El Gobierno garantiza el traslado del centro de mayores a un nuevo edificio

El Hospital Residencia de Ancianos Nuestra Señora de La Concepción, en el municipio de Garachico, será trasladado a un nuevo edificio que en principio estará ya disponible en 2025. El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, explicó ayer que se inspeccionó el centro el 11 de julio ante las quejas de familiares de los usuarios por falta de personal que asegurase los cuidados adecuados. Candil reconoció las carencias en el servicio.

Familiares como Manuel Fariña, hijo de Mérida González –de 98 años–, describe situaciones en la residencia de ancianos en las que su madre debe compartir habitación con otras ocho personas, días en los que no la sacan de la cama –por lo que pasa horas tumbada mirando al techo– y episodios de desesperación porque no le cambiaban el pañal usado.

El informe del 11 de julio recalca la antigüedad de las infraestructuras, que datan del siglo XVII, como una de las principales cuestiones por las que no se brinda un buen servicio, al no estar bien adaptadas. Además, el documento subraya la falta de personal, en especial para la sustitución de bajas, como uno de los problemas clave en el Hospital Residencia de Ancianos Nuestra Señora de La Concepción.

«Es evidente que el edificio se debe modernizar», insiste Francis Candil. El viceconsejero reconoce la sorpresa de comprobar la antigüedad del centro y que, por eso, «se incorpora la construcción de un nuevo edificio al II Plan Sociosanitario».

El proyecto, que se espera esté disponible el próximo año, ya salió a licitación por 11,9 millones de euros, y está financiado por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Las obras se encuentran en ejecución y se presentan como una solución para muchos de los actuales problemas.

Al hilo de lo anterior, Manuel Fariña recuerda que su madre, en silla de ruedas, padece de dolores al atravesar los caminos de piedra con pequeños baches que dificultan el movimiento de las ruedas.

En cuanto a la gestión de las bajas y la sustitución del personal, Candil tacha de «grave problema» las dificultades que está atravesando el ayuntamiento para encontrar trabajadores para la residencia de Garachico.

Algunas de las soluciones que plantea la consejería, a la espera de la alegación por parte del ayuntamiento, pasan por revisar las listas de auxiliares y enfermeros del Cabildo y buscar acuerdos con municipios cercanos para contar también con sus listas de contratación.

La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao, que ha sido la encargada de reunirse con los familiares para trasladar las quejas, ha tenido también acceso al informe. El documento refleja, entre otros aspectos, que el centro no cumple con la ratio de profesionales exigida y que realizan sujeciones irregulares a las personas usuarias. Por otro lado, indican que la medicación se encuentra al alcance de las personas, los dormitorios carecen de oscurecimiento efectivo, falta mobiliario, hay camas sin llamadores de emergencia y algunas no cuentan con luz ni ventilación natural ni forzada. Los baños no están adaptados, la secadora no funciona y la lavadora no lava a altas temperaturas, por lo que la ropa contaminada se encuentra en bolsas cerradas.

Una vez se completen las alegaciones del ayuntamiento se espera que sobre el mes de septiembre se lleve a cabo una nueva inspección en la que se comprueben las acciones por las que se pretende una mejora de las condiciones de vida de los usuarios de Nuestra Señora de La Concepción.

Así, el portavoz del grupo municipal de A’Gara (Agrupación Garachiquense), Ramón Miranda, se reunió con Colao para expresar la urgencia de aportar soluciones inmediatas al centro: «Le debemos a nuestros mayores luchar por su bienestar y porque logren pasar sus últimos años de vida con dignidad».