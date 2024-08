Un vídeo demuestra según el PSOE que el cierre de Playa Jardín es «por el emisario»

Un vídeo realizado el pasado 31 de julio por una empresa contratada por el Ayuntamiento de Puerto de Cruz demuestra, según el PSOE de Puerto de la Cruz, que el «único» vertido de aguas residuales que ha obligado a cerrar Playa Jardín parte de la rotura del emisario de la depuradora del barrio de Punta Brava, situado justo al lado de la principal zona de baño del municipio.

El socialista Marco González era alcalde de la ciudad turística cuando el pasado mes de julio encargó un estudio de las posibles causas de los vertidos de aguas residuales que habían llevado a Salud Pública del Gobierno de Canarias a pedir el cierre de Playa Jardín, decretado hace hoy 52 días.

El análisis, realizado por la empresa Wet Ingeniería Hidráulica y Marítima, concluyó que las principales concentraciones de patógenos estaban alrededor de la rotura del emisario, que es competencia del Cabildo de Tenerife y que se está reparando en este momento.

González, ahora en la oposición tras la moción de censura de PP, CC y ACP del pasado día 16 que convirtió en alcalde al popular Leopoldo Afonso, aseguró ayer tras conocerse este vídeo, realizado en el marco del estudio por Wet Ingeniería, que las imágenes «demuestran claramente lo que ya se sabía: el problema está en el emisario».

Esta versión sobre el origen de los vertidos en Punta Brava que han afectado a Playa Jardín no coincide con la facilitada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Para estas administraciones, la principal hipótesis del origen no es la rotura del emisario, sino aliviaderos por donde se verterían directamente al mar agua negras sin tratar de viviendas de Punta Brava que no están conectadas a la red de saneamiento municipal y que, por tanto, no llegan a la depuradora que se encuentra en este mismo barrio.

Esos aliviaderos serían competencia del Ayuntamiento portuense. Mientras se trata de fijar cuál ha sido la causa para poder resolver el problema y reabrir la playa, las obras de reparación del emisario comenzaron el pasado día 11.

