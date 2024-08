Un itinerario de La Laguna a la Villa Mariana con un gran valor etnográfico

El Camino Viejo de Candelaria es un itinerario de gran valor histórico y etnográfico que corresponde con la antigua vía que unía la ciudad de San Cristóbal de La Laguna con el núcleo costero de Candelaria. Desde 1499 se reconoce como una ruta de peregrinación anual asociada a la devoción y el fervor por la Morenita y su santuario, que ha pervivido a lo largo de los siglos. Las autoridades hacen una serie de recomendaciones a la hora de transitar por esta vía en época veraniega, desde tener un guía que conozca bien el terreno a evitar las horas de más calor.

Ruta

El camino fue durante mucho tiempo la principal ruta que conectó los enclaves de partida y llegada, Aguere y la Villa Mariana. Se inserta en un paisaje agrario que muda desde los frescos campos laguneros hacia las laderas ventosas y cada vez más áridas, orientadas al sureste, hasta descender al Valle de Güímar. A finales de 2008, los cinco tramos que mejor se conservan fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Sitio Histórico.

Recuperación

Desde finales de 2012 un conjunto de instituciones y entidades sociales se coordinan para conseguir una recuperación integral del Camino Viejo de Candelaria, y en adelante otros de peregrinación y de interés cultural. Actualmente se trabaja en procurar trazados definidos y seguros, lograr una adecuada señalización, recuperar tramos en mal estado o abandonados, así como dinamizar el conocimiento y la participación social en la puesta en valor de los itinerarios tradicionales, empezando por esta singular vía de conexión ente el Norte y el Sur.

Reseñable

Durante el recorrido, el caminante puede disfrutar de la naturaleza, de las vistas sobre el Valle de Güímar y de la costa del sureste, además de sentir el espíritu de los antepasados en el propio sendero o en las paredes de la llamada Casa del Pirata. También es posible observar restos de antiguas construcciones tradicionales como el caserío de Pasacola o el de La Jiménez, en Igueste de Candelaria. La ruta transcurre por las medianías del sotavento insular, lo que contribuye a evitar el riesgo ante posibles incendios forestales.

Recomendaciones

Es conveniente ir con un guía y tratar de evitar las horas de más calor. Además de equipado con sombrero, botas ligeras, ropa cómoda y abundante agua. Mejor estar habituado a tramos de fuertes desniveles en bajada y a caminar por firmes irregulares, con piedras sueltas. Además de procurar no salirse de la senda para no dañar los muros y la vegetación. En los tramos asfaltados y cruces es primordial tener mucho cuidado con los coches. No hay que encender fuego y apagar siempre bien las colillas. También resulta imprescindible mantener una actitud respetuosa con los habitantes locales y sus bienes, incluyendo los cultivos. No se debe tirar nada, en especial pilas ó plásticos, ni siquiera residuos orgánicos (cáscaras o pieles de frutas). Cabe recordar que «las personas caminan bajo su propia responsabilidad».