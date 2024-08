Centinelas que protegen los montes de Tenerife las 24 horas

Prometeo no está encadenado por robar el fuego como en la mitología griega sino desplegado para evitarlo en los montes de Tenerife. Ya no se trata de un inmortal sentenciado por los dioses a ver su hígado devorado en bucle por un águila sino del nombre de un operativo contra los incendios forestales que hasta finales de septiembre moviliza 32 militares cada día durante las 24 horas hasta completar 920 patrullas para vigilar la superficie forestal de la Isla y disuadir a los posibles incendiarios o pirómanos. Vigilar y disuadir son los dos verbos que dan sentido a esta misión del Mando de Canarias de la mano del Cabildo. EL DÍA se empotró ayer en una de las unidades para conocer la labor del Ejército en su esfuerzo por ayudar a la conservación de las zonas forestales en el verano, la época de riesgo por las altas temperaturas.

La jornada comienza en el Acuartelamiento de Ingenieros de La Cuesta. El coronel Alberto Cherino, jefe del Regimiento de Infantería Tenerife 49, y el capitán Luis Sancho, responsable directo de las patrullas, son los rostros del dispositivo. Utilizan su experiencia y toda la capacidad didáctica –mucha en ambos casos– para explicar qué hacen y cómo en el monte desde el pasado 1 de julio. Algunas cosas, como las zonas y las horas en las que se mueven durante el día y la noche, no las desvelan para no dar facilidades a quienes por alguna razón quieren prender fuego al monte.

Cherino subraya que Centinela Tiñerfeño, el nombre de la parte estrictamente militar integrada en Prometeo (este verano cuenta con 600 efectivos en total), se basa en su homónimo Centinela Gallego, en vigor desde 2008, que activa cada año en Galicia patrullas tanto del Ejército de Tierra como de la Marina para la prevención de incendios. A raíz del fuego que el año pasado (el primer aniversario es el próximo jueves 15) devoró 15.000 hectáreas de la corona forestal de Tenerife se firmó el convenio con el Cabildo. Destacan los militares que fue el 25 de junio y el 1 de julio ya empezó la operación después de unos días intensos. Ahondan al respecto en que «nos tuvimos que preparar para tener todos los medios y el personal disponibles».

Durante todos los días en los próximos tres meses contarán con 14 vehículos todoterreno activados con diez patrullas diarias, cinco diurnas y otras tantas nocturnas formadas por dos efectivos cada una. Las zonas de acción pueden cambiar y la coordinación es diaria con el Cecopin. La denominada célula de seguimiento recibe la información de un agente insular de medio ambiente dedicado a eso con datos que van del grado de nivel de alerta del día a los puntos de posible riesgo.

El capitán Sancho glosa el material del que disponen las patrullas. Destacan un tetrapol (sistema de monitorización de radio) «con el cual están localizados siempre», prismáticos, medios de visión nocturna, aplicaciones de navegación con cartografía digital o el armamento como autoprotección. Incluso, un mapa de las zonas con helipuertos para posibles evacuaciones. Aquí la apariencia es que todo está controlado y milimetrado con absoluta precisión.

Desde esta central se actualizan a diario desde las temperaturas a las zonas de mayor riesgo. Hay patrullas todo el día, pero insisten «no podemos informar ni dar detalles de horas o lugares para no dar facilidades a unos pirómanos que, hay que recordarlo, existen».

A partir de ahí, se reparte todo el material a los efectivos antes de salir hacia la zona de actuación. Hoy a Daylos y Carla les toca el Área Recreativa de Las Raíces, en La Esperanza, dentro del municipio de El Rosario. El coronel Cherino estima que al final de la operación se hayan realizado 920 patrullas en total.

Los militares resaltan la colaboración «excepcional» con las Brifor del Cabildo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la visión «absolutamente positiva» que aprecian en la sociedad civil respecto a su labor, algo que agradecen y que la gente, además, les comenta siempre.

Aprecian «desconocimiento e ignorancia de la normativa» porque la población «cuando planea una barbacoa, a lo mejor no sabe que estamos en nivel 1 y no se puede hacer fuego». Por eso, insisten, «muchas veces se trata simplemente de informar de que lo apaguen, igual que el cigarrillo porque hoy está prohibido fumar y la respuesta es perfecta. No hemos tenido ni un solo incidente ni siquiera con extranjeros que apenas entienden el idioma. Todo el mundo colabora». Destaca a este respecto Cherino que «tenemos gente que viene de la Unidad Militar de Emergencia (UME), se ha ganado a pulso el cariño de la población y eso lo facilita todo». Subraya que «la mayoría de estos hombres y mujeres son canarios aunque algunos todavía te dicen que nunca habían estado en tal sitio, pero, en general, conocen y quieren su tierra de orografía tan especia y complicada.».

El coronel relata que «ayer mismo (el martes) una de nuestras patrullas en la zona del Mirador de Anocheza, en Güímar, vio un conato de incendio, un arbusto quemándose y un vehículo relativamente cercano. Avisamos al Cecopin y mandaron una patrulla de la Brifor. Mientras venía, como era relativamente pequeño, actuamos». Pero aclara, «nuestra misión no es apagar fuegos sino participar en la prevención de los incendios». Presencia, vigilancia y disuasión. Son las premisas. Si hay conato se avisa a la Brifor y en caso de delito flagrante se da cuenta a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Cherino da algún detalle del despliegue: «El Macizo de Anaga (Zona Noreste) está ahora muy verde y húmedo y por eso desde ahí o Los Realejos e Icod (Oeste) hemos desplazado la prioridad a La Esperanza y al Sur, al Valle de Güímar (Este)».

Atención incendiarios: Prometeo vuelve para devolver el fuego, mejor dicho su prevención y control, a quienes son sus legítimos dueños. En este caso, no a los dioses, sino a unos ciudadanos de Tenerife que agradecen el Operativo con nombre de mito.

