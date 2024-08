Ocho de cada diez niños abandonados morían en la Isla a finales del siglo XVIII

Expósito en Tenerife y Santana en Gran Canaria. Apellidos comunes en esa islas con el mismo origen: el abandono de niños en instituciones públicas vinculadas a la caridad, las conocidas como casas cuna. La historiadora Paula Barbero recoge en un detallado y pionero estudio la evolución en el primer año de vida de este segmento de la población infantil en esta Isla durante los siglos XVIII y XIX. Este trabajo científico confirma los elevados índices en la mortalidad que seguía, casi de manera inmediata, a la cesión del recién nacido. Los porcentajes son recurrentes, con una media superior al 80% a finales del siglo XVIII. Es decir que ocho de cada diez niños fallecía tras su acceso al centro de cogida. Las razones responden a una lectura social: la insalubridad de las clases más bajas y su mala, o más bien nula, alimentación; léase hambre cotidiana con habituales episodios sistemáticos de auténticas hambrunas.

Este compendio cruza datos fundamentales para desarrollar la demografía histórica y en concreto el análisis de la exposición infantil. Por un lado, la fuente que supone la información contenida en los libros de asientos de las casas cunas y en paralelo la que aportan otros documentos como los registros parroquiales.

Factores. En Tenerife, el abandono infantil y la mortalidad que le seguía, se vieron condicionados, según concluye Barbero, por factores coyunturales y estructurales. Algunos derivados del funcionamiento y asistencia en la inclusa de referencia, el Hospital de Dolores en La Laguna, hoy convertido en la biblioteca Adrián Alemán de Armas, en pleno casco histórico. Por otro, la ya mencionada precariedad social consecuencia de una crisis económica endémica. Esta empujó a las madres y a las familias en dificultades a acudir a la exposición infantil como remedio y alivio de una existencia precaria en todos los sentidos. En la mayoría de casos primaba la idea «romántica» de poder recuperar al bebé cuando las circunstancias cambiaran y por eso era costumbre dejar alguna señal para mantener un cordón umbilical artificial que se rompió casi siempre de forma abrupta con la muerte del mas débil. Como dato elocuente, entre los años 1752 y 1794 se registraron en la Casa Cuna de La Laguna un total de 5.644 ingresos de recién nacidos abandonados por sus madres biológicas. Solo un 7,1% de ellos fueron dados en adopción o recuperados por sus familias.

Condiciones. La mayoría de veces la entrega terminaba con la muerte de las criaturas porque solían llegar al hospicio en unas penosas condiciones de salud. Prácticamente condenadas a la muerte. Lo demuestran los datos de su primer año de vida recopilados por Barbero. Con unos niveles de mortalidad iguales o incluso por encima de los orfanatos de España y Europa. Además, la entrega se producía en unas condiciones muy duras, casi siempre a a la intemperie de la noche, con heridas infringidas para poder ser identificados en el futuro; falta de cuidados durante el viaje, mala asistencia y carencia de higiene, de controles médicos apropiados y de un suministro de alimentos adecuado, todo lo cual perjudicaba una salud ya mermada de por sí. Cuando los bebés llegaban en malas condiciones físicas, las cuales permitían intuir que solo serían capaces de vivir pocos días, la administración del centro los relegaban al interior de la casa cuna hasta u muerte.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII la mortalidad alcanzaba al 81% de los ingresados, de los cuales el 88% fallecía antes de cumplir un año. De estos últimos, nueve de cada diez en los primeros cuatro meses de vida.

Los medios asistenciales dentro de la inclusa eran escasos y muy precarios a nivel sanitario, incluso para la época. Por no haber no había ni amas de leche que pudiera amamantar a los críos. En este contexto surge la figura del ama de cría, nodriza o criandera que amamanta a un lactante que no es su hijo. Campesinas que en régimen de interinidad ayudaron a mantener con vida a ese 10% de expósitos supervivientes. Esos pocos niños que se salvaron acabaron siendo adoptados por familias de la ciudad según los padrones consultados por Barbero. En ocasiones como un hijo más pero la mayoría de las veces en calidad de criado o empleado. Sus condiciones dependían de la moral en el hogar de acogida. Una lotería con pocas posibilidades de premio en aquel entorno social.

Estacional. El comportamiento de la mortalidad de los expósitos en Tenerife fue estacional. Alcanzaba sus picos en los meses más extremos del verano y el invierno (cabe recordar que el trabajo se centra en el Hospital de Dolores de Aguere, cuyo clima es conocido). De las enfermedades respiratorias que ya traían los niños y se veían agravadas en enero a las infecciones cuyo efecto aumentaban la alta temperatura y las pésimas condiciones higiénicas en julio y agosto. Primavera y otoño eran como un bálsamo para la salud de estos chiquillos que repuntaban porque siempre se aferran a la vida. Pero como todo es cíclico volvían el verano y el invierno con su alta mortalidad.

Descenso. La exposición infantil en Tenerife durante los siglos XVIII y XIX asumió, según concluye la historiadora, una forma muy similar a la observada en otros territorios peninsulares y europeos en la misma época. Pero la mortalidad de los expósitos tendió a perder fuerza a medida que avanzaba el siglo XIX hasta reducirse prácticamente a la mitad con un 49,5% de los 1.137 ingresados en 1874-1889. Fue determinante la mejora en las condiciones de vida de las familias tinerfeñas y los cambios que se introdujeron en el funcionamiento interno de las casas cunas a partir de la mitad de la centuria.