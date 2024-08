En autocaravana o caseta, huir del sofoco a primera línea de playa en Punta del Hidalgo

El único camping para autocaravanas de la Isla que pertenece a un ayuntamiento está en Punta del Hidalgo por lo que no extraña que su ocupación esté al 100% en los meses de verano. De hecho, en las pasadas vacaciones se superaron los 1.200 viajeros. En el resto de la Isla tan solo se pueden encontrar otros dos campings: el de Montaña Roja, en La Tejita, cerrado en la actualidad y que pertenece al Cabildo, y el camping privado de Nauta en Arona. Pasar la época estival sobre ruedas y en espacios al aire libre es una de las actividades cada vez más demandadas y que suponen una alternativa al tradicional apartamento u hotel.

En total el espacio ocupa una superficie de 24.000 metros cuadrados en la que se pueden distinguir dos áreas principales: área superior subdivida en 15 parcelas para uso exclusivo de casetas; y área inferior subdividida en 63 parcelas para uso de caravanas, autocaravanas y casetas familiares. Dispone asimismo de dos zonas de aparcamientos y dos módulos de servicios.

En el camping de la Punta se respira experiencia. Muchas personas repiten cada año y parece que sus plazas de acampada venían con un manual de instrucciones por lo elaboradas que están. Toldo, hasta tres casetas en círculo o una gran caseta en el medio, cocinilla de gas, una nevera que bien podría estar en una cocina o -en este caso- en el camping de la Punta, patinetes eléctricos, bicicletas... todo lo necesario para no echar en falta ningún utensilio ni entretenimiento del hogar. Por su parte, los autocaravanistas son los que más repiten. Según asegura una de ellas, Lali Luis, «nos sentimos como en una familia rodeados de vecinos que ya conocemos de otras ocasiones».

Obras de mantenimiento

La alta demanda ocasiona el deterioro de los servicios que el ayuntamiento prevé solucionar con un presupuesto de 200.000 euros. Las instalaciones en esta zona incluyen: baños, duchas, luz, parking, vigilancia, espacios para limpiar la ropa y la loza y servicio de limpieza. Las acciones de mejora del camping se centrarán en la reparación del edificio principal, que presenta una serie de desperfectos que han obligado a limitar su uso y en los módulos de servicios y la propia zona de acampada. Para ello se ha contratado a un estudio de arquitectura para hacer un informe de las patologías generales del edificio, valoración económica de las obras a realizar y un borrador de pliego técnico y se ha iniciado ya el expediente. La próxima semana habrá una visita técnica con la que se harán los informes para establecer qué tipo de obras hay que acometer, encaminadas a una mejora integral de las instalaciones, su adaptación y accesibilidad.

Recientemente se han concluido las obras de remodelación y puesta en servicio de los baños en la zona alta del camping, con una inversión de 42.649 euros.

Julio Plasencia es presidente de la asociación Amigos de la Naturaleza que conforman cerca de 90 amantes de un estilo de vida en el que cada día cabe la posibilidad de despertar con un paisaje diferente. En Canarias existen cerca de 20.000 caravanas y autocaravanas, una cantidad que está en alza y que no incluye el fenómeno de la camperización. Por ello, Plasencia describe la situación como «insostenible». La Isla no está preparada para la cantidad de personas que han optado por esta forma de hacer turismo. Así, Lali Luis, que es también miembro de la asociación, no duda en afirmar que el camping de la Punta es «el mejor de toda la Isla, incluso hay gente de Gran Canaria que viene aquí».

Julio Plasencia, presidente de la asociación de autocaravanistas Amigos de la Naturaleza frente a su vehículo. / Arturo Jiménez

«En menos de media hora se agotan las plazas del camping de verano y semana santa», insiste Julio Plasencia para recalcar la alta demanda de un espacio que abre en verano, semana santa y algunos fines de semana.

En su caso se quedará todas sus vacaciones, desde junio hasta septiembre, sumergido en una rutina que pasa por desayunar en alguna cafetería local, ir a darse un baño a los charcos de la Punta, almorzar en algún guachinche y pasear por el pueblo. Todo ello, en su caso, por un precio «muy económico, de 490 euros», detalla.

Las tarifas de la zona varían según el número de personas y el lugar en el que pernocten. En el caso de las casetas, cada plaza cuesta un total de 4,20 euros al día, las caravanas 4,50 euros y las autocaravanas 5,10 euros. Además, el consumo eléctrico es de 1,50 euros al día. Para la zona de parking los coches cuestan 2,10 euros y las motos 1,50.

Una de las usuarias del camping pasea a sus perros. / Arturo Jiménez

El ambiente en la Punta es de tranquilidad. Como si fuera una asociación de vecinos quienes residen por unos días en el camping se saludan mientras salen de su caseta portando la toalla de la playa al cuello y las gafas de sol. Lali Luis destaca la buena convivencia que hay. Como si vivieran entre apartamentos su vecina le ofrece, por ejemplo, la fruta que compró de más, antes de que se le ponga mala o le ofrece una aspirina cuando el dolor de espalda le pilla de noche sin farmacias abiertas.

La autocaravanista tampoco quiere olvidar los episodios en los que considera necesario más empatía. «El gran problema es que hay quienes no respetan», manifiesta para criticar algunos comportamientos como el no respetar los horarios de silencio.

Autocaravanas en el camping de Punta del Hidalgo. / Arturo Jiménez

En ese sentido otros miembros de la asociación de autocaravanistas Amigos de la Naturaleza como Andrés Lorenzo o Sebastián Tejera entienden las críticas que recibe este colectivo. «Hacen más ruido quienes no respetan las normas que los que quieren dejar los espacios más limpios que como los encontraron», explica Lorenzo. Así, sienten que la experiencia de vivir con la Isla entera como jardín es un privilegio del que quieren seguir disfrutando.

Una de las mayores preocupaciones en las asociaciones ante el aumento de autocaravanistas es que no se tomen medidas y que, en su próximo verano, no puedan disfrutar del ambiente que ofrecen campings como el de Punta del Hidalgo.