Garachico vuelve a gritar su "Viva San Roquito" tras dos años de espera

Los «Viva San Roquito» fueron más intensos que nunca. Dos años llevaban los garachiquenses esperando por su romería de San Roque después de que se suspendiera el año pasado por el gran incendio que asoló los montes de Tenerife. El pueblo más bonito de España estaba, además, más bonito que nunca para recibir al santo patrón de la comarca. Banderas, guirnaldas de colores, su gente vestida de maga y peregrinos, muchos peregrinos: así lucía Garachico en la mañana de la Romería de San Roque.

Mientras se atraviesan los túneles que señalan la entrada a Garachico –con grandes ventanales o agujeros que permiten no saltarse ni por un segundo las vistas al mar – se pueden ver a grupos de peregrinos a punto de llegar a su destino. Algunos como Cristo Mundo Luis Dorta y Carmen González realizan la ruta que toma menos de una hora desde Icod hasta Garachico –en esta fecha señalada–desde que eran pequeños.

Esta tradición se remonta a principios del siglo XVII, cuando una epidemia de peste asoló esta localidad y, según cuentan, se inició la construcción de una ermita dedicada a San Roque, patrono de los contagiados por epidemias, para que pusiera fin a la enfermedad. La remisión de la peste un 16 de agosto fue considerada como un milagro del santo y, desde esa fecha, se celebra una romería en su honor. Tanto Cristo Mundo como Carmen González venían acompañados de sus madres, y ahora –con 76 años– van juntos y movidos por la alegría de esta festividad «que es para toda la comarca», señala González.

San Roque llegando a la ermita. / María Pisaca

El ambiente estaba cargado de isas, folías y los singulares ajijides –gritos ancestrales que llevan siglos en las islas– y que son sinónimo de júbilo. Y no es para menos, porque San Roquito –para quienes deciden apodarlo con más cariño– había salido a recorrer las calles del pueblo de un Garachico radiante y soleado. Atrás quedaba la panza de burro que llevaba sumergiendo el lugar en nubes los días pasados. Para María Reyes, una fiel peregrina, el cielo despejado era una muestra más de la alegría que trae San Roquito a los garachiquenses.

Garachico no fue solo un rincón de fiesta y mucha alegría –que también– porque no pudieron faltar los huevos guisados, las papas arrugadas o el pan con chorizo y el buen vino para bajar todo eso, sino un momento de devoción a un santo que muchos atribuyen un halo de milagros.

Uno de los presentes realiza el salto del pastor frente a San Roque. / María Pisaca

Candelaria González, de 69 años, vino a ver a San Roque. Vestía sobre su pelo rizado y canoso una pamela azul marina de flores –que alegraba más la estampa de la plaza– y llevaba consigo su vara de caña. González ha pasado tres cánceres y ayer por fin le dijeron que estaba estable. La buena noticia que coincidió con la víspera de San Roque fueron motivos suficientes para venir desde Los Realejos –donde reside con su marido Eduardo Velázquez– hasta Garachico de donde era, además, su abuela y su madre. Se emociona al pensar que si el tratamiento hubiera ido de otra manera no estaría allí, bajo un sol que pinta la plaza de colores y contrastes, mientras veía a San Roque. «La buena noticia fue una señal más que clara de que tenía que venir», dice bajo unos ojos de vidrio que se emocionan más al pensar en el Santo. «Para mí es muy milagroso, me llena. Le pido cosas y he visto cómo se cumplían».

Las hermanas Alonso, Loli y María Reyes, vecinas del pueblo, tampoco se pudieron perder la cita. A María Reyes se le rompía un poco la voz cuando hablaba de la operación de su ojo derecho. «Ya casi no salía de casa porque no podía ver», asegura. Sin embargo, le pidió a San Roquito fuerzas y recuperarse de la vista. La mayor de las hermanas Alonso recuerda que se llevó consigo durante la operación la estampita, –«complemento que debe llevar todo garachiquense, se sea o no creyente», declara– y ahora puede ver perfectamente. De hecho alardea muy contenta de sus singulares ojos de tres colores con un marcado borde verde y un interior que se fusiona entre el color miel y un casi amarillo. «El oftalmólogo me ha dicho que nunca había visto unos ojos así», destaca mientras se quita sus gafas de sol para enseñar su mirada con orgullo.

Vecinas de Garachico en la romería. / María Pisaca

A las 9.00 horas de la mañana se llevó a cabo el tradicional traslado en procesión de San Roque desde su ermita hasta la parroquia matriz de Santa Ana, donde tiene lugar la misa. El acto continuó con la procesión hasta la bahía, desde donde partió la romería marítima, con las barcas de pescadores engalanadas, y la romería con sus carretas, animales enjaezados, rondallas, peregrinos y amantes de mantener las tradiciones antiguas. La entrada del santo a su pequeña ermita tiene un último y característico acto simbólico y es que lo hace de espaldas. Le da la cara al pueblo que tanto le agradece y del que parece no querer despedirse. Mientras, los romeros lanzan al aire los ajijides, en un ambiente que sabe encajar a la perfección los sentimientos contradictorios entre júbilo y mucha pena por dar por terminada la procesión del santo patrón de la comarca.

Una vez concluida la romería, dará comienzo el baile de romeros en la plaza de San Roque. Este año, participarán los grupos Saoco y Latin Sound. En sus manos está poner el broche final a uno de los días que más esperan los vecinos. En especial en un año marcado por el retorno de San Roquito, que no pudo salir en 2023 por la situación que se vivía en la Isla por el incendio forestal.

Destaca también la presencia de extranjeros en una festividad que es considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se les diferencia porque cambian el ¡Viva San Roquito! -¡Viva!- por una mirada de expectación tras un móvil que lo graba todo.