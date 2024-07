El hilo rojo de Luis Rodríguez Figueroa

Existe una leyenda japonesa que habla de los vínculos entre personas más allá del tiempo y del espacio bajo el mito del hilo rojo. Según esta leyenda, las relaciones humanas estarían predestinadas por un hilo rojo que los dioses atan al dedo meñique de aquellas almas que tiene como objeto encontrarse en algún momento. No importa el tiempo que pase o las circunstancias de la vida; si el destino así lo decide, esas dos personas se encontrarán. El hilo rojo puede enredarse, estirarse, tensarse o desgastarse, pero nunca se romperá.

La historiadora y política portuense Milagros Luis Brito recibió en 1984 el Premio de Investigación Histórica José Agustin Alvarez Rixo por el trabajo Luis Rodríguez Figuera, un portuense en la vida de Canarias. Fue a raíz de ese trabajo de investigación cuando comenzó a enredarse ese mágico hilo rojo entre la historiadora y el escritor, abogado y político portuense, cuya figura me atrevo a decir que Milagros contribuyó a rescatar del olvido. Hace pocas semanas, con motivo de las fiestas del Puerto de la Cruz y dentro del Ciclo de Conferencias de Historia Local, tuvimos la oportunidad de escucharla para recordar la figura de ese intelectual del que, como ella misma afirma, se enamoró hace cuarenta años a raíz del conocimiento profundo de toda su trayectoria.

Dicen que las personas que ya no están en este mundo permanecen vivas mientras haya quien las recuerde y hoy, con el permiso de Milagros, me gustaría aprovechar esta sección para reproducir parte de esa intervención y encender de esta manera una velita más para que su luz no se apague a pesar del tiempo transcurrido desde su asesinato en 1936.

Como bien cuenta la historiadora, le tocó vivir una etapa convulsa en España y Canarias desde su nacimiento, en 1875, en el seno de una familia acomodada que le permitió viajar a Granada para cursar los estudios de Derecho, privilegio solo al alcance de unos pocos en un territorio insular alejado de la Península y de Europa. Vivió la dictadura de Primo de Rivera, el estreno y la llegada de la Segunda República y otros acontecimientos históricos hasta su fatal destino en una guerra sin sentido que enfrentó a los españoles.

Fue un hombre comprometido con la necesidad de transformar la sociedad de su tiempo. A través del derecho, lo hizo salvaguardando temas tan sociales como la defensa de los procesados por los sucesos de Hermigua del 23 de marzo de 1933, que enfrentaron a los campesinos con la Guardia Civil. En política y en las filas del republicanismo, fue concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz entre 1912 y 1915, del de Santa Cruz de Tenerife en 1920-1922, consejero del Cabildo en 1919 y diputado a Cortes por el Frente Popular (representando a Izquierda Republicana) tras las elecciones de febrero de 1936.

Pero me gustaría hoy resaltar su labor como escritor y periodista. Escribió sobre diversos temas abogando siempre por la justicia social desde la política, la economía, el derecho hasta la mitología y la poesía. Inició sus relatos periodísticos en El Pueblo, en 1894, un semanario de la Juventud Republicana, que dirigió Francisco Rodríguez López. En 1899 surgió La Palestra, al que se vinculó desde sus inicios Luis Rodríguez Figueroa, alternando su firma con el sinónimo adoptado Guillón Barrús. Aquel periódico acogió sus primeras poesías.

Este periódico le sirvió para intentar acercar a través del periodismo a las dos islas capitalinas, sorteando el pleito insular, de tal manera que tomó la iniciativa de celebrar una asamblea en Santa Cruz, con la participación de periodistas e intelectuales de ambas provincias. Lo recogió Bernardo Chevilly, en Recuerdos del tiempo viejo, publicado en 1932, con el propósito de dar una tregua a las «(…) insidiosas y perturbadoras campañas que la prensa de ambas islas sostenía y que había envenenado el alma de la Región, para llegar quizá a una paz duradera entre la familia canaria». Desde Gran Canaria acudieron a la cita el canónigo de la Catedral, José López Martín, y los periodistas Feo, Betancor, Navarro, Boissier y Monzón, entre otros. Por Tenerife acudieron Patricio Estévanez, Pérez Armas, Acevedo Rodríguez, Bonnet, Mario Arozena, Rodríguez Figueroa y Chevilly.

En estos años participó también con artículos y poesías en El Ideal, Iriarte, El Regionalista, además de en La Prensa y La Tarde. Con frecuencia, Rodríguez Figueroa empleaba el seudónimo Guillón Barrús, cuya firma se hizo popular en sus valientes artículos sobre política y crítica literaria y social, y que en lo sucesivo alternó con el nombre propio. El 8 de abril de 1901 vio la luz el periódico El Ideal, que fue sustituido en 1905 por el diario Prensa Heroica. Guillón Barrús y/o Rodríguez Figueroa combinaron la participación en esos periódicos, sumando las colaboraciones en El Clamor Popular, el semanario republicano Iriarte, El Valle, El Clarín o Noticias.

Cuando trasladó su residencia a Santa Cruz, y posteriormente a San Cristóbal de La Laguna, amplió sus colaboraciones con el diario republicano Hoy, hasta 1932; con El Regionalista, y de manera particularmente intensa con La Prensa a partir de 1920. La Prensa es reconocida por Don Luis como «el exponente más alto y mesurado de la vida intelectual de Canarias: nunca antes ha sido cultivado el periodismo local con éxito más halagüeño ni con más palingenérica eficacia», sentenció.

Sirva como ejemplo de su talento con la pluma a la hora de reflexionar sobre diferentes temas este fragmento de un artículo publicado en La Prensa el 26 de junio de 1920 sobre la abogacía donde afirmaba. «…si los abogados procediéramos como clase habríamos atajado las causas de corrupción judicial constituyendo una militancia actuante contra la intromisión caciquil, cortesana y aldeana; habríamos impedido que en el pueblo se volatizara el sentimiento de justicia. La clase es el alto deber que a cada grupo social incumbe para su propia decantación y para servir abnegadamente a los demás. No basta con que cada abogado sea bueno; es preciso que, todos juntos, los abogados seamos algo».

A partir de 1927 extendió su colaboración al diario republicano La Tarde. Fue en ese medio en el que plasmó su última expresión periodística. El 15 de julio de 1936 a través de un artículo agradeció las muestras de solidaridad, a raíz de otro publicado el día 8 de julio, en el que comentaba y analizaba la sentencia dictada por el Consejo de Guerra, que condenó a su hijo Manlio a tres años de prisión correccional por un supuesto delito contra la personalidad, entre otros del general Franco. La Tarde fue controlada por la censura a partir del 18 de julio, desmantelando su base ideológica republicana.

En cuanto a sus publicaciones en revistas literarias, participó en Hespérides y Gente Nueva y, de manera singular, en la revista Castalia, la cual fundó en colaboración con Ildefonso Maffiotte en 1917. Este semanario tuvo la participación de los más destacados poetas de Canarias, desde Manuel Verdugo a Tomás Morales, y publicó los primeros versos de Agustín Espinosa. Desde este escaparate no dudó en poner en contacto a escritores de distintas islas y también del exterior. Las tertulias, encuentros y reuniones le permitían aprovechar el máximo conocimiento, intercambio y difusión de toda la labor creativa de otros canarios, y de tendencias de pensamiento de rango universal.

Como escritor, su primera novela, El cacique, escrita en 1898 y publicada en 1901, es una denuncia del caciquismo y de las oligarquías que dominaban en el Archipiélago. En 1915 escribe la novela Mea culpa junto a Domingo Cabrera Cruz, Diego Crosa, Ramón Gil Roldán, Ildefonso Maffiotte, Leoncio Rodríguez y Manuel Verdugo entre otros. También es autor de obras poéticas como Preludios (1898), Venus Adorata (1902), El Mencey de la Arautapala (1919), Mazir (1925) y Banderas de la democracia (1935).

El 16 de julio de 1936, festividad del Carmen, Luis Rodríguez Figueroa embarcó con destino a Cádiz con la intención de tomar el tren con destino a Madrid para reincorporarse a las labores parlamentarias. A la llegada a Cádiz, el 18 de julio, el capitán le aconsejó que no desembarcara, pero Figueroa no sólo lo hizo, sino que acudió a informarse al Gobierno Civil, que ya estaba en poder de fuerzas de la legión tras el golpe de estado franquista, quienes le detuvieron de inmediato. Fue interrogado y luego encarcelado con cientos de republicanos en el buque prisión Miraflores. El día 21 lo embarcaron misteriosamente con rumbo a Tenerife, donde lo torturaron y vejaron cruelmente. Allí lo hicieron desaparecer como muchos otros tinerfeños, por la noche y en el mar.

Por si no fuera suficiente, su amplia biblioteca con valiosos ejemplares fruto de su interés intelectual y de los numerosos viajes por Europa fue destruida ante la presencia de sus hijos. Su familia sufrió la expulsión de su casa y todos sus bienes fueron embargados. Su hijo Guetón fue también capturado, encarcelado y asesinado.

Milagros Luis en su amplia trayectoria política se ha mirado en la figura de Luis Rodríguez Figueroa como referente. Gracias a ella y a su hilo rojo mantenemos vivo el recuerdo de una persona que murió en el mar, allí donde comienza la eternidad.