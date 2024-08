120 multas en el Teide desde enero por transitar fuera de senderos o aparcar en sitios prohibidos

El Cabildo de Tenerife ha ejecutado un total de 120 multas en el Parque Nacional del Teide en los seis primeros meses del año, la mayoría por aparcamiento en espacios no habilitados y el resto por transitar fuera de senderos autorizados en zonas de exclusión y uso restringido.

Es parte del balance realizado por la corporación que preside Rosa Dávila acerca de las infracciones medioambientales registradas en espacios naturales de la Isla.

En concreto, desde enero la instutución ha recibido más de 400 denuncias por este tipo de situaciones, de las que 280 han sido en materias que son competencia de la Corporación insular como estacionamientos indebidos, acampadas sin autorización, circulación de vehículos a motor o incumplimientos en materia de prevención de incendios.

El resto, indica el Cabildo de Tenerife, han sido remitidas a los órganos competentes para su tramitación como la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Fiscalía de Medio Ambiente.

Los datos

Respecto al resto de espacios naturales protegidos de la Isla, la institución insular indica que se han levantado 35 denuncias por acampar sin autorización (la mayoría en el Sitio de Interés Científico La Caleta, en Adeje), otras 18 por transitar sin autorización por la Reserva Natural Integral El Pijaral (Anaga) y cinco por acceder a la zona de exclusión y uso restringido de la Reserva Natural Especial Chinyero, poniendo peligro los importantes valores geológicos del espacio.

En materia forestal se han levantado un total de 26 actas de infracción por circulación de vehículos con finalidad recreativa por pistas forestales no autorizadas para ese tipo de uso, 11 por incumplimientos en materia de prevención de incendios forestales y 11 por talas, cortas y aprovechamientos forestales no autorizados. Además, en materia de caza la mayoría de los boletines de denuncia tramitados durante el primer semestre del año se basan en cazar en época de veda, que no se levanta hasta el primer domingo del mes de agosto.

Hacen fuego en un espacio natural protegido de Tenerife / Policía Canaria

Rosa Dávila, señala que “no vamos a tolerar ningún comportamiento ilegal en los espacios naturales de Tenerife. Nuestra Isla es nuestro mayor tesoro y vamos a protegerla de todos aquellos que no respetan las normas y atentan contra nuestro medio natural. Evidentemente hay que potenciar la labor de concienciación con la ciudadanía –algo que ya estamos realizando-, pero tenemos la obligación de proteger los espacios naturales de la isla, su biodiversidad y nuestra masa forestal”.

La presidenta insular destaca la labor de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil –en especial el Seprona-, la Policía Canaria y las Policías Locales, así como de los agentes de Medio Ambiente del Cabildo. “Es una labor conjunta y hemos realizado algunos dispositivos especiales en los espacios naturales protegidos en Semana Santa y el puente de mayo que resultaron un éxito. Vamos a continuar con esa labor en los próximos meses”, concluye.

Cuantías

Las cuantías de las multas varían en función del tipo de infracción cometida. Así, en las relacionadas con la prevención de incendios, las multas oscilan entre los 200 y los 1.000 euros, aunque en caso de provocar un incendio, podría tener responsabilidades penales.

Por su parte, las infracciones por acampar en espacios naturales protegidos sin autorización oscilan entre los 150 y los 600 euros, mientras que la circulación con vehículos por pistas forestales sin autorización puede alcanzar hasta los 6.000 euros en función del daño producido. Además, las multas por transitar fuera de senderos autorizados por zonas de exclusión o de uso restringido y estacionar el vehículo fuera de los espacios autorizados oscila entre los 200 y los 375 euros.