El tercero de los Afonso que llega a la alcaldía portuense

Hay apellidos que marcan la historia de algunos pueblos generación tras generación. En el Puerto de la Cruz sobresale por encima de todas la saga de los Afonso. La moción de censura presentada el pasado jueves por el Partido Popular (PP), la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) y Coalición Canaria (CC) contra Marco González (PSOE) pondrá al tercer miembro de esta familia como alcalde de la ciudad turística.

Es el popular Leopoldo Afonso, que sucede a su hermano Lope Afonso, que fue alcalde también por el PP entre 2015 y 2019, y al primo de los padres de ambos, Paco Afonso, que fue el primer regidor democrático del municipio portuense tras la dictadura franquista (1979-1984) pero que se recuerda sobre todo porque siendo gobernador civil de la provincia tinerfeña, el 11 de septiembre de 1984, falleció en el incendio del Roque de Agando de La Gomera junto a otras 19 personas.

A pesar de su juventud, Leopoldo Afonso, que el próximo día 25 cumplirá 36 años, no será el alcalde más joven del Puerto. Seguirá siendo –muy probablemente por mucho tiempo– Paco Afonso, que se puso al frente de la Alcaldía cuando solo tenía 31 años. Leopoldo llegará eso sí a la jefatura del Gobierno municipal con toda la fuerza y la ilusión de un pibe. «Lo voy a dar todo para sacar al Puerto del pozo donde lo dejó Marco González y a devolverlo a aquella etapa dorada de los años 70 y 80», asegura convencido.

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y abogado de profesión, hay un cierto aroma a justicia genealógica en su elección como alcalde por parte del nuevo pacto que gobernará Puerto de la Cruz en los próximos tres años. No hay venganzas ni recelos en realidad, sino más bien una coincidencia, pero esta película bien podría titularse La revancha de los Afonso.

En septiembre de 2019, su hermano Lope Afonso dimitía como alcalde de Puerto de la Cruz tras ser condenado por prevaricación al autorizar varios mercadillos entre 2012 y 2014 en la ciudad turística. La sentencia ponía freno de repente a una carrera política meteórica, que había convertido a Lope en uno de los hombres con más proyección del Partido Popular en Tenerife.

Hubo que esperar dos años para que el caso se resolviera de forma definitiva. Otro giro brusco estaba por llegar. En mayo de 2021, la Audiencia Provincial estima el recurso de Lope Afonso, lo absuelve del delito continuado de prevaricación y deja sin efecto la pena de nueve años de inhabilitación para cargo público. Hoy, Lope es vicepresidente del Cabildo de Tenerife y su hermano Leopoldo se va a convertir dentro de 13 días en nuevo alcalde de Puerto de la Cruz.

«Fue una gran injusticia y un episodio muy doloroso para toda la familia», recuerda Leopoldo Afonso. «Quienes conocemos bien a Lope, y yo lo conozco especialmente bien, tenemos constancia de su integridad y honestidad. La gente nos paraba por la calle diciéndonos que la denuncia y la posterior condena habían sido una sinvergüencería, como decimos en Puerto de la Cruz. Al final se demostró que era inocente. Y ahí lo tiene, luchando como siempre por el desarrollo de su isla».

Será en el pleno del próximo viernes día 16 cuando está previsto que Leopoldo Afonso tome el bastón de mando del Ayuntamiento de manos del socialista Marco González. Ese día se someterá a votación la moción de censura. Los siete concejales del PP de Afonso, los dos ediles de ACP y los otros dos de CC, que se han unido para desbancar a los socialistas (10 concejales), tienen mayoría para investirlo como nuevo regidor del Puerto.

«He tenido tiempo de ser consciente de lo que me espera», comenta, para precisar que «además, estoy en la política para lucha por mi municipio, por lo que convertirme en alcalde es un gran orgullo y una enorme ilusión». Afiliado al PP desde 2004, cuando solo tenía 15 años, Leopoldo Afonso dejará el próximo día 16 el cargo que ocupa curiosamente en otro municipio norteño. El año pasado se tomó una excedencia en la dirección jurídica para Canarias de la inmobiliaria Servihabitat para convertirse en el jefe de gabinete y asesor jurídico del alcalde de Los Realejos, el también popular Adolfo González.

Nacido en la zona de la emblemática calle El Peñón, a los nueve años se traslada con su familia a la barriada de San Felipe-El Tejar del mismo Puerto de la Cruz. Su vida ha estado siempre ligada al municipio más pequeño del Archipiélago, que pese a su reducido tamaño ha jugado un papel fundamental no solo a nivel insular, sino también regional. El Puerto de la Cruz fue la primera gran ciudad turística de Canarias y conserva tradiciones tan significativas como la famosa Embarcación de la Virgen del Carmen y San Telmo.

Nunca se atrevió con la cucaña pero siempre estuvo muy ligado a estas celebraciones de julio, que viven con tanto fervor los portuenses. De hecho, fue hermano mayor y presidente de la Hermandad del Gran Poder de Dios. «Vivo estas fiestas con devoción desde siempre y soy creyente, aunque menos practicante del cristianismo de lo que me gustaría», especifica. ¿Sus rincones favoritos? «Son muchos pero voy a nombrar dos: la plaza de la iglesia de la Peña de Francia, donde tantas veces me he sentado a leer, y San Telmo».

Casado y con un hijo que sigue la tradición familiar de llamarse Lope Afonso –igual que su hermano y el padre–, Leopoldo fue número 2 en las listas a las elecciones municipales de mayo del año pasado por el PP pero se ha convertido en el número 1 después de que el pasado septiembre sustituyera a Ángel Montañés, que entregó su acta de concejal tras ser nombrado director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

Amante de la lectura y el deporte –«me gusta jugar al fútbol y al baloncesto con los amigos pero ya no practico como antes»–, devolverá la Alcaldía a los populares tinerfeños –como ya hizo su hermano– en un municipio que siempre ha sido un feudo del PSOE –los socialistas han gobernado total o parcialmente en siete mandatos– salvo los tres periodos en los que CC lideró el Ayuntamiento con Marcos Brito (1995-1999, 2003-2007 y 2009-2014).

Estas alternancias se explican desde la perspectiva de una localidad que vive la política con pasión, a veces demasiada. Lo refrenda el propio Leopoldo Afonso a las puertas de un nuevo giro que solo se explica «por la intensidad que se ha respirado siempre en el ambiente político portuense». ¿Sus prioridades una vez que releva a Marco González? «Ordenar el urbanismo, que siempre ha sido caótico en el Puerto de la Cruz, poniendo énfasis en la sostenibilidad; avanzar en una cultura de calidad y devolver a la ciudad el peso turístico que tuvo en la etapa dorada». También antepone la mejora de los barrios, porque asegura que recibe muchas quejas del «abandono» que sufren. Grandes desafíos para un hombre que está a punto de cumplir «un sueño».