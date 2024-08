Punta Brava se moviliza contra los vertidos: «Nos bañamos en caca»

El olor es nauseabundo. En el kilómetro y medio que va desde el castillo de San Felipe hasta el final del barrio de Punta Brava es difícil evitar taparse la nariz en algunos puntos donde el agua del mar se vuelve marrón y una espuma viscosa mancha las rocas volcánicas. Basta un breve recorrido para entender por qué Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz, lleva un mes cerrada por vertidos de aguas residuales.

Viejas tuberías conectadas a algunas casas que se alongan al litoral penetrando la lava desembocan en un mar sucio a simple vista, mientras varios carteles advierten en español, inglés y alemán que «se recomienda no bañarse». «Aguas de baño de calidad insuficiente por contaminación de aguas residuales», concreta el anuncio. También hay pancartas colocadas por los vecinos que dicen: «Stop vertidos», «Nos bañamos en caca», «Basta ya», «Tener un ambiente sano es un derecho».

Vecinos y empresarios de Punta Brava, un barrio de unas 450 casas de autoconstrucción arremolinadas en la costa, se sienten avergonzados por una situación que califican de «surrealista». Cómo puede ser, se preguntan, que uno de los municipios pioneros del turismo en Canarias haya llegado a este estado de decadencia.

«Mire toda esa mierda», dice uno de ellos señalando a varios charcos contaminados. Se palpa la indignación. Al menos acaba de inaugurarse el nuevo paseo marítimo de la calle Tegueste, un cambio drástico obligado por los derrumbes producidos desde 2018 y que obligaron a desalojar algunas de estas casas. Pero los bancos relucientes y los jardines no son suficientes para ocultar el desastre. Más bien dibujan una contradicción.

Cintas blancas y rojas y banderas rojas por toda la orilla de Playa Jardín refuerzan el aviso de que está vetado el baño. Cualquiera que se lance al agua corre el riesgo de enfermarse. En pleno periodo estival, la cala de arena negra encajada entre Punta Brava y el castillo está completamente vacía. Las toallas han dejado paso a las algas. Nadie las retira. Para qué.

La tormenta se desata el pasado 3 de julio, hizo ayer un mes. Las analíticas de Salud Pública registran una desproporcionada concentración de patógenos, microorganismos que se encuentran en las aguas negras y que provocan enfermedades. Ante estos datos, se ordena el cierre al baño de Playa Jardín. Ocurre en pleno verano, cuando los locales y visitantes acuden en masa para refrescarse.

Las incógnitas de las causas

odavía hoy se desconoce cuál es el origen exacto del problema. Todos los expertos apuntan a Punta Brava, un enclave que creció de forma rápida y sin control urbanístico donde todavía quedan casas que no están conectadas a la red municipal de saneamiento y que vierten sus residuos líquidos al mar sin el menor tratamiento. Es un problema viejo, que Puerto de la Cruz arrastra desde hace más de 30 años. Ya lo apuntó el Gobierno de Canarias el pasado 12 de julio en un comunicado. Detalla que varios puntos de vertidos al mar «sin autorización y sin plan de vigilancia» en Punta Brava pueden estar detrás del cierre al baño de Playa Jardín.

Son aliviaderos de aguas residuales «bajo responsabilidad directa del Ayuntamiento de la Cruz», la administración que tiene las principales competencias en el saneamiento. Pero tiene que haber más factores detrás de esta calamidad. El emisario de esta zona tiene una rotura que se va a reparar de inmediato. El Cabildo de Tenerife, sin embargo, descarta que sea el origen de los patógenos. El inconveniente en cualquier caso sería que vierte líquido con mucho cloro.

Los vecinos se sienten señalados. «Es el colmo. Encima que estamos sufriendo las consecuencias de este desastre nos señalan como culpables. Son las administraciones las que debían haber resuelto este problema hace tiempo». Lo asegura Candelaria Padilla, que junto con otros residentes y empresarios se han movilizado y montado una plataforma. Se llama Stop Vertidos al Mar.

La explicación de Padilla y otros integrantes del colectivo, como Yanira Hernández, Jonathan Rodríguez, Ángel Simón Conesa o Tania Hernández, tiene una lógica aplastante: «Si el principal origen de los vertidos son las casas que no están conectadas a la red de saneamiento, y estas casas llevan así años y años, ¿por qué este episodio se ha producido ahora y no antes? ¿Por qué Playa Jardín recibió el distintivo de la bandera azul, que se concede por la calidad medioambiental, en 2020? ¿Qué ha ocurrido realmente ahora cuando, encima, hay una depuradora aquí, en Punta Brava?».

Jonathan Rodríguez sabe de tuberías y redes de saneamiento. Se nota desde el primer momento que aborda el asunto. Es fontanero. Este vecino del barrio habla de diversos factores. Por ejemplo, en cuanto a esta depuradora se pregunta «por qué no se han construido otras depuradoras en Los Realejos o La Orotava, que son municipios mucho más grandes y con mayor capacidad de crecimiento poblacional que Puerto de la Cruz, que es el más pequeño de Canarias y está completamente saturado. La Orotava, por ejemplo, tiene unos 60 kilómetros cuadrados. Puerto de la Cruz no pasa de 8,5».

Jonathan, que llegó a tener un pozo negro en su casa –como tantas otras– hasta que se conectó a la red hace dos décadas, recuerda que las analíticas empezaron a dar mal «cuando el colector de La Vera se conectó a la depuradora». Cree que debe haber muchos detonantes pero descarta el de las casas desconectadas a la red. «Hace muchos años que no se construyen nuevas casas en el barrio. Es imposible. Ha habido episodios puntuales de vertidos, sobre todo cuando el mar se estanca, pero nunca se había dado un episodio tan prolongado. Si estas casas llevan ahí toda la vida y son las principales causantes, ¿por qué Playa Jardín no ha permanecido siempre cerrada?».

Un problema complejo

Este fontanero portuense señala a la rotura del emisario, a una depuradora que hace mucho tiempo se quedó pequeña –«y encima quieren traer más aguas residuales de otros municipios que están fuera del Valle de La Orotava»–, a las deficiencias de las estaciones de bombeo, a las propias carencias históricas de la red de saneamiento de Puerto de la Cruz. Y encima, cuando el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz habían comenzado «a ponerse las pilas» –celebraron una cumbre el pasado miércoles y prometieron nuevos encuentros y actuaciones urgentes–, llega la crisis política al Puerto de la Cruz. «Si éramos pocos...». Partido Popular, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense presentaron el pasado miércoles una moción de censura en el Consistorio portuense para expulsar al alcalde, el socialista Marco González. Se abordará en el próximo pleno del viernes 16 y si todo sale según lo previsto, Marco González dejará de ser alcalde, el PSOE saldrá del Gobierno local y el bastón de mando pasará al popular Leopoldo Afonso. «Qué inoportuno», asegura Jonathan Rodríguez, que al menos celebra que Gobierno y Cabildo «se hayan ofrecido a coger el toro por los cuerpos».

Ni Jonathan Rodríguez ni ninguno de los otros vecinos que guiaron a este periódico durante el recorrido por Playa Jardín y Punta Brava han visto nunca a enviados del Ayuntamiento por el barrio explicándoles las soluciones que se deben implementar para resolver los problemas del saneamiento. La revela por ejemplo Tania Hernández, que vive en Punta Brava. «Nos quieren echar la culpa porque cuatro casas no están conectadas a la red». El problema, para ella, es que la depuradora instalada en el mismo barrio recibe las aguas residuales de todo el valle orotavense. «Hace años que vienen anunciando la ampliación de la depuradora y ahí sigue, sin capacidad para tratar todo el flujo que recibe. Luego está el emisario y luego están otros muchos problemas que no se han resuelto. Pero, claro, la culpa es de los vecinos... Es lo que faltaba», pronuncia visiblemente indignada.

Tania culpa a las administraciones de «pasarse unas a otras la papa caliente». Indice en que son los vecinos y los empresarios con negocios en esta zona portuense los damnificados, no los culpables. Lo cierto es que admite que el olor es «insoportable». «Mire ese agua de color marrón», puntualiza mientras señala a un punto del litoral. «Es así en toda la costa, desde el castillo hasta el final del barrio. No podemos seguir así».

Consecuencias «trágicas»

Las consecuencias empiezan a ser «trágicas». Jonathan Rodríguez pone como ejemplo el quiosco de Playa Jardín. «Soy amigo del responsable. Está perdiendo 2.000 euros solo por la mañana». Por eso, Stop Vertidos al Mar pide, además de que se ponga solución a los vertidos, descuentos en los impuestos y ayudas extraordinarias a los afectados. Candelaria Padilla habla de pérdidas de hasta el 50%. «Los comerciantes y los responsables de bares y restaurante están muy afectados. Y ya no son solo los vertidos, sino otros muchos problemas que no se han resuelto», explica, para asegurar, mientras señala a un punto de Playa Jardín donde hay una sombrilla, ropa colgada y lo que parece una chabola: «Mire, si hasta hay gente acampada en la misma playa que lleva ahí meses».

Punta Brava se moviliza contra los vertidos: «Nos bañamos en caca» / Arturo Jiménez

Otra damnificada es Yanira Hernández, que trabaja en el negocio familiar que está en pleno frente de playa: Restaurante Casa Julián. «Empezamos perdiendo un 50% de los ingresos y ya vamos por el 70%. La playa se llena en agosto pero mire ahora. Es desolador».

«No me puedo ni bañar»

Además de ser vecino del barrio, Ángel Simón Conesa tiene una tasca en esta parte de Puerto de la Cruz, Gastro Bodega La Era. «La recaudación en mi negocio ha caído más de un 30% desde que cerraron Playa Jardín. Pero ya no solo es el negocio; es que vivo aquí y no me puedo ni bañar con tanto calor que hace. Y ya no es solo mi negocio; todos los de esta zona están afectados. Apenas viene gente. No puede ser». Ángel, que también es miembro de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Empresarial de Puerto de la Cruz, exige a las administraciones «que se dejen de echarse las culpas y se pongan a trabajar». «En toda la costa huele fatal. Ya es que ni la arena de la playa tiene el color natural. Y eso que es negra», concluye.

Sobre estas líneas, los miembros de Stop Vertidos al Mar y residentes de Punta Brava Candelaria Padilla, Tania Hernández, Ángel Simón Conesa, Melody Yanes, Yanira Hernández y Jonathan Rodríguez en Playa Jardín. Arriba, diferentes puntos afectados por los vertidos de aguas residuales de Playa Jardín y Punta Brava.