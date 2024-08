Rosa Dávila: «Lo peor fue desalojar a 11.000 personas en una sola noche»

«El milagro de salvar las vidas y las viviendas se lo debemos a nuestros grandes profesionales». La frase es de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, quien valora en el primer aniversario del incendio que quemó parte de la Corona Forestal de la Isla «un día que no podemos olvidar». Agradece «la implicación, solidaridad y valentía» de los 2.000 profesionales y voluntarios que lucharon contra el fuego. Recuerda como uno de los peores momentos el de «tener que desalojar de sus casa en una noche a 11.000 personas».

Dávila rememora aquel 15 de agosto del año pasado: «En medio del operativo de peregrinaje el día de la Patrona, yo estaba en Candelaria». Cerca de la medianoche, continúa, «volvía a casa, vestida aún con el traje tradicional, la consejera Blanca (Pérez) me llamó y me dijo que teníamos un conato, parecía serio, que me acostara y ella me iría avisando». Por diferentes factores «sabía que iba a ser complicado de sofocar». Los glosa: «Surgió en una zona muy abrupta, en barrancos de Arafo, la intensidad del viento era grande y el calor intenso». Por eso, apostilla, «decidí cambiarme y correr al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopin)». José María Sánchez, jefe de la Brifor, subraya Dávila, «nos dijo que había que subir a nivel 2 porque el incendio se nos iba de las manos». Valora: «Necesitábamos a la Unidad Militar de Emergencia, la UME, e hice la gestión». Resume: «Firmé el decreto del nivel 2 y a partir de ahí se desarrolló todo lo ya conocido».

Recalca la presidenta que «debía afrontar la gestión de todos los recursos y solo llevaba 40 días en el cargo». Señala que «afortunadamente, hay un equipo extraordinario de jefes de servicio, de técnicos de extinción y de bomberos. Pusimos manos a la obra y ellos nos ilustraron». Resalta el «extraordinario trabajo» de Pedro Tito Martínez y de todo su equipo de brigadas forestales. «Las decisiones de extinción se evaluaban en esta sala por los técnicos del Cabildo» explica. Rosa Dávila valora «el mayor incendio en la historia de Canarias desde hace más de 40 años que requería muchos medios, como los 24 aéreos y tuvimos la fortuna de concentrarlos al no haber ninguno en otras islas».

La presidenta insular añade una dificultad: «Fue un incendio devastador en lo medioambiental, pero también bajó por primera vez a núcleos poblacionales y ahí hubo que coordinarse». Añade: «Lucharon contra el fuego codo con codo bomberos del Consorcio junto a las brigadas forestales. Te decían que solo los diferenciaba el color del uniforme».

Valora «fundamental» la actuación de los alcaldes, de la Protección Civil y de las policías locales de los municipios afectados, ya que «tuvimos que evacuar a unas 13.000 personas, de ellas 11.000 en una sola noche». Anima a dimensionar «una decisión de tal magnitud: de madrugada desplazar a 11.000 vecinos, sacarlos de sus viviendas y llevarlos a zonas seguras, donde acondicionamos pabellones. También a sus animales. Un despliegue monumental».

Fueron miles de personas las que trabajaron durante diez días hasta alcanzar el control sin descansar un minuto. «Algo tremendo» para Dávila que les rinde un homenaje como también a la ciudadanía porque «fue ejemplar cómo se portó el pueblo de la Isla y de toda Canarias». Ahí se basa «el milagro de Tenerife ante este enorme incendio, de tercera generación e incluso con su propia meteorología» porque «los daños materiales fueron muy pequeños y no hubo pérdidas humanas».

El fuego quemó unas 13.000 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros «cómo ir de Santa Cruz a Santiago del Teide» resume Dávila. Añade: «Había que cavar, llegar al suelo, pararlo y perimetrarlo». Pero, al mismo tiempo, «que no se llevara por delante ninguna vida ni de afectados ni de quienes luchaban cada día contra el fuego». Más que de milagro, expone, «me gusta hablar de los grandes profesionales que tenemos en Tenerife, que se preparan durante el año con formación». Aclara que «se veían pancartas con el mensaje gracias héroes pero repetían; no somos héroes, somos profesionales. Su trabajo fue mucho más allá de lo exigible humanamente».

En este año, la presidenta del Cabildo destaca que «los técnicos tienen nuevas estrategias, pero también le hemos declarado la guerra a los pirómanos e incendiarios con un trabajo coordinado con quienes investigan, los cuerpos y fuerzas de seguridad, en concreto la Guardia Civil y el Seprona, y también con la justicia, es decir, con el Ministerio Fiscal. Ese trabajo de investigación, apunta, «permite tener las pruebas suficientes para una detención». Un trabajo que ha permitido detener a cuatro personas que podrían estar detrás de varios incendios provocados. «Sabemos que el 90% de los incendios tienen detrás un factor humano», recuerda Dávila, normalmente por descuido o imprudencia. Por eso, «hemos prohibido fumar en los miradores o subir al monte y transitar por los senderos en riesgo máximo de incendio». Pero, insiste, «hay personas que deliberadamente le meten fuego a nuestros montes. Y a esos le hemos declarado la guerra».

Concreta que «les vamos pisando a los talones y tenemos el compromiso de que la persona que estuvo detrás del gran incendio de Tenerife acabe entre rejas».

Asegura la presidenta del Cabildo que «tenemos un verano tranquilo por el momento, pero nunca podemos decir que la situación no se pueda complicar». Subraya el aumento de medios y de personal con el Ejército que patrulla también los montes de Tenerife. Lo entiende «un esfuerzo colectivo, y creo que hemos aprendido, pero estamos en una situación de crisis climática que no nos permite bajar la guardia; de ahí que repitamos dos palabras: prevención y concienciación». Insiste en que «somos capaces de apagar el 90% de los conatos, pero hemos endurecido las medidas cuando hay un peligro extremo y la población las tiene que entender».

A nivel personal valora sus sentimientos aquellos días de agosto y ahora: «Preocupación y responsabilidad, pero al cabo de un año me siento muy orgullosa del trabajo. Tenemos ese punto de orgullo por acabar con el fuego sin que fuera devastador ni para las viviendas ni para las personas. Ahora tenemos el reto de hacer renacer a la Isla de sus cenizas. Como el pino canario es un ejemplo de resistencia y de renacimiento, así lo va a hacer el pueblo de Tenerife».