Las sonrisas del Sáhara vuelven a casa, pero dejan otro hogar en Tenerife

La de Hindu es la mirada del Sáhara desde sus profundos ojos negros. Pero, también es la mirada -sobre una sonrisa perenne que lo llena todo- de Tenerife, la tierra donde ha pasado los dos meses de este verano 2024 junto a sus 37 compañeros para disfrutar de un proyecto, Vacaciones en paz, consolidado después de más de cuatro décadas (1979). Aparte de esos lentes que lo captan todo, Hindu es pura sonrisa. Se le nota feliz en su tercer año de ida y vuelta desde los campamentos de refugiados de Tinduf. Todos ellos, junto a sus papás y mamás adoptivos, disfrutan de la mañana en una vista al Museo de la Ciencia y el Cosmos. Ya es una actividad clásica de cada año y la última colectiva antes del retorno a casa, el próximo domingo, 1 de septiembre. Todo acaba, también lo bueno, pero queda el recuerdo imborrable de la felicidad compartida entre críos que casi nada tienen y tinerfeños, solidarios, nuevos o repetidores de experiencia, que se lo han dado todo. Material y espiritualmente.

La experiencia. Revisiones médicas, mejora de su español o condiciones más llevaderas que los 60 grados de estos meses en el desierto. Razones hay muchas, pero, sobre todo, consolidar los lazos de amistad y cariño entre dos pueblos: el canario y el saharaui. En el fondo, hay cierta sensación de deuda con la población de la que fuera colonia española hasta 1975. La mayoría coincide en los gustos para explicar su estancia en la Isla: la playa, la piscina, las amistades... Llama mucho la atención que, así como anhelan venir a pasar sus vacaciones en paz, llegados a este punto donde el regreso está cerca todos desean volver a ver a su familia, llevar regalos y compartir esa experiencia vivida. Ambas familias, las saharauis y las tinerfeñas, han estrechado lazos de amistad que seguirán afianzándose en el futuro. Las de aquí se sienten llenas y todas coinciden en que es más lo que reciben de los niños que al revés.

La organización. Son 38 niños y niñas que participan este año en el programa en Tenerife (101 en Canarias) a raíz de la iniciativa impulsada por la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (Acaps). Alberto Negrín es su presidente y valora: «Todo ha ido bastante bien e, incluso, ha habido menos problemas de adaptabilidad entre los niños y las familias que otras veces». Reconoce que los dos últimos años han sido complicados, «por el enfriamiento o prácticamente ruptura de las relaciones entre España y Argelia, porque ellos, después de todo, vienen con un pasaporte argelino, pero vamos superando las dificultades». Asegura que «notamos que muchos adoptantes ya nos preguntan cómo volver a recibir a los el año que viene». Adelanta que «se van el domingo, pero nuestra causa permanece y ya tenemos organizadas campañas publicitarias en las guaguas de Titsa similares a las que ya se hicieron en otro momento».

«Muchos niños quieren salir de Tinduf y les hace falta la solidaridad de Tenerife para ello» Persi Arzola — Coordinadora del programa

Persi Arzola es la coordinadora de la campaña. Ratifica que «hemos mejorado», pero siguen haciendo falta familias de acogida. Explica que «ya tendrían que haber venido todos los niños nacidos en 2015, pero quedan bastantes todavía y hacer este viaje es fundamental para ellos». Apela a la solidaridad de la sociedad tinerfeña y canaria, además de animar a quienes estén indecisos. Considera que «es importante recalcar que Acaps ya está en campaña para Vacaciones en paz 2025». Concluye: «Muchos niños y niñas se quedan en los campamentos de refugiados con el deseo de salir; por eso, insistimos en buscar familias de acogida».

Niños saharauis de Vacaciones en Paz / Arturo Jiménez

Los protagonistas. Ismail, Mahmud, Fatma, Hindu... Van llegando poco a poco a la explanada anexa al Museo de la Ciencia con sus papás durante estos dos meses. Todos coinciden en el lugar que más les ha gustado: la playa. Tanto los que ya la habían visto como los que recibieron su bautismo en su primer encuentro con el mar. Hindu lo llena todo con su sonrisa, porque es la representación viviente del lema del programa: ¡Acoge una sonrisa! Ha estado en El Hierro junto a sus hermanos adoptivos y sus padres y lo ha pasado «genial, de la playa a la piscina y de la piscina al paseo y a jugar en el campo de fútbol», explica en su todavía incipiente español antes de revelar su gran descubrimiento este año: «Coger uvas». Es el tercer verano que viene a Tenerife y siempre al mismo hogar. Dice que se porta bien y es buena estudiante -va un año adelantada en la ESO- y su mamá lo corrobora, pero tiene una mirada pilla que hace dudar un poquito. Asegura, por un lado, querer volver al Sáhara porque echa de menos a su familia en el desierto argelino -allí le esperan sus padres y sus cinco hermanos, tres más pequeños que ella-, pero, también asegura que el domingo en el Aeropuerto Tenerife Sur le costará decirle adiós a su otra familia. Será una tarde de muchas lágrimas. Pero todavía están aquí. Como Mahmud, un niño despierto de 9 años que no se separa de su madre adoptiva. Virginia Torres. Ella y su pareja, Javier, tienen tres hijos ya mayores (15, 16 y 19) en casa, aunque es muy joven, y un cuarto desde el pasado julio con el que «se llevan muy bien». También con Héctor, un sobrino de la edad de Mahmud, con el que ha hecho buenas migas y lo acompaña en la excursión. Viven en La Esperanza, donde «ha hecho mucho calor, aunque sea un sitio habitualmente fresquito». Virginia llevaba años queriendo participar. El pasado no lo logró por cuestión de plazos y, ¡por fin!, este lo consiguió. Se siente «plena» con este niño que viene por segunda vez -estuvo con otra familia antes- y, como la mayoría, quedó deslumbrado por el mar. En su caso también por la ciudad de La Laguna, aunque más que por su monumentalidad por los cines y las chucherías de los centros comerciales. Aprovechó el tiempo para aprender a patinar. Pero si hay algo que lo enamoró desde el primer día son las hamburguesas. En Argelia le esperan progenitores y tres hermanos, dos mayores y otro menor que él.

«Ya estamos preparando ‘Vacaciones en paz’ 2025 y buscamos más familias de acogida» Persi Arzola — Coordinadora del programa

Garoé Martín, 38 años, y Almudena Melián cierran el círculo. Ellos no tienen hijos «aunque sí dos gatos», apunta él divertido -ella no pudo acudir ayer por motivos laborales-. Es el segundo año que este grancanario residente en Santa Cruz y su compañera toman la decisión de acoger a un niño saharaui. Y no se arrepienten de lo que llegó «por casualidad, a través de una amiga que iba a tener un bebé». Basta ver al pequeño Ismail para entender el acoplamiento.

La historia de Fatma. Fatma es una niña que viaja por tercer año a Tenerife y que, por diferentes motivos, ajenos a su voluntad, cada verano ha sido acogida por diferentes familias. Dulce, tímida, alegre, con una linda sonrisa y el brillo en los ojos de estar disfrutando la experiencia. Este año ha podido pasarlo bien y compartir momentos con sus dos familias de acogida de los anteriores. Cabe destacar que con su familia actual se ha encontrado con tres hermanos de acogida para formar un maravilloso equipo de juegos, risas y complicidad que llevará en su corazón para siempre. La familia quedó encantada con su comportamiento, actitud y colaboración en un verano para no olvidar. Ayer, ella buscaba en la bola del mundo de donde venía y a donde llegó.

Presente y futuro. Vacaciones en paz está lleno de experiencias increíbles con nombres reales: Yunes, Ismail, Abdalahi, Hindu, Mariam, Yamal, Saluca... Pero también de familias reales de estas Islas que decidieron, por solidaridad, acoger durante julio y agosto a un niño saharaui para coleccionar vivencias y recuerdos que cada uno llevará en sus corazones para siempre. Hasta el año que viene.