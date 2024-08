«La ‘zona 0’ de un incendio forestal es para nosotros la escena del crimen»

«La zona cero de un incendio forestal es para nosotros como la escena del crimen». La frase es de Carlos Sánchez Castillo, el rostro y la voz del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en Tenerife, del que es teniente jefe de Prevención. Un perfil joven, muy preparado y, sobre todo, pegado a la sociedad en la defensa de los montes de la Isla contra los incendiarios y los pirómanos que, detalla, «no son lo mismo». La Guardia Civil es uno de los cuerpos que forman parte del operativo que se aplica este verano, el mayor de cuantos ha dispuesto la Isla para luchar contra las llamas.

El área recreativa de Las Raíces (El Rosario) es el lugar de encuentro –en un día de alerta de grado 1 (prohibido hacer fuego o fumar), como este fin de semana– con Sánchez y con el sargento Javier Corbal, un gallego que lleva 15 años en Canarias. No disimula cierto orgullo cuando dice de Sánchez: «Yo lo traje; ha sido un buen fichaje». Ambos tuvieron una experiencia «muy potente, pero enriquecedora por la buena respuesta de los palmeros» –algo que agradecen– durante nueve meses de destino tras la erupción del Tajogaite. Allí consolidaron su amistad.

Javier Corbal conduce una de las motos eléctricas que incorporó en septiembre del año pasado el Seprona, un modelo específico de campo, según explica el sargento. La clave es su capacidad para rodar por cualquier terreno, algo necesario en las funciones de esta unidad de la Guardia Civil, además de ser muy silenciosa.

Intercambio de información. / Andrés Gutiérrez

El malagueño Carlos Sánchez conduce el vehículo todoterreno de la patrulla con el que va al encuentro del compañero para compartir información. Lleva dos décadas en el cuerpo y llegó a Tenerife en julio de 2020 para incorporarse al Seprona después de 14 años en el servicio de criminalística central, en Madrid. «Quise hacerlo porque soy licenciado en Biología y me gusta mucho la naturaleza», explica. La formación es algo personal y cada uno lo hace en lo que necesita y le gusta. Luego, hay cursos específicos dentro de la Guardia Civil. En este caso, la especialidad es en sí mimo el Seprona, donde se forman en patrullas e investigación. También tienen nociones de legislación. En este punto, el teniente recuerda que «las penas de pirómanos e incendiarios se agravan en la misma medida que la dimensión del incendio».

Cuestionado sobre si es solo una sensación que este año hay más vigilancia, más control y más sanciones en los espacios naturales protegidos de Tenerife, sostiene que «es cierto y algo positivo, porque hemos aprendido del gran incendio del año pasado y se ha reforzado bastante la vigilancia en el monte». Incide en que «es importante que los militares estén». La Operación Prometeo es «independiente de la Guardia Civil, pero «todos sumamos en la prevención y creo que es interesante».

Entiende Sánchez que la coordinación entre cuerpos y en cuanto a medios «fue y es buena». En concreto, con el Cabildo de Tenerife «todo marcha fantástico y la conexión es diaria». Sentencia: «Al final, la coordinación es tener el teléfono personal de quienes gestionan y toman decisiones».

El teniente Carlos Sánchez. / Andrés Gutiérrez

Sánchez reflexiona sobre el incendio del verano de 2023 –del que se cumple un año el próximo jueves– y sostiene que «todos aprendimos como pasa siempre en estas emergencias, también personalmente». Recuerda que «tuvimos la vivencia del volcán de La Palma, y la Guardia Civil, con todas las unidades y los servicios de seguridad y emergencias, coordinaron la parte de seguridad del Puesto de Mando Avanzado». Resalta que «aprendimos a trabajar con las policías locales, con la Nacional y la Canaria». Reconoce que ese incendio «fue de esas emergencias tan potentes que resulta complicado controlarlas. Por eso afectó a 15.000 hectáreas en medio de la tormenta perfecta: mucho calor, de madrugada y las condiciones de humedad y viento, un factor clave».

El teniente del Seprona explica que «conatos tenemos este año en Tenerife y tuvimos el pasado, pero gracias al buen hacer del Cabildo se sofocan muy rápido». Reseña que «el único importante en 2024 ha sido el que quemó 5,2 hectáreas en La Esperanza».

La experiencia le lleva a considerar "clave" la limpieza de las fincas entre las viviendas y el monte

El portavoz del Seprona valora que «cada día la sociedad avanza en la prevención, pero hay que limpiar las fincas agrícolas. Es clave. Tenemos mucho combustible en las que están abandonadas». Aclara que «para mí es, incluso, más importante la finca que el monte, porque el orden de prioridades para salvar es personas, animales y bienes materiales». Eso es así, aunque «nos interese, y mucho, proteger el medio ambiente o comprobar esa fortaleza inaudita que tiene un pino canario que prende y al año siguiente está en perfecto estado».

Indica que «lo que tenemos últimamente aquí son incendios de interfaz (la zona entre viviendas y monte)». Insiste en recomendar a la población que limpie su finca y otros diez metros más. Aclara que «hemos tenido suerte de que los conatos en interfaz han sido sofocados por la rápida actuación de las Brifor del Cabildo».

Sánchez reconoce que «los medios nunca son suficientes. Si ponemos más, mejor, pero son los que tenemos y entonces sí los valoro como tal». Transmite a la población el mensaje de que «estamos muy sensibilizados con este fenómeno negativo del fuego forestal y prometemos mucho trabajo. Cumplimos con nuestra función, como el caso de la detención de tres personas en Tenerife y un investigado en La Palma. Tenemos éxito en las investigaciones». En ellas se apoyan en el uso de recursos como la localización mediante GPS, «siempre con permiso judicial», o con el refuerzo de unidades del exterior de la Isla.

Pirómano e incendiario

Hay que diferenciar al pirómano, que tiene una patología de salud mental, del incendiario. Explica que «al pirómano le gusta participar, colaborar en las tareas de extinción e informar de manera intencionadamente errónea». El incendiario «tiene otro perfil y podría ser cualquier persona con una motivación, la que sea, incluida la económica». Suelen colocar artefactos incendiarios de todo tipo, desde artesanales, como las velas o las botellas con acelerantes, a más sofisticados, con retardo «para que le de tiempo a escapar» por distintos puntos, casi siempre utilizando las pistas forestales. Eso, explica Sánchez, «nos permite determinar con claridad que el fuego es provocado. Así sucedió, por ejemplo, en los sucesos ocurridos en los municipios de Los Realejos o El Tanque».

Entiende el teniente que «nuestra labor siempre ha sido reconocida». Apunta que como estuvo 14 años en Madrid y en criminalística «no tenía un trato tan cercano con el ciudadano, pero en Canarias, no sé si por su gente, me he sentido como en casa. Cada vez que das alguna recomendación, el ciudadano se lo toma bien. Veo más concienciación, ellos mismos te dicen que hay que limpiar las fincas». Reivindica que «el trato con la Guardia Civil no ha cambiado. El vecino se vuelca con nosotros en las emergencias en el monte». Corbal lo refleja con una experiencia personal: «Tengo la anécdota en La Palma de dejarme cosas en el coche e ir corriendo a una casa. Cuando volví, me encontré agua fresca y comida. Es la idiosincrasia del canario».

Un todoterreno en el monte de Las Raíces. / Andrés Gutiérrez

Admite que «en los años que llevo aquí nunca he tenido problemas y cuando le adviertes a alguien te contesta sí, me he equivocado, perdón, me voy ya». De hecho, «ahora mismo estaban aquí, en Las Raíces, unas personas a las que les hemos pedido que se fueran porque no podían hacer fuego; han cogido el coche y se han marchado». Sánchez se confiesa «un enamorado de Anaga por la laurisilva». Valora que «estar en un bosque del Terciario, donde vivían los dinosaurios, me parece fascinante. Pero me encanta también el Sur y las zonas más secas». En definitiva, «la variabilidad de ecosistemas de Tenerife, la isla más completa, aunque es como tener un collar de joyas con las ocho y esta en el centro».

El teniente subraya, para cambiar de tercio, que el Seprona trabaja en dos vías. Por un lado, las patrullas de prevención que se integran en el escalón de seguridad de las emergencias. Llevan acordonamiento de zonas, desalojos, cortes de carreteras y otras vías de comunicación, como las pistas. Por otra parte, el equipo de investigación, la policía judicial medioambiental, que «investiga desde el minuto 1».

Carlos Sánchez profundiza y explica que «el punto de origen de un incendio es una escena del crimen, de un delito», si bien «casi siempre deteriorada y modificada, alterada, digamos». Compara: «Es como si en un homicidio en una vivienda llegan 15 o 20 señores con mangueras y azadas y empiezan a removerlo todo. Luego tenemos que reconstruir. Los servicios de emergencia cumplen los protocolos, pero resulta inevitable que se toque muchísimo».

Respecto al Parque Nacional del Teide, Sánchez aprecia casi siempre «ignorancia y desconocimiento» respecto a la irregularidad cometida, además de cierto sentido de impunidad. La mayoría de las sanciones están motivadas por el estacionamiento de vehículos en zona prohibida.

El Seprona se ocupa de múltiples asuntos, además de los incendios. Del bienestar animal – el caso más reciente son los 30 retirados a una mujer en La Laguna–, de la pesca, de la caza, del seguimiento del turismo activo y el avistamiento de cetáceos, de vertidos, de los residuos o de las construcciones ilegales. «No sé ni lo que no tenemos», concluye Carlos Sánchez.