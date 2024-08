«Nos preocupan mucho los cultivos de las medianías de Tenerife ante la falta de agua»

«La preocupación por el cultivo en las medianías es enorme ante la falta de agua». La frase de Theo Hernando, secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), resume el sentir de los productores de Tenerife ante la sequía extrema». Valora el nivel de almacenamiento tan bajo (20%) en las balsas de Balten (Balsas de Tenerife), ente del Cabildo de Tenerife, como «algo esperado» con lo que ya contábamos». Pero no por ello deja de ser «un dato muy negativo» que, además, «afecta tanto al Norte como al Sur de la Isla».

Recuerda Hernando que «iniciamos el año, el invierno, con unos niveles de almacenamiento muy bajos» porque «las condiciones climáticas no se prestaron a acumular agua». Por lo tanto, subraya, «ya sabíamos que en el verano íbamos a tener niveles así».

Especialmente negativo es lo ocurrido en la vertiente norte de la Isla, donde, explica, «se suele almacenar procedente de aguas blancas, de galerías y pozos, pero no ha sido posible porque se iba gastando, o sea, no dio tiempo». En la cara sur considera que «está un poco mejor porque son, en su mayoría, aguas procedentes tanto de la desalación como, principalmente, de la depuración; o sea, regeneradas y los niveles de almacenamiento son un poquito mejores». Asaga sigue «con preocupación» la evolución en la cara norte de Tenerife desde La Laguna hasta Buenavista. Pero, «muy especialmente» en las medianías, «donde depende de las lluvias y es evidente que no ha llovido».

De secano

Muchos de los cultivos «son allí de secano y, por lo tanto, la falta de precipitaciones les afecta de forma destacada», apunta el secretario de Asaga para añadir «además, tienen un menor desarrollo las redes de abastecimiento de agua. Por lo tanto, en conclusión, «la zona norte de Tenerife y las medianías es donde centramos ahora mismo nuestra preocupación».

Theo Hernando destaca: «Esperamos que las obras que se han impulsado o se van a impulsar a través de la declaración de emergencia hídrica se vayan haciendo realidad en tiempo y forma». Se refiere «tanto las ampliaciones que se llevan a cabo como a las nuevas captaciones». El dirigente de Asaga concluye: «Esperamos de cara a las próximas semanas tener un poco más de agua en el circuito y el año que viene un poco menos de preocupación».

Soluciones y previsiones

Balten propone aumentar la cantidad de agua en el sistema a través de los excedentes de algunas desaladoras, en 1.300 metros cúbicos al día. Además, también trabajan en reutilizar para riego agrícola el agua de las depuradoras, donde tiene un tratamiento biológico y otro adicional y se puede utilizar como agua de riego». Uno de los ejemplos más importantes es la depuradora del Valle de La Orotava. Con su puesta en marcha se podrían incorporar al sistema en torno a 5.000 metros cúbicos.

Las peores previsiones se cumplen en el verano después de un invierno muy seco que dejó sin reservas las balsas. Las 23 de la red apenas tienen un volumen de llenado del 20%, a fecha del pasado martes. Una situación crítica que ocupa y preocupa a los agricultores de la Isla.