuntamiento lagunero encargó a Cultania, una empresa especializada en patrimonio histórico y cultural, un estudio sobre los yacimientos del municipio pero están aún a la espera de recibir la información. Una investigación del doctor en Prehistoria por la Universidad de La Laguna Alfredo Mederos, el arqueólogo Vicente Valencia y el profesor del departamento de Historia Gabriel Escribano, titulado El poblamiento aborigen en el municipio de la Laguna, localiza una gran cantidad de grabados rupestres guanches en diferentes puntos de La Laguna: uno de ellos es precisamente Los Baldíos. También nombra otros lugares como Punta del Hidalgo, La Verdellada, el barranco de Guajara o el Valle de las Chozas. El trabajo concluye que Los Baldíos, un núcleo rural que se encuentra a un lado del aeropuerto de Los Rodeos, cerca de la frontera con El Rosario, es un punto con «numerosas estaciones de grabados (...), muchos de ellos actualmente reutilizados en paredes de caminos», que están pendientes de ser estudiados.

Una isla llena de yacimientos

«La Isla entera es un yacimiento», asegura Sixto García, miembro de Imastanen, un apasionado del mundo indígena que se dedica a la arqueología social. Esta denominación hace referencia a la apropiación de la ciudadanía del patrimonio, pues entiende que «nos pertenece a todos y no solo a instituciones y universidades». Su incansable dedicación por preservar el pasado guanche le llevó a crear Imastanen con aficionados que recorren la geografía de Tenerife y localizan restos de los primeros pobladores de la Isla. Ahora trabajan por pedir a los ayuntamientos que cataloguen aquellos yacimientos que carecen de protección, como estos de Los Baldíos.

Sixto García conduce a EL DÍA al tesoro guanche que ocultan estas rocas de Los Baldíos. Son incisiones rectas o con ligeras curvaturas. Están en piedras arrancadas de su medio natural y usadas para hacer muros. Trata de buscar parecidos y compara alguna de las figuras con corazones o estrellas. Aunque algunas son sencillas líneas, para él son «un tesoro de la historia de Canarias». García interpreta los grabados como «un recuerdo del pasado de las Islas que tienen un valor incalculable». Donde hay unas simples figuras Sixto ve tradición y cultura, y lo valora: «Para mí esto es lo mismo que ver una momia».

En el trabajo de los historiadores de la ULL se aportan ejemplos como el de los incisos en formaciones basálticas «afectadas por el trazado del puente del tranvía» o por «vertidos de cemento y las cimentaciones del propio puente». En el caso de Los Baldíos, Sixto García destaca que le preocupa el reacondicionamiento de los muros por los propios propietarios que ven afectados por el paso del tiempo y deciden cambiar la piedra con la que estaban hechas.

Ya se pueden ver zonas en las que la roca antigua, de un color marrón, ha sido reemplazada por rocas nuevas de un color gris oscuro. «Al no estar catalogados, no sabemos cuántos grabados se habrán perdido», destaca el arqueólogo social. En este sentido, el colectivo defiende que con su catalogación «estarían protegidas y en el caso de llevarse a cabo este tipo de obras menores se tendría en cuenta que no se dañaran estas rocas con una historia milenaria».

El hecho de no estar registrados también hace que estos restos no se investiguen. En este caso, para comprender el motivo por el que se hicieron, su significado y ubicación, el aficionado solo puede hacer meras suposiciones, fruto de su experiencia y del conocimiento que ha ido acumulando tras una vida entera dedicada a leer y aprender sobre una cultura que explica cómo fueron las primeras sociedades del Archipiélago. Así, García deduce que estos grabados pudieron pertenecer a antiguas casas de las que, con el tiempo, se extrajo la piedra que se reutilizó para crear los bancales y los muros de las fincas.

Se trata de teorías que propone el arqueólogo social pues, como critica el colectivo, hace falta una investigación por parte de los profesionales que date esas rocas y arroje luz sobre el impacto que pudieron tener en la sociedad indígena de Tenerife. Para fomentar la investigación y el interés de la ciudadanía por este pasado, Imastanen insiste en impulsar la educación, una medida con la que además se crea conciencia entre la población sobre la importancia de no dañar los yacimientos guanches y evitar expolios.

El colectivo ha denunciado diversas actuaciones en las que se han alterado estos grabados. El último caso fue en el municipio de Guía de Isora, en el que disparos de escopeta dañaron unos grabados rupestres. Sixto García recuerda las sanciones que se pueden aplicar por estos «actos vandálicos», como la que se impuso a las obras de la urbanización de Cuna del Alma, en Adeje, por dañar yacimientos guanches con maquinaria pesada sin supervisión arqueológica, no avisar a las instituciones pertinentes y destruir patrimonio público cultural.

Pedagogía social

Para educar a la población, el colectivo realiza cursos y talleres en diferentes colegios de Tenerife en los que lleva bucios –conchas que sirven como bocinas–, tamarcos –tipo de vestimenta más común utilizada por los antiguos pobladores de Canarias-, lanzas… En definitiva, artilugios de un mundo antiguo que traen al presente a través de la enseñanza cómo eran aquellas primeras poblaciones de las Islas. García recuerda que una vez los padres de alumnos de un centro llamaron al colegio por petición de sus hijos por que querían saber dónde comprar un bucio o dónde se podían apuntar para aprender el silbo canario. «Esto es lo que buscamos con la divulgación: despertar la curiosidad», señala el arqueólogo social. El colectivo apuesta por que se creen centros de interpretación en Tenerife como ocurre en otras Islas. Sixto García considera que es otra forma de conservar la historia de los antiguos pobladores de Canarias.

El primer centro de interpretación podría estar en el Mirador de la Centinela, en el municipio de San Miguel de Abona. Este espacio lleva muchos años cerrado al público pero desde 2022 el Cabildo inició un proyecto para reacondicionarlo. Sixto García denuncia que, sin embargo, han pasado más de dos años y siguen sin comenzar unas obras que «no suponen un gran trabajo porque la estructura está en buen estado». García explica que el mirador se encuentra en un lugar idóneo para explorar yacimientos guanches «porque en sus alrededores se encuentran restos brutales y preciosos del mundo indígena». Así, la visita al mirador podría incluir pequeños recorridos a yacimientos de fácil acceso de modo que la propia gente del pueblo, de la Isla y los turistas «puedan disfrutar del rico patrimonio arqueológico con el que contamos».

Con la concienciación de la población también esperan que el centro pueda recibir donaciones o préstamos de aquellas piezas que la gente ha encontrado. «Sabemos de casos en los que agricultores, cuando hacían los bancales para sus cultivos, encontraban restos, por ejemplo, de cerámicas y se las llevaban a sus casas. Con la donación o el préstamo de estas piezas más personas podrían acercarse y casi palpar esta sociedad antigua».

El ejemplo de Cueva Pintada

Prueba del valor que también aportan estos centros a la economía del Archipiélago está en Gran Canaria la Cueva Pintada, en el centro histórico de la ciudad de Gáldar. El espacio tiene como objetivo garantizar la conservación, la investigación y la difusión de uno de los yacimientos más singulares de las Islas. Recibe 50.000 visitas al año, una muestra del interés por adentrarse en el mundo indígena tanto por parte de la población extranjera como local. Este equipamiento permite no solo la posibilidad de admirar un ejemplo de expresión artística muy bien conservado y con simbología canaria, sino que además cuenta con un centro de referencia para conocer el mundo prehispánico de Gran Canaria.

Los aficionados a la arqueología del colectivo Imastanen que piden la protección de los grabados de Los Baldíos que aparecen en estas imágenes creen que estas incisiones pueden representar corazones o estrellas.

