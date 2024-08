José Miguel Ruano considera que «el Cabildo de Tenerife está preparado para asumir desde mañana la gestión integral del Parque Nacional del Teide». El vicepresidente, además de consejero insular de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, ve relativamente «cercano» el momento en el que las competencias pasen de delegadas, como hasta ahora, a transferidas por parte de la Comunidad Autónoma. Un matiz «fundamental» para mejorar aspectos como la vigilancia, la conservación y la seguridad en el principal espacio natural protegido de Tenerife y de Canarias.

El consejero –jurista de gran prestigio– recuerda que la gestión está delegada al Cabildo, pero el personal sigue siendo del Gobierno regional y la Corporación insular no puede incorporar nuevos efectivos, especialmente agentes de medio ambiente que «son imprescindibles». Entiende que la gestión autonómica puede ser articulada a través de los cabildos y considera que el de Tenerife dispone de los recursos y medios para hacerlo eficientemente en este gran espacio natural. Cree que, «tarde o temprano, llegará ese momento».

Asimismo, es firme partidario de implantar una ecotasa como la que ha comenzado a aplicarse en Masca con «carácter finalista; es decir, que revierta en mejorar los servicios del propio parque». Ruano subraya la necesidad de introducir medidas de control en «la joya de la corona de la Isla. La razón es mejorarlo en los casi 190 kilómetros cuadrados que visitan cada año cuatro millones de turistas y en ámbitos con grandes carencias en cuanto a recursos humanos y materiales. Una realidad negativa que demuestran los numerosos incidentes relacionados con el acceso a zonas prohibidas y a conservar por su fragilidad, o los innumerables usos inadecuados.

Ruano: «Estamos preparados para asumir ya la gestión integral en el Teide» / E. D.

El Plan Rector de Uso y Gestión

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide –el que está todavía en vigor fue aprobado por el Decreto 153/2002, de 24 octubre– llegó a exposición pública el pasado mandato (2019-2023), con el socialista José Antonio Balbuena como consejero regional de Transición Ecológica, y parece frenado desde que comenzó el gobierno de CC y PP, hace un año. «En breve saldrá adelante con modificaciones respecto al borrador anterior, porque este documento es una herramienta clave para definir lo que su propio nombre indica: el uso y la gestión», señala el vicepresidente.

Ruano entiende «poco abordado, desde el punto de vista normativo y de desarrollo, la condición de los cabildos como instituciones de la Comunidad Autónoma. Y somos eso, amén de administración local y supra local, mucho más allá de lo que representa una diputación provincial en el ámbito territorial peninsular». Recalca como «importante» que se sepa que el Cabildo de Tenerife «está en condiciones de mantener una gestión integral y, por tanto, transferida del Parque Nacional del Teide. Todo ello en el marco de la planificación que el Gobierno establezca. Mantenemos la mano tendida y estamos en el buen camino».

Entiende Ruano que el compromiso es «hacer del Parque Nacional, no solo en la teoría, sino en la práctica, la joya de la corona de los espacios protegidos en el Archipiélago». De ahí, por ejemplo, el inicio de la vigilancia especial de la Policía Canaria. Resulta «vital» la transferencia porque, explica, «el servicio a través de Gesplan o Tragsa es insuficiente, pues sus trabajadores carecen de la condición de agentes de autoridad». Incide en que «es necesario mejorar la señalética y tomar decisiones respecto a los accesos y la sostenibilidad». Cuando se ponga en valor todo eso, «contaremos con un refugio de montaña de primer nivel (Altavista), definiremos el servicio a prestar desde el punto de vista de la conservación ambiental y exigiremos que todos los que hacen uso del Parque Nacional mantengan el debido respeto». Disfrutar según la teoría que emana de la formulación de su nacimiento el siglo pasado en Estados Unidos. De ahí la tasa por los mejores servicios.

Argumento y compromiso

El vicepresidente del Cabildo lanza un mensaje a quienes ponen trabas jurídicas o técnicas: «Hay quien ve un obstáculo insuperable para acotar los accesos que atraviese el Parque Nacional una carretera de titularidad insular con una ruta de punto a punto, pero todo es revisable porque habrá alternativas». Apunta a la nueva realidad en las comunicaciones interiores que supondrá culminar los túneles de Erjos y el cierre del Anillo Insular. Subraya: «Igual hay que cambiar esas ideas que se anticipan a una gestión íntegra de conservación».

Valora Ruano que será más fácil avanzar, desde el punto de vista teórico, en los parques rurales de Anaga y Teno porque la gestión es integral y está traspasada, mientras que el marco jurídico en el Teide es el de la red estatal de parques nacionales, un organismo autónomo, además del Patronato como gobierno. La puesta en marcha de este tipo de decisiones en el Parque Nacional «costará un poco más desde el punto de vista formal y en tiempo, pero lo haremos. Es un compromiso de la presidenta Rosa Dávila», concluye José Miguel Ruano.

«En este momento todos los medios personales y materiales en el Parque Nacional del Teide los tenemos delegados y no transferidos». Ahí está la clave. José Miguel Ruano defendió a principios del pasado marzo en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo regional transfiera las competencias. El político nacionalista explicó que los cabildos «están reconocidos como instituciones de la Comunidad Autónoma dentro del Estatuto de Autonomía, con lo cual no habría impedimento jurídico para realizar la transferencia de la gestión de competencias». Ruano reconoce que «de momento no ha habido respuesta», cinco meses después. En 2022, el Cabildo tinerfeño aportó 238 millones de euros de fondos propios para ejercer esas competencias delegadas y recibió como financiación el 48% del total. Las competencias de gestión de los parques nacionales fueron transferidas por el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en 2010. El 11 de junio de 2015, el Gobierno de Canarias aprobó la delegación de funciones al Cabildo de Tenerife