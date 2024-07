La lluvia impide la procesión de la Virgen en el tradicional ‘Lunes del Carmen’

Los Realejos honró ayer a su Alcaldesa Honoraria y Perpetua en un tradicional Lunes del Carmen sin la habitual procesión por las calles de la Villa a consecuencia de la inoportuna lluvia de verano. El alcalde, Adolfo González, cumplió con la tradición en la ceremonia, celebrada en el interior del templo, de ofrecer el bastón de mando de la Villa norteña durante la eucaristía, un gesto que repiten los regidores municipales desde el año 1985. Si bien la ceremonia religiosa transcurrió según lo previsto y sin más novedades, la lluvia reinante durante el día impidió la celebración de la procesión con el recorrido de costumbre.

Decisión.

Comunidad parroquial, Venerable Hermandad Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y el área de Protocolo del Ayuntamiento de Los Realejos, optaron de manera consensuada por la suspensión. Al término de la eucaristía, tras una breve espera de quince minutos para tratar de valorar la evolución meteorológica, se optó por tomar la decisión de sacar a la imagen únicamente hasta la plaza de San Agustín, a las puertas del santuario de manera simbólica, y luego volver a ponerla a buen recaudo en el interior del templo hasta que este mañana, día 31 de julio, sea elevada de nuevo hasta su camarín, lo que marca el final del mes festivo que se ha desarrollado en su honor en el municipio norteño.

Ceremonia.

En nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, su alcalde, Adolfo González, y representando a la parroquia del Santuario de Nuestra Señora del Carmen, su titular, el sacerdote Jorge Concepción Feliciano, trasladaron un sentido abrazo a modo de homenaje al grupo de cargadores de este Lunes del Carmen en el que, por las inclemencias meteorológicas, no pudieron completar el recorrido de la tradicional procesión. También hubo recuerdo y saludo a los vecinos y vecinas de las calles por las que habitualmente transita a hombros la sagrada imagen y que en esta lluviosa jornada no pudieron tenerla cerca como ocurre cada año cuando llega el final de julio. Asimismo se dio un agradecimiento especial a la centenaria Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos por la adaptación de sus interpretaciones a las circunstancias. Un colectivo que, ademas, siempre es también fiel a esta cita tan especial.

El alcalde Adolfo González ofrece el bastón de mando a la Virgen. | | E. D.

Ritual.

La misa estuvo presidida por el reverendo José Domingo González Pérez, cura párroco de San Matías, El Buen Pastor y San Luis Gonzaga de Taco, secretario del Instituto de Teología Islas Canarias y consiliario diocesano de Acción Católica General. El apartado musical de la eucaristía corrió a cargo del Coro Parroquial de La Concepción del Realejo Bajo.

Emoción.

Adolfo González, alcalde la Villa, valoró el momento «tan importante y emotivo que he vuelto a vivir un nuevo Lunes del Carmen, pues me permite estar a apenas unos centímetros de esta imponente imagen». Además de, añade, «simbolizar esa ofrenda del bastón de mando en nombre de todos los realejeros y realejeras, una tradición que está a punto de cumplir ya los 40 años en 2025 y que refleja la unión de todo un pueblo en una misma devoción». Concluye que «ha sido una pena que este año que marcado también por vernos privados de esa sentida procesión posterior a la ceremonia, pero no hemos dejado de percibir el amor y la fe que se tiene en Los Realejos, y más allá, por esta talla mariana».

Autoridades.

Entre las autoridades hubo representación del Gobierno de Canarias, a través de su vicepresidente primero, Manuel Domínguez, exalcalde de los Realejos, consejeras del Cabildo de Tenerife y los alcaldes de Puerto de la Cruz y La Orotava, Marco González y Francisco Linares. Sin olvidar a la corporación municipal realejera y diversos representantes de otras localidades, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad y mandos militares.