Momentos de tensión y recuerdos de lo vivido en un vídeo que resume el incendio que azotó Tenerife hace un año

Escribió el filósofo George Santayana una de las citas más repetidas de la historia: "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". Una frase que por mucho leerla y escucharla no deja de ser verdad. A veces, hay que mirar al pasado para recordar aquello que no podemos permitir que vuelva a suceder. Estos días se cumple un año de uno de los incendios más voraces y destructivos de la historia de Canarias: el que afectó a Tenerife el pasado verano de 2023.

Echando la vista atrás, pone los pelos de punta recordar las dramáticas situaciones que se vivieron en la Isla. Miles de hectáreas arrasadas por el fuego, centenares de personas defendiendo sus casas ante el avance de las llamas o teniendo que abandonarlas, la lluvia de ceniza en más de una decena de municipios... Imágenes que se nos vienen a la retina y con las que debemos trabajar para evitar más situaciones de esta índole.

Incendio en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Desde el Cabildo de Tenerife han creado un vídeo en el que varias personas cuentan como vivieron aquel momento. Políticos, personal de vigilancia, de salvamento, etcétera, hablan de uno de los peores momentos de sus vidas. Tomar decisiones que pueden afectar a miles de personas no es fácil, y menos cuando no te preparan para ello.

La presidenta del Cabildo de Tenerife Rosa Dávila, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias Blanca Pérez, los jefes de extinción Pedro Martínez 'Tito' y Pedro Martínez, el director insular de Seguridad y Emergencias Iván Jesús Martín o el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, dan su testimonio sobre lo que vivieron en las salas del CECOPIN de Tenerife y fuera de ellas, sobre el terreno cercano al fuego.

Un vídeo que sirve para echar la vista atrás. Unas imágenes que se quedarán en la retina para aquellos que vivimos los momentos más duros de un incendio que unió no solo a todo Tenerife, sino a todo el Archipiélago.