El desesperado ruego de Valle Colino: "No traigan más gatos, no caben"

No caben más. Es el resumen de la decisión tomada por el Albergue Comarcal Valle Colino, que informa de que ya ha llegado al límite de ocupación para acoger a gatos y que, por tanto, no recogerá a más de estos animales hasta que no vayan saliendo los que tienen en estos momentos.

Según informa el centro a través de sus redes sociales, el espacio disponible para gatos es de un total de 50 y están "por encima del número óptimo" que debería albergar.

"Sin embargo, se desprende de su comunicado que es muy frecuente que reciban llamadas solicitando entregar uno de estos animales o que incluso se acerquen hasta el centro, ubicado en Finca España, para dejar a un gato. "Recibimos decenas de llamadas, correos y mensajes al día para recoger más y más gatos, por lo que no podemos recoger ninguno más mientras sigamos superando este límite", añaden,

El Albergue Comarcal de Valle Colino tiene en sus instalaciones tanto gatos en adopción como animales que se encuentran en cuarentena o preadopción, y según el espacio disponible, entre todos no deben superar los 50 ejemplares.

El motivo no es otro que garantizar el bienestar y la salubridad de los mininos, ya que acoger a más gatos podría provocar problemas de "hacinamiento" que derivan en "enfermedades y estrés", una situación que según el centro "no se puede permitir en un lugar precisamente creado para rescatar y ayudar a estos animales".

Por ello ruegan a la población que no acudan al albergue con gatos, ya que solo recogerán en función de que vayan saliendo adoptados de sus instalaciones y siempre en el mismo número para no superar el máximo establecido.

Prioridad

A la hora de acoger a más animales, desde el albergue indican que sí que hay excepciones así como criterios de prioridad en el caso de que se habiliten entradas nuevas. En ese sentido, explican que recogen a animales que estén gravemente heridos o hayan sido atropellados en vía pública.

Además, a la hora de recibir un gato aclaran que seguirán los siguientes criterios de prioridad

Solo gatos mansos porque son los que pueden dar en adopción, salvo casos muy específicos que hay coger sí o sí por orden de un juez o el Ayuntamiento.

porque son los que pueden dar en adopción, salvo casos muy específicos que hay coger sí o sí por orden de un juez o el Ayuntamiento. Prioridad a las entregas , puesto que si son entregados se pueden poner en adopción sobre la marcha y no hay que esperar los 21 días.

, puesto que si son entregados se pueden poner en adopción sobre la marcha y no hay que esperar los 21 días. Tienen prioridad los adultos , porque no hay que mantenerlos durante meses en cuarentena para esterilizarlos y porque a los cachorros hay "un montón de asociaciones" que se pueden hacer cargo ellas.

, porque no hay que mantenerlos durante meses en cuarentena para esterilizarlos y porque a los cachorros hay "un montón de asociaciones" que se pueden hacer cargo ellas. Valoración del riesgo que corre el gato dependiendo del lugar donde está.

¿Qué hacer?

"Si se encuentran un gato en la calle, aconsejamos contacten con el ayuntamiento de su municipio y no lo traigan al albergue porque tendrán que llevárselo de vuelta", insiste en centro en redes sociales.

Además, recomiendan buscar asociaciones particulares que se dediquen a la adopción de gatos, "contactar con ellas, explicarles detalladamente la situación y ver si ellas le pueden ayudar", pero ruegan que no "se les exija a estos colectivos que solucionen el problema, puesto que ellas no están obligadas a ayudar, sino que son personas que desinteresadamente han decidido ayudar a muchos gatos sin hogar y la mayor parte del tiempo se ven desbordadas de animales".

Desde Valle Colino aprovechan para reclamar a las administraciones públicas que busquen una "alternativa rápida, ética y eficaz" ante lo que denominan una "crisis tan grande de gatos abandonados en Tenerife" y aseguran que hay una "cantidad desmesurada y descontrolada de gatos sin hogar que habitan en nuestras calles".