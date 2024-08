120 multas en seis meses muestran el incremento de la vigilancia en el Teide

El Cabildo de Tenerife levantó 120 actas de infracción en el Parque Nacional del Teide los seis primeros meses de este año, una muestra del cambio desde el inicio de 2024 en las políticas sancionadoras en el principal espacio protegido de la Isla –y en los demás, casi el 49% de la superficie total–. La mayor parte de las multas se dictaron por estacionamiento de vehículos fuera de los lugares habilitados y, en menor medida, por transitar fuera de senderos autorizados en zonas de exclusión y de uso restringido.

En el resto de espacios naturales protegidos se elevaron 35 denuncias por acampar sin autorización –la mayoría en el Sitio de Interés Científico La Caleta (Adeje)–; 18 por transitar por la Reserva Natural Integral El Pijaral (Anaga) y 5 por acceder a la zona de exclusión y uso restringido de la Reserva Natural Especial Chinyero.

En materia forestal fueron 26 actas de infracción por circulación de vehículos con finalidad recreativa por pistas no autorizadas; once por incumplimientos en la prevención de incendios forestales y otras tantas por talas, cortes y aprovechamientos no permitidos. En materia de caza la mayoría de los boletines tramitados el primer semestre del año se basaron en saltarse la época de veda.

Las cuantías de las multas varían en función del tipo de infracción. Así, en las relacionadas con la prevención de incendios, oscilan entre los 200 y los 1.000 euros, aunque en caso de provocar un fuego podría llegar a responsabilidades penales.

Por acampar en espacios naturales protegidos sin autorización van de 150 a 600 euros, mientras que la circulación con vehículos por pistas forestales puede alcanzar hasta los 6.000 euros en función del daño producido. Además, por transitar fuera de senderos autorizados por zonas de exclusión o de uso restringido y estacionar el vehículo fuera de esos espacios se mueve entre 200 y 375 euros.

El Cabildo de Tenerife recibió en total más de 400 denuncias por presuntas infracciones medioambientales en el primer semestre del año, de las cuales 280 lo fueron en materias de su competencia como las reseñadas. El resto fueron remitidas a los órganos competentes como la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Fiscalía de Medio Ambiente.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca la labor de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil –en especial el Seprona-, la Policía Canaria y las Policías Locales, así como de los agentes de Medio Ambiente del Cabildo. No ovida mencionar a las 920 patrullas del Ejército incorporadas como novedad este año y ayer mismo agradeció la incorporación de los llamados boinas azules a la vigilancia del monte las 24 horas en los meses de verano. El personal del batallón de helicópteros –aunque las patrullas son terrestres– de maniobra Bhelma VI del Mando de Canarias forma parte de la Operación Prometeo Centinela Tinerfeño para la prevención de incendios forestales y la disuasión de los posibles pirómanos.

