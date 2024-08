Dávila dice que Playa Jardín estaba en el mismo estado hace un año

El cierre de Playa Jardín por la contaminación del agua con la bacteria Escherichia coli (generada por las aguas negras que generan las poblaciones) se mantiene desde el pasado 3 de julio, fecha en la que la Dirección General de Salud Pública detectó su presencia en las analíticas rutinarias que realiza. Transcurridos 35 días, se desconoce cuál es el origen exacto del problema. Pero no es una situación novedosa.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, aseguró ayer que «cuando me pasaron el informa de Salud Pública me quedé muy alarmada» y afirmó que le sorprendió su contenido porque «era exactamente igual, muy similar al del año pasado, cuando no se cerró la playa». En ese sentido, defendió la decisión del regidor de Puerto de la Cruz, Marco González: «Lo más prudente es lo que realizó el alcalde, que es proceder al cierre de la playa al baño».

Una medida que debe estar vigente «hasta que se realicen las obras de emergencia, que tenían que haber sido realizadas el año pasado, cuando se detectó este mismo vertido. No acierto a comprender cómo se ha dilatado tanto en el tiempo», apostilló la presidenta del Cabildo en declaraciones a Radio Club Tenerife.

La reparación de una fisura detectada en el emisario colocado en esta zona, la ampliación y modernización de la depuradora de Punta Brava, el refuerzo de los análisis de control de esta parte de la costa portuense y la instalación de una desaladora que permita que las aguas de la depuradora se puedan reutilizar y destinar a riego para la agricultura son las actuaciones básicas a las que se comprometieron representantes del Ejecutivo regional, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en un encuentro celebrado el pasado 31 de julio en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias.

Dávila recordó que la Corporación insular acometerá la actuación más relevante, la depuradora de La Orotava, una obra declarada de emergencia que servirá para recoger las aguas tratadas de La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. La presidenta insular reconoce que estamos ante una situación que supone «un inconveniente para los comercios, los ciudadanos y el turismo.

Varios puntos de vertidos al mar «sin autorización y sin plan de vigilancia» en Punta Brava pueden estar detrás del cierre al baño de Playa Jardín, según apuntó el Gobierno de Canarias en un comunicado que emitió el pasado 12 de julio. Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático de Canarias, aseguró entonces que «estos aliviaderos de aguas residuales, que son responsabilidad directa del Ayuntamiento [de Puerto de la Cruz], no deberían trabajar sino en episodios de elevados niveles de precipitaciones, y de los mismos no tenemos información sobre frecuencia o nivel de carga contaminante con la que vierten a la costa portuense».