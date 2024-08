Los héroes de los hidroaviones se acuerdan de Tenerife: 43 Grupo agradece a los tinerfeños su cariño en el primer aniversario del incendio de 2023

Hace un año aproximadamente Canarias lloraba ante las llamas que encogían el pecho de los tinerfeños. Tenerifese enfrentaba a kilómetros y kilómetros de llamas que azotaban la Isla en uno de los peores incendios que se recuerdan en la historia del Archipiélago. Muchos cuerpos de emergencias se convirtieron en héroes para el pueblo, entre ellos el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas.

Esta dependencia operativa de la Unidad Militar de Emergencias se ganó el cariño y el afecto de los tinerfeños por su trabajo, esencial a la hora de sofocar las llamas que afectaron a más de una decena de municipios. Muchas personas llegaron a reunirse en el Puerto de Santa Cruz para ovacionar a los pilotos en cada recarga del hidroavión.

Uno de los hidroaviones del Grupo 43 carga agua en el Puerto de Santa Cruz para luego descargarla sobre las llamas. / MARIA PISACA

Un año después, este grupo muestra su unión con la ciudadanía tinerfeña y recuerda con cariño los gestos de un pueblo que se entregó a ellos y a otros tantos profesionales para salvar Tenerife de un incendio voraz y que parecía imparable.

Recuerdos bonitos en situaciones indeseadas. El 43 Grupo afirma que, "además del honor de haber podido ayudar a salvar uno de los paraísos naturales que tiene Tenerife, del incendio nos llevamos a su gente, el cariño que nos mostraron todos los tinerfeños y canarios, a los que estaremos eternamente agradecidos y siempre llevamos en el corazón".

Pese al cariño mutuo, tienen claro que lo mejor en la relación es no verse más: "Aunque todavía es pronto, ojalá no nos vean lo que queda de verano por allí, será la mejor noticia para todos". Un mensaje de lejanía, pero de esperanza para que no se vuelvan a repetir estampas tan duras como las vividas en Tenerife.