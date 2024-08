Marco González: «La moción de censura es una falta de respeto a los portuenses»

«La moción de censura es una falta de respeto y una tomadura de pelo a los portuenses». Marco González, alcalde socialista del municipio de Puerto de la Cruz, da por perdido el bastón de mando que pasará mañana viernes a Leopoldo Afonso, del Partido Popular, gracias a una moción de censura acordada por este partido con Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) y Coalición Canaria. González es especialmente crítico con ACP, al que acusa de «traición» tras abandonar la alianza con el PSOE, propiciando la moción de censura, y firmar otra con nacionalistas y populares. «ACP es incoherente y pisotea la voluntad de los ciudadanos, mostrada en las urnas en mayo del año pasado, que dieron mayoría a los partidos progresistas. Pues este partido, que dice ser de izquierdas, va a dar increíblemente el Gobierno portuense a la derecha, sin ningún argumento además», resalta el líder de los socialistas portuenses.

«Es tal la traición de Asamblea», remarca González, «que mientras sus líderes nos preguntaban si íbamos a cambiar de aliado y relevarlos por CC, cosa que les negamos, ellos ya estaban negociando con el PP». «Un partido que ha simpatizado con Podemos y Sumar y pactó con el PSOE ahora pacta con el PP y CC. Es un pacto antinatura, que no se sustenta por ningún lado», deja claro González, que vive sus últimas horas al frente de la Alcaldía, a la que llegó en mayo del año pasado por segundo mandato seguido. Recordó que el PSOE «se quedó a solo 14 votos de la mayoría absoluta» y que «el deseo de los portuenses en las urnas fue claro». «Pero en esta moción de censura solo hay afán de poder, no un acuerdo para favorecer el municipio», subraya.

La moción de censura fue presentada en el registro municipal el pasado 1 de agosto y se abordará en el pleno de mañana viernes, que comenzará a las 12:00 horas y se prevé intenso. Los militantes del PSOE de Puerto de la Cruz, el partido que más veces ha gobernado en la ciudad turística desde el regreso de la democracia –lo ha hecho total o parcialmente en siete mandatos–, se están movilizando para mostrar su indignación por fuera de la sede del Consistorio en la plaza de Europa. Si como está previsto prospera la moción, el Gobierno portuense pasará del pacto PSOE-ACP (los socialistas tienen 10 concejales y Asamblea dos) al pacto PP-ACP-CC (los populares tienen siete concejales y Coalición y Asamblea dos cada uno). El nuevo alcalde será el popular Leopoldo Afonso, que el próximo día 25 cumplirá 36 años, hermano del anterior alcalde del PP de Puerto de la Cruz, Lope Afonso (2015-2019).

Marco González también criticó a los nuevos socios de Asamblea Ciudadana Portuense. Por ejemplo, habló del que será su sucesor: «Ni siquiera fue el número 1 de la lista del PP en las últimas elecciones; es decir, será alcalde alguien por quien los portuenses no votaron como candidato a la Alcaldía. Por no apoyarlo no lo hizo ni su propio partido, que prefirió como cabeza de lista a otro candidato». Mientras, de Coalición Canaria dijo que «ha entregado el Gobierno portuense al PP con su pequeña representación de solo dos concejales, la misma que ACP».

González enfatiza la «total incongruencia» de los nuevos miembros del pacto al justificar la moción de censura por la emergencia en que creen se encuentra Puerto de la Cruz. «¿Emergencia? ¿Emergencia cuando Puerto de la Cruz tiene la menor cifra de parados, cuando se ha multiplicado la inversión pública con proyectos como los del Jardín Botánico, el Hotel Taoro o el nuevo Centro de Deportes Acuáticos? ¿Emergencia cuando el municipio ha tenido más actividad cultural que nunca, lo que ha hecho que regresara el turismo? ¿Emergencia con las políticas sociales que hemos implementado? Pero si en su documento ni siquiera dedican una palabra al colectivo LGTBI+, como les ha recordado la asociación Diversas Canarias».

Sobre los argumentos de ACP para romper con el PSOE, Marco González los tacha de «falsos». «Hablan de que no contaban con presupuesto para gestionar sus áreas y en ocho meses los concejales de Asamblea solo han ejecutado el diez por ciento de su presupuesto. ¿De qué habla un partido que ha ido perdiendo apoyo en unas bases que sí son progresistas y que en las últimas elecciones tuvo 800 votos menos?», explica el todavía alcalde de la ciudad turística. «Voy a seguir luchando por los portuenses», zanja el líder del PSOE local, para añadir: «Y si tengo que hacerlo en la oposición, lo haré, como ya he hecho en otras ocasiones. Mi compromiso con este municipio no acaba porque me echen; es inquebrantable. Ya lo he demostrado». «No voy a permitir que ridiculicen más al Puerto de la Cruz», concluye.

