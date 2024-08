La renovada Tenerife Lan Party de septiembre arranca con las entradas para el espacio lúdico

Tenerife Lan Party (TLP) 2024 pone a la venta las entradas para la Zona Summer-Con, la feria tecnológica y de videojuegos que se desarrollará del 4 al 8 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz. En esta renovada edición, contará con torneos de deportes electrónicos, concursos de talentos, talleres formativos y charlas con invitados e influencers. Las entradas pueden comprarse a través de la web https://www.tomaticket.es/. TLP Tenerife 2024, que se celebra del 3 al 8 de septiembre, es el mayor evento de tecnologías y nuevas tendencias de Canarias y cuenta con el apoyo del Cabildo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, Fundación Club Deportivo Tenerife y de empresas tecnológicas como Globalan, Binary Systems y Online Canarias. Asimismo, cabe destacar la promoción de Factoría de Innovación y la producción de Nakatomi Corp.

Dos zonas

TLP Tenerife consta de dos espacios bien determinados. Por una parte, está la clásica Zona Lan, la cual permite el acceso con equipos informáticos y disfrutar de la más rápida conexión a internet. Por otra, la Zona Summer-Con, que estará abierta para el público general y en la que se podrá disfrutar de diversas actividades como manualidades, talleres educativos, concursos de baile K-Pop, Cosplay y videojuegos. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala que “hemos recuperado TLP Tenerife, que no solo es un evento de tecnología y ocio, sino también de formación y empleo que va a reunir a miles de personas en el Recinto Ferial a principios de septiembre. Sin duda, es una gran noticia para un sector que ha ido creciendo y que vamos a seguir potenciando en los próximos años”.

Por su parte, el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, explica que “TLP Tenerife tiene un amplio abanico de actividades para dar cabida a los diferentes perfiles que asisten a un evento de estas características. Es importante que junto a las actividades lúdicas se desarrollen otras vinculadas al empleo y la formación para impulsar el talento que tenemos en Tenerife y Canarias”.

La 'Summer-Con'

La Zona Summer-Con de TLP Tenerife reunirá a partir del miércoles 4 de septiembre, a un gran número de personas amantes de los videojuegos y de la cultura geek. Así, se estima que pasen por el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife más de 50.000 personas durante los cinco días que permanecerá abierta. Al evento asistirán distintos actores de doblaje como Salvador Vidal, quien pone voz a Indiana Jones y Luke Skywalker; o Claudio Serrano, voz de Batman en español. También acudirán creadores de contenido como Misho, integrante de series de YouTube como ‘21 días’; o Suzyroxx, creadora de contenido que colabora actualmente con Rebels Gaming, equipo de esports del futbolista David de Gea y antigua streamer del equipo formado por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Este año, el llamado Artist Alley contará con más de 60 artistas que expondrán su arte al público y pondrán a la venta artículos relacionados con la cultura audiovisual. Además, al encuentro geek’ del año también acudirán las mejores tiendas de toda Canarias que llevarán merchandising exclusivo. Todo esto se engloba en el propósito de dar cabida al comercio local dentro del evento. Además, habrá una zona de manualidades y un área de juegos de mesa, al cual acudirán 11 editoriales de reputación nacional. Se acogerá una partida de rol multitudinaria y exclusiva escrita para esta edición de TLP Tenerife 2024, la cual ha sido desarrollada por El Club Dante, Devir y Campeones Eternos.

Torneos y concursos

TLP Tenerife 2024 repartirá más de 15.000 euros en premios entre todas las modalidades de concursos y torneos. Así, se desarrollarán más de 30 competiciones en cuatro modalidades distintas de torneos que se desarrollarán en un amplísimo abanico de títulos, desde League of Legends y Tekken 8 hasta Just Dance y Fortnite. Se repartirán numerosos premios a jugadores profesionales, jugadores amateurs, comunidades que buscan hacerse un hueco en el sector competitivo y a simpatizantes en general de los videojuegos. TLP Championship, la competición que cuenta con las categorías de esports y de bailes de K-Pop, llegará a su fin durante TLP Tenerife 2024. Se celebrarán las finales correspondientes y se premiará al mejor equipo de League of Legends, mejores jugadores de Tekken 8 y EA Sports FC24. También serán premiados el mejor solista y el mejor grupo de coreografías de K-Pop. El Cosplay, arte de caracterizarse y traer a la vida a cualquier personaje de la cultura audiovisual, también tendrá un hueco en el escenario principal mediante la celebración del gran concurso de este arte.

Videojuegos y talleres

TLP Tenerife 2024 contará con un gran espacio dedicado a seis desarrolladoras de videojuegos indie de gran reputación. Algunos de los juegos que se expondrán en exclusiva son el aclamado ‘Luto’, cuya versión de prueba ha sido jugada en directo por streamers como Rubius e IlloJuan; o ‘Arico: Tales From the Abyss’, el Metroidvania en 3D canario. Además, se llevarán a cabo varios talleres formativos relacionados con el mundo de la robótica y la programación. También se realizará una ponencia de la mano de los Hermanos Miranda, que enseñarán a cómo animar el caminar de un personaje y otras técnicas de interés.

TLP Tenerife 2024

TLP Tenerife 2024 es el evento de tecnologías y nuevas tendencias de Canarias que cuenta con quince ediciones. Es el punto de encuentro en el que convergen los videojuegos, anime, cómic, K-Pop, cosplay, manualidades, influencers, cultura japonesa, formación y mucho más. Las redes sociales del evento son en Instagram, https://www.instagram.com/tlptenerife/; en twitter, https://twitter.com/TLPTenerife y en Discord:, https://discord.gg/JwRZdjBvzt. Además de la web de la TLP Championship, tlp-championship.com y la del propio evento: tlp-tenerife.com