Una plegaria a La Esperanza para evitar que vuelva el fuego

La Esperanza vivió este domingo su tradicional romería, que cumplió la edición número 48, mirando hacia los frondosos montes que le rodean y con la fe puesta en que no se repitan los incendios del año pasado.

El paseo romero puso el broche perfecto para un fin de semana plagado de actos en honor a su patrona, Nuestra Señora de La Esperanza. Desde el mediodía, una veintena de carretas participaron en un recorrido cuyo punto central estuvo ubicado en la céntrica plaza del pueblo.

Entre las primeras en pasar por delante de la venerada talla estuvieron, curiosamente, las conocidas como las cabras bombero. Estos animales desempeñan unas de las labores más importantes en un municipio eminentemente agrario. Cada año, y en virtud de un acuerdo alcanzado entre el consistorio y los dueños de las distintas parcelas, las cabras acceden a los terrenos sin cultivar para limpiarlos de pasto seco, el combustible perfecto para propagar cualquier llama. Esta mañana, sin ir más lejos, hubo un nuevo conato en la localidad y el alcalde, Escolástico Gil, fue el primero en reconocer que es una preocupación constante, máxime en jornadas de altas temperaturas como las de esta semana, con más de 30 grados de media.

«Son precisamente los cabreros y los ganaderos los que están actuando en las zonas de interfase –las que discurren entre las áreas urbanas y las forestales– para intentar evitar los problemas que estamos teniendo con los incendios», destacó el edil. «Esta mañana tuvimos otro susto en una zona donde había viviendas muy próximas y la verdad es que estamos con el alma en vilo a cada instante», lamentó.

Así que, efectivamente, una de las peticiones más repetidas a la Virgen fue que protegiera a El Rosario de los incendios que el año pasado azotaron sin piedad las cumbres de la Isla. «Le pedimos a la Virgen que no se repita y al Seprona que continúe trabajando a ver si cogemos a un par de sinvergüenzas más», apostilló Gil.

Con todo, la mañana mantuvo el ambiente festivo propio de este tipo de celebraciones. Parrandas, agrupaciones folclóricas, vecinos y visitantes disfrutaron del recorrido romero, que comenzó pasadas las 12:30 horas, una vez concluyó la eucaristía oficiada por el sacerdote José Domingo Morales.

La imagen fue trasladada hasta la plaza del Ayuntamiento, donde presidió la romería escoltada en todo momento por miembros de la corporación municipal.

La de La Esperanza es una romería tranquila, sin demasiadas aglomeraciones, cuya principal característica es que la comida y la bebida están garantizadas. «Nuestra romería se lleva a cabo en un entorno rural que históricamente ha sido siempre ganadero y agrícola aunque cada vez lo es menos, son las cosas de la modernidad», reflexionó el alcalde.

En el recorrido en honor a la Virgen de La Esperanza volvieron a participar carretas «históricas» como las de empresas tradicionalmente vinculadas a la localidad como son Egatesa y Montesano, que garantizaron que nadie se quedara sin probar la carne. Huevos duros, papas arrugadas, pellas de gofio y vasitos de vino del país completaron las delicias que los asistentes pudieron degustar.

La música también fue parte importante de la fiesta, empezando por la Agrupación Folclórica Amigos de La Esperanza, que acompañó la eucaristía, y por la Parranda Bentahod, que estuvo entre los primeros que agasajaron a la imagen mariana con sus canciones, justo después de la primera ofrenda de flores y alimentos.

Tampoco faltaron otro de los clásicos en este tipo de fiestas: el baile de las cintas y las agrupaciones de chácaras y tambores procedentes de La Gomera.

Todos desafiaron el calor, intenso a esa hora del mediodía en el entorno del Ayuntamiento, para cumplir con la tradición y celebrar la romería número 48 en honor a la Virgen de la Esperanza. «Hubiera sido la 50 si no fuera porque con los años del covid no se pudo celebrar pero esta es, sin duda, una de las grandes romerías de Canarias. Aquí la gente sabe que, si viene, come; agasajamos a todo el mundo con nuestros productos», sentenció el alcalde de El Rosario.

Como no podía ser de otra manera, en el cortejo también participaron la Romera Mayor de las fiestas y su corte de honor. Los barcos de Los Campitos también acudieron, fieles, a la cita.

Cuando concluyó la romería, se celebró la también tradicional verbena que, en esta ocasión, estuvo amenizada por las orquestas Wamampy y Los Ideales. Desde el Ayuntamiento, y con el objetivo de salvaguardar las tradiciones y garantizar la seguridad de las celebraciones, se prohibió participar en el recorrido con caballos y se veló por evitar los botellones en el entorno de la fiesta.

Mientras, este sábado día 3 de agosto ya había tenido lugar –durante la tarde-noche– el solemne acto del traslado del pendón desde las Casas Consistoriales hasta la iglesia de Nuestra Señora de La Esperanza y la posterior procesión. Fue, recordaron desde el Ayuntamiento, el acto de mayor oficialidad de las fiestas de la localidad.

En esa ocasión, la misa fue oficiada por el obispo nivariense, Bernardo Álvarez. A su término, la imagen de La Esperanza procesionó por las calles de la Villa hasta su regreso a la parroquia acompañada por vecinos y vecinas. Antes realizó su parada frente a la sede del Consistorio, desde cuyo balcón la solista esperancera Miriam Cruz le cantó el Ave María. Al regreso del pendón al Ayuntamiento, también como es tradicional, la Asociación Musical Cultural Princesa Yaiza fue la encargada de amenizar el momento.

También el sábado, un total de 39 jinetes con sus respectivas monturas –una cifra que triplicó a los participantes del año pasado– acudieron a la II Sortija de Caballos de la localidad. Se trata de otra de las propuestas más especiales de las que se viven durante las fiestas de La Esperanza y que en esta ocasión se celebró, por primera vez, en la Finca Carbonero. En la prueba, con participantes llegados de distintos municipios de la Isla, se impuso el binomio formado por el jinete Yeray Díaz y su montura Gavilán, al embocar el mayor número de sortijas. Le siguieron, en segunda posición, el binomio Yeray Fariña – Fide, y en tercer lugar el binomio Jorge Castro - Prestigiosa.