Huyendo del calor: las piscinas de Bajamar se convierten en un refugio para escapar de las altas temperaturas

A las diez de la mañana de este martes, en las piscinas naturales de Bajamar, el sol aún se escondía entre las nubes, pero los bañistas más atrevidos se daban el primer chapuzón de la jornada. Entre los valientes destacaban los niños de la Escuela Municipal de Natación y las personas mayores que participan cada verano en la campaña de ocio y salud impulsada por el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna.

«Las actividades son estupendas para los mayores que muchas veces no tenemos calidad de vida y venimos aquí a pasar un buen rato, comer y hacer amigos», argumenta Candelaria Suárez, una de las participantes. Cada martes, junto a otro grupo de mujeres, ocupa sus mañanas entre ejercicios de natación en la piscina, gimnasia y partidas de bingo. Aunque destaca que está encantada con su nueva rutina veraniega, confiesa que no ve la hora de que llegue su día favorito: «La excursión a Las Teresitas que realiza con el proyecto Mujeres a la Playa».

Su monitora, Carmen Fuentes, explica que en las actividades participan medio millar de personas mayores de 50 años y con movilidad reducida de diferentes zonas del municipio. Cada día es el turno de los vecinos de un enclave diferente. Este martes, por ejemplo, acudieron a la cita los abuelos del casco histórico. El objetivo de la iniciativa, que concluirá el 26 de agosto, es que puedan disfrutar de estos meses estivales en compañía de otros mayores, para fomentar así su interacción social y vencer a la soledad.

"Solemos estar solas en casa, pero venir a estas actividades mejora nuestra calidad de vida, nos hace sentirnos activas y encontrar nuevas amistades" Candelaria Suárez — Una de las personas mayores que participa en la iniciativa lagunera

Candelaria, Evarista, Montse y Ramona son solo algunos de los nombres propios de quienes se han acogido a esta iniciativa. Su principal motivación es salir de casa, cambiar de aires y «sentirse activas». Margarita Hernández, otra de las participantes, relata que vive sola y que desde que se jubiló quiso apuntarse. «Llevo tres años inscrita, pero mucha gente viene desde hace 16 años». Algunas de las más veteranas, como Monste, participan desde el 2011.

Otra de las actividades protagonistas durante la mañana fue el curso de natación impartido en una de las piscinas principales. Allí, desde el 1 de julio al 26 de agosto, los niños -churrito y flotadores en mano- aprenden a nadar. Ricardo Touzard es uno de sus monitores y revela que «los más pequeños son los que más resistencia oponen en estos días en los que el tiempo no acompaña». Sin embargo, aclara que cuando entran en el agua disfrutan mucho.

Las actividades organizadas por el Organismo Autónomo de Deportes del Consistorio están dirigidas tanto a jóvenes, para aprender nociones básicas, como a adultos, para mejorar diferentes técnicas y estilos de nado. Antes de la pandemia la iniciativa también contemplaba otras actividades como kayak y piragüismo. Los grupos varían cada quincena, pero todos los años suelen haber muchos repetidores. Touzard disfruta enseñando, por lo que este año repite como monitor. Además, subraya que Bajamar le gusta especialmente porque es una zona tranquila, «aunque a veces no salga el sol».

Justo ese motivo, la habitual presencia de nubes, es uno de los factores que hace que muchos bañistas se decanten por el enclave costero de Bajamar. «Venimos desde Santa Cruz huyendo del calor que hace allí», destaca Orlando Ascanio, que disfruta de un día de piscina junto a su hija Elora. Aunque, lo cierto es que ella no está muy de acuerdo y desvela que prefiere disfrutar del sol. Su padre reconoce que uno de sus pasatiempos favoritos para el verano es la playa, un hecho que constata el moreno que ambos presumían. Sus favoritas son El Médano y Las Teresitas, por la comodidad para bañarse con la niña. A Bajamar no venían desde hace ochos años porque, según apunta Ascanio, siempre optaban por la localidad vecina de La Punta.

Canarios que escapan del sol

Allí nadie parecía estar disgustado por la ausencia de sol. Nieves Galván y su hija -con el mismo nombre- prefieren que el tiempo se mantenga así, sin excesivo calor. Además, prefieren bañarse en charcos o piscinas naturales porque argumentan que los espacios con arena suelen estar más masificados. «Venimos para refrescarnos porque vivimos en la zona más céntrica de Santa Cruz, por lo que este clima no es ningún impedimento para darnos un chapuzón». Madre e hija confiesan ser más partidarias del «bañito rápido y para casa» que de los días largos de playa con sillas, sombrillas y nevera llenas de comida.

Otra de las bañistas, María Teresa Benítez, también agradecía el fresco. «El agua está buenísima», asegura la mujer originaria de Tegueste, uno de los pueblos más cercanos. Cuando quiere refrescarse en el agua acude a Bajamar o a la piscina natural de Jóver, en Tejina. Manifiesta que el aparcamiento para ella es un factor determinante y en Bajamar muchas veces es casi «una tarea imposible». En especial los fines de semana y los días que, como ahora, celebran sus fiestas patronales en honor al Gran Poder de Dios. Los festejos, que comenzaron el 2 de agosto, se alargarán hasta el día 20 de este mes, con una variada programación que incluye verbenas, actividades infantiles y religiosas, entre otros actos.

Una de las pocas personas que aún no había probado el agua, pero que se disponía a ello, era Karen Lobo. Desde Las Mercedes -una de las zonas donde el sol suele brillar por su ausencia- acudió a las piscinas junto su hija y una amiga. Pese a que veían el tiempo «un poco frío de momento», auguraban que para las tres de la tarde el día se despejaría. Lo cierto es que no tuvieron que esperar tanto y sobre las doce del mediodía salieron los primeros rayos.

La más pequeña era la más decidida al baño. Su madre, mientras, se quejaba del viento, que «era un poco fastidioso». Ellas, por cercanía y por comodidad, suelen acudir con frecuencia, aunque para su amiga era el primer baño de este verano en la localidad lagunera. «Hemos venido en noviembre, diciembre y enero con mucho mejor tiempo. Aunque, sin lugar a dudas, la mejor época es septiembre porque la gente comienza a trabajar y la afluencia disminuye bastante», reflexiona Lobo.

Una zona de baño accesible

Como cada jornada, un equipo de cinco socorristas veló por la seguridad de los bañistas. Con mareas cortas, la bandera verde ondeó verde durante toda la mañana. De manera única preocupaba que el viento hiciera que llegara algo de oleaje. Ante las buenas condiciones, el grupo de socorristas se ocupa también en ofrecer otros servicios como la asistencia al baño de personas con movilidad reducida (PMR). Su labor incluye tanto el préstamo de la silla como entrar en el agua con la persona que lo necesite.

Alejandro Alemán, socorrista en Bajamar y La Punta desde hace cinco años, aclara que es un servicio que se ofrece principalmente durante el periodo estival, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. «Siempre recomendamos que los usuarios vengan acompañados para conocer mejor sus necesidades y particularidades», aconseja. Los días con bandera amarilla o roja no se desarrolla la actividad porque no se puede garantizar ni la seguridad de la persona ni la estabilidad del asiento. En invierno -aunque siempre hay excepciones- solo realiza el préstamo de la silla, no el acompañamiento.

El principal motivo es la reducción del personal a la que se enfrentan en invierno. «Nuestra lucha es intentar que la plantilla aumente y que no seamos solo dos para toda la zona de baño», denuncia. Sin ir más lejos, el área para niños está a diferente cota, por lo que debería tener a alguien del equipo de vigilancia fijo. El socorrista destaca que cada vez acude menos gente a bañarse, pero que hubo momentos durante el verano de gran afluencia.

Bandera azul

El pasado viernes, 19 de julio, el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, oficializó el izado de la Bandera Azul en Bajamar, Punta del Hidalgo y Jóver. Los tres enclaves del litoral lagunero lucen el galardón que certifica cada año la calidad medioambiental de este tipo de entornos costeros a nivel nacional. «Un hito importante para el municipio», según describieron los representantes políticos allí presentes. Para el alcalde, el premio simboliza que La Laguna no solo es un enclave atractivo por su oferta cultural y de ocio, sino que además cuenta con espacios naturales «privilegiados».

Las instalaciones de uso público han sido objeto de diferentes actuaciones de mejora por parte del área de Playas y Piscinas, liderada por el concejal Ángel Chinea, para que se encuentren en estado óptimo, especialmente durante estos meses de verano. Algunas de las mejoras, como la instalación de cámaras para monitorizar cualquier incidencia, se han enfocado en garantizar la seguridad.

Cabe destacar también que los fenómenos costeros que se producieron con frecuencia entre los meses de octubre a mayo han provocado «desperfectos reiterados y significativos, que han dificultado las labores de reparación y mantenimiento de las instalaciones», así lo afirmó Gutiérrez durante el acto de izado de bandera que tuvo lugar en julio.

Fiestas patronales

El baño no será la única actividad prevista para hoy en Bajamar. Con motivo de las fiestas patronales, el paseo del enclave costero se encuentra decorado con banderines, cantinas y un gran escenario que acogerá esta noche de miércoles, desde las 21:00 horas, la Gran Noche Cubana, amenizada por los artistas Cerca del Trópico, DJ Jarez y Quimbao la Nuit.