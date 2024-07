Fátima Lemes: «La urbanización de El Mojón es un hito para mejorar la vida de los aroneros»

Fátima Lemes Reverón (Valle San Lorenzo, 1982) es licenciada en Economía por la ULL y cuenta con una amplia trayectoria laboral en la empresa privada. Es alcaldesa desde 2023 tras el pacto del Partido Popular, al que pertenece, CC y Más por Arona. Considera «complicado» gestionar un municipio, el tercero de la Isla, tan diverso y con un elevado crecimiento demográfico, incluida la gran población flotante de turistas.

¿Cuál es su balance de un año de mandato?

Como yo soy una persona positiva, el balance también lo es con sus altibajos y complicaciones. Siempre resulta complicado empezar un proyecto tan grande y con tanta responsabilidad en un municipio cuya gestión tiene una enorme dificultad. Hemos mantenido los objetivos en una primera fase del mandato y seguimos ilusionados con la esperanza de que podamos encaminar este gran buque que es el Ayuntamiento de Arona. También que esa labor repercuta lo antes posible en la mejora de vida de los ciudadanos.

¿El pacto con CC y Más por Arona goza de buena salud?

Sí, aunque siempre en las mejores familias y en toda relación hay diferencias, pero a pesar de ellas y de las dificultades mantenemos una colaboración profesional y correcta. Ante todo con respeto y creo que con la firme voluntad de mantener claros los objetivos. El pacto goza de buena salud.

¿Cómo valora para el futuro del municipio el plan de El Mojón, un millón de metros cuadrados junto a Los Cristianos?

Creo que marca un hito importante porque se trata de un plan que lleva 40 años paralizado. Si se hubiera desarrollado en su momento, probablemente tendríamos otra Arona con otros servicios y circunstancias distintas. No una mejor economía, porque creo que el balance es bueno en este aspecto, pero sí un modelo más ordenado. Permitirá contar con parcelas para un uso social u otro tipo de equipamiento similar. Va a suponer, en definitiva, una gran mejora para la calidad de vida de los aroneros y en eso nos centramos. Por supuesto que habrá hoteles, centros de congresos o ejes económicos que impulsen pero se harán siempre bajo los requisitos técnico urbanísticos a cumplir.

¿Perjudica el histórico retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación?

Sí, a nuestro municipio y a otros donde están bien retrasados o prorrogados, Eso complica mucho las cosas. Se tumbó uno hace unos años y funcionamos con otro bastante antiguo, de 1994, lo cual dificulta ese desarrollo necesario en estos últimos años para dar servicio a esos barrios que se han desarrollado. Una herramienta con la que trabajar paralelamente a otras actuaciones que se pueden agilizar con ella.

El caso de Lomo Negro cuyos vecinos piden que sea considerado un asentamiento rural, ¿cómo lo valora la alcaldesa?

Es un tema que nos preocupa, está judicializado y colaboramos en dar la información y aportar en todo lo que podamos. Hoy mismo en el pleno (el pasado jueves, día de la entrevista) estaba el grupo de vecinos afectados, me reuní con ellos y les garanticé la voluntad de ayudarles en todo lo que pueda estar en nuestra mano. Son conscientes de que existe una ilegalidad urbanística y no podemos cambiar la normativa pero sí analizar posibles soluciones y atender a las personas. Estamos cumpliendo los trámites y la legalidad en estas construcciones de tantos años. Creo que es preocupante la dejadez sufrida en estos últimos años por el tratamiento urbanístico de este municipio.

No me preocupa lo que pasó antes en Urbanismo sino la transparencia y la colaboración de hoy

¿Cree que ha habido una corrupción histórica en Arona relacionada con el urbanismo o es una leyenda urbana?

No me aventuraré a afirmar algo de lo que no tengo certeza ni pruebas y tampoco estoy tan preocupada de lo que ha pasado anteriormente en urbanismo. Lo que sí tengo claro es que ahora existe una total transparencia y colaboración en el área. Agradezco al concejal y a todo el personal su labor con los pocos medios que han tenido estos últimos años y con las escasas oportunidades de ponerse a trabajar en muchos casos que nos preocupan. Hace un gran esfuerzo y se involucran más allá de sus responsabilidades como trabajadores. Ha sido un camino hasta ahora muy complicado en un área que afecta de manera prioritaria a todos los ámbitos del municipio. Es clave que puedan tener las herramientas para que por fin funcionemos en el tiempo y la manera que queremos.

¿Qué va a pasar con el centro comercial Arts?

Desconozco en profundidad un tema con el que me encontré. Estamos siguiendo también las indicaciones judiciales y la ley decidirá. Nosotros facilitamos toda la información, tanto por vía judicial como administrativa que nos requieran con una total colaboración y de acuerdo tanto con la parte afectada como con la responsabilidad, si es que la hubiera, del ayuntamiento porque no obraron de la manera que debían obrar quienes estaban ocupados en este caso concreto.

Ten-Bel, el orgullo de Arona y del Sur en su día, sigue pareciendo Chernobil ¿No se desbloquea este asunto?

Ahora tenemos un acercamiento con la propiedad y creo que estamos en vías de recuperar la relación que se rompió para llegar a un acuerdo y que los servicios públicos puedan estar presentes allí. Es complicado pero creo que hay buena voluntad por ambas partes, El cambio de gobierno ha favorecido a ese clima de confianza y pienso que se va a encaminar. Lo que no puedo garantizar son los tiempos, pero creo que estamos en el buen camino no solo para Ten-Bel, sino para muchos otros problemas urbanísticos.

¿El sinhogarismo es un problema en Arona? ¿Cómo lo afrontan desde la perspectiva de los servicios sociales?

Nos ocupa y nos preocupa Arona, pero es una realidad comarcal, de los nueve municipios. Hemos transmitido nuestra preocupación tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias porque este fenómeno va más allá del municipio. Es una consecuencia directa de las políticas aplicadas a nivel nacional en vivienda, alquileres u ocupación. La demanda residencial supera con creces a la oferta y las medidas de regulación tomadas no son efectivas. Hay una ausencia total desde hace más de veinte años de viviendas de protección oficial, lo cual se une al crecimiento exponencial de la población. Intentamos desarrollar la atención a las personas sin hogar. Desde el área de servicios sociales se han emprendido acciones como hacerles un seguimiento, intentar reconocerlas, ver en qué situación están y analizar cada caso. En el sur tenemos un agravante: que viene gente de todas partes del mundo. La actuación es demasiado compleja y a veces no tenemos suficientes medios. Por lo tanto pedimos ayuda a todas las administraciones. En Vilaflor a lo mejor no existe tanto, pero en la zona costera basta pasearse desde Santiago del Teide a San Miguel para comprobar la evidencia. Estamos trabajando pero es difícil encontrar las soluciones.

Este municipio es complicado por su diversidad y un enorme crecimiento demográfico

La falta de vivienda. ¿Un problema en Arona y en la Isla?

Sin duda y se escapa de nuestro ámbito de actuación. Las competencias municipales están bien definidas, aunque la persona va directamente al ayuntamiento. Los gobiernos regional y nacional debe implicarse y creo que están mirando para otro lado. Aquí pero también en Baleares, en Madrid o en Barcelona, se da el sinogarismo y se pagan barbaridades por el alquiler. Una ley que intenta regular los precios, con zonas tensionadas, no está dando la solución porque sigue sin haber casas y no se han propuesto actuaciones urgentes para la construcción de viviendas, o facilidades administrativamente a los promotores privados que quieran hacerlas. Tenemos que alzar la voz , en toda la comarca estamos de acuerdo y los alcaldes debemos hacernos oír ahora para decir basta ya. Es un problema que repercute en las personas y muy serio.

¿Tomó nota de la manifestación del 20A que cuestionó en parte el modelo turístico?

La manifestación es un fiel reflejo del hartazgo de la población, pero no del modelo turístico en sí. No creo que falle porque funciona o ha funcionado para darnos de comer. Por eso tenemos también recursos y dinero que se traducen en servicios a la ciudadanía. Pero hay escuchar a los que salieron a la calle en una manifestación masiva por muchos motivos. Por la tardanza en las citas médicas en la sanidad; porque está colapsado el mercado de la vivienda o por la dificultad de acceso a los servicios públicos. Pero el turismo no perjudica al ciudadano, sino todo lo contrario: nos enriquece. Eso no quita que sea necesario adaptar el modelo hacia una mejora de la calidad y las administraciones tenemos que ser responsables en eso. Las mejores condiciones de empleo se dan en empresas turísticas y de restauración; he trabajado en ese sector y lo conozco. El problema no son las condiciones sino las políticas de empleo. De ahí que le cueste a la parte privada conseguir mano de obra porque no hay un parque de vivienda pública o perdemos una hora en cola porque está colapsado el tráfico. Creo que la gente tiene un hartazgo importante y lo comparto en gran medida porque llevamos muchos años esperando, yo también como ciudadana y he comprobado las peores consecuencias de la inacción anterior en muchos ámbitos que preocupan a la sociedad.

¿Existe inseguridad en Arona? Las broncas en Las Verónicas (Playa de las Américas) parecen algo recurrente.

Aprovecho para decir que tenemos la mejor seguridad de Canarias y la Policía Local de Arona también es la mejor pese a que hacen falta cien agentes más. Este es el tercer municipio en población de Tenerife (110.000 habitantes censados y más o menos una cantidad similar de turistas al mes). Deberíamos tener más de 300 efectivos. La Policía Local de Arona es la mejor porque mantiene la seguridad dentro de sus escasos recursos. Este es un municipio seguro aunque haya hechos puntuales por la diversidad de población, por los muchos visitantes, por zonas especialmente delicadas como Las Verónicas, en Las Américas, o por una mayor afluencia delictiva, pero la Policía Nacional y la Guardia Civil están también presentes, aún con escasos medios. Hay un déficit brutal, por eso tengo que destacar su labor y su esfuerzo. Los policías locales lo dan todo para que la ciudadanía esté segura. Sacamos ahora 31 nuevas plazas,, la mayor oferta, y seguiremos apostando por eso hasta que acabe el actual mandato (2023-2027). Es básico crear un edificio de seguridad y trabajar de la mano con los otros cuerpos. Ya hemos trasladado que tenemos pocos efectivos y medios, no sólo por el gran tránsito turístico y la población flotante, sino por ser un municipio bastante complejo, con núcleos muy separados.

Fátima Lemes, durante la entrevista. / María Pisaca

La diversidad se refleja en los barrios y en el transporte público desde la costa a la medianía.

Sí, tenemos pendiente, y no se ha hecho hasta ahora, un plan de movilidad para ver en qué medida lo podemos afrontar nosotros o el Cabildo, a través de Titsa. Tenemos una población lo suficientemente grande y zonas muy complicadas. La estación de guaguas en la zona turística, en Los Cristianos será fundamental y después ya se verían las rutas. No podemos dejar de atender a todo el mundo y tendremos que establecer mecanismos que lo faciliten.

Los colapsos en el tráfico no se dan solo en la TF-5, sino también en la TF-1. ¿Posibles soluciones? ¿Tal vez el Tren del Sur?

Como en el Hospital del Sur que está a medio hacer o a medio a terminar, las vías se han quedado obsoletas, no se ha invertido ni se han mejorado pese al crecimiento poblacional y con el 70% del turismo. El motor económico está en la zona y los traslados colapsan la autopista, pero no se ha hecho una tercera vía reivindicada desde hace años. Los municipios debemos primero exigir al Gobierno de Canarias y al Cabildo para, más a largo plazo, intentar buscar soluciones. La autopista no tiene muchas alternativas pero sí las vías secundarias. El Cabildo ha hecho un estudio y tiene muchísimas más herramientas para dar alternativas. En cuanto al Tren del Sur puede ser una buena, pero conlleva muchas dificultades. No quiero pensar en lo que se vaya a hacer a largo plazo, sin olvidarlo, porque hay que mejorar la situación desde ya con soluciones efectivas a corto y medio. Con el tren hay que tener especial cuidado con nuestro territorio y ver qué tipo de infraestructura permite que haya menos coches en circulación. Luego hay otras medidas como incentivar el transporte público .

¿Su visión del puerto de Los Cristianos y su futuro?

El puerto de Los Cristianos no beneficia a los ciudadanos en Arona. Eso es algo objetivo. Casi nadie viene de las islas no capitalinas a quedarse sino que van o llegan de La Gomera y La Palma. Igual pasa con el transporte de mercancías. Hay que utilizar los recursos que tenemos ya y se ha invertido mucho dinero en Granadilla. Hacer un estudio y ver la viabilidad a corto plazo para desviar parte de ese tráfico. Así se dejaría de perjudicar a los vecinos que nos trasladan su malestar por el tráfico. Tenemos que tomarnos en serio las alternativas. No sé si Fonsalía va a salir o no, ni tampoco estoy preocupada por eso, sino por lo que pasa en Arona. No va a ser de aquí a dos años, yo me voy dentro de tres y quiero buscar soluciones lo antes posible. Eso lo he trasladado a otras administraciones y y hay buena voluntad porque entienden que esta necesidad es prioritaria y voy a defender lo que le interese a mis ciudadanos.

¿La depuradora de Montaña Reverón es clave? ¿Está garantizado el agua potable en Arona?

Son muy importantes las infraestructuras hídricas, incluida la de Montaña Reverón, porque la sequía no solo se da en Arona sino en todo el sur. A nadie se le escapa el cambio climático y la crisis que padecemos. La mayor parte del consumo de agua de los hoteles. Incluidos los campos de golf, proviene de su propio tratamiento. Es un error plantear que por el consumo del turista no se pueda abastecer a las medianías. El problema aquí es que no ha llovido y en zonas que no son turísticas tienen ese problema también. Si fuera culpa del turismo, ocurriría solo en Arona pero pasa en otros municipios sin apenas visitantes. Tenemos que ser conscientes de la necesidad de infraestructuras hídricas y de utilizar el agua del mar. ¿Vamos a tener restricciones? Sí, ya las estamos teniendo y lo que hacemos es recortar en los jardines, en las limpiezas profundas o en el uso en los servicios públicos.

¿Qué piensa de lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados con los menores migrantes no acompañados?

Me producen vergüenza y rechazo las actitudes de algunos partidos. No estamos viviendo una crisis puntual sino que esta situación viene de hace muchos años y no se han tomado medidas. Cuando llegué a la alcaldía, el principal punto de entrada de los inmigrantes era Los Cristianos. Llevaba apenas unos días y bajé al puerto para comprobar en qué situación llegaban. También los tenemos en Arona y merecen respeto pero no sólo a nivel de humanidad sino de ponernos en su situación y entender que eso va más allá de una lucha política. Creo que los dirigentes de este país miran para otro lado y eso no puede ser. Hay que llegar a acuerdos porque Canarias no puede asumir esa cantidad de personas. Esto se basa en empatía y en actuar ya. Me preocupa mucho este tema porque no es que vayan a venir sino que ya vienen desde hace años.

Este año por fin tendrán presupuestos participativos ¿Un logro en su haber?

Sí, creo que es un gran logro, aunque no fueran los presupuestos deseados. Nos marcan una hoja de ruta para mejorar en los siguientes y también para ver la capacidad de gasto y las necesidades reales. El inicio de un camino de planificación y gestión, que faltaban hace años. Soy economista, hubo años en que no había presupuesto y me horroricé, me daba esta vergüenza. La razón es la inestabilidad que ha sufrido Arona en los últimos años. Uno de los primeros objetivos de este gobierno era establecer el presupuesto para dotar a la corporación de fortaleza y llegamos un poquito justos a los primeros presupuestos participativos. Nos hemos reunido con asociaciones y vecinos, para que los conozcan. No hubo una participación masiva porque es una herramienta muy nueva y otra manera de hacer las cosas, pero estoy segura de que en 2025 llegaremos a un consenso entre todos los barrios y núcleos.

Nuestra policía local es la mejor porque hace un gran trabajo pese a faltar 100 agentes más

Ha acusado a la oposición socialista de deslealtad. ¿Qué tal su relación con su líder, el exalcalde José Julián Mena?

No recuerdo exactamente si dije desleal. El señor Mena y yo no tenemos relación salvo las normas elementales de educación. Estaría encantada de tener una cordialidad similar a la que comparto con los representantes de los otros grupos. Lo principal para mí es que no es él el alcalde. Más allá de la lealtad está el respeto a lo que eligen los ciudadanos. No se dirige a mí como alcaldesa, ese es el primer ejemplo. En este último año sólo se ha dedicado a malmeter y creo que no aceptó la derrota. Los vecinos me advierten del reparto de panfletos atacando a este gobierno y la mayor parte de cuestiones no son objetivas sino falsas. Las cosas van en la persona Lo suyo no es amor a Arona sino amor al puesto. Yo estoy aquí de paso. La política es una actividad y tengo otro trabajo. Estaré aquí hasta que el pueblo diga. Quiero que mejore la situación de Arona porque fue lamentable en muchos aspectos el testigo que recogimos. Si solo se quiere ser alcalde se deja a un lado la vocación de servicio público.

¿Alguna asignatura pendiente tras este año de mandato?

Hace un año pensaba que a día de hoy íbamos a tener muchas más cosas encaminadas. Nos hemos encontrado situaciones que creíamos que estaban mejor y no hemos podido solventarlas. Debo mantener la misma actitud de luchar, de trabajo y de estar a disposición de todos los vecinos y vecinas. Pero es cierto que al llegar vi que no se había hecho la tarea, no era lo que aparecía en titulares ni lo que decían. Hubo que hacer una especie de terapia y hablar con la ciudadanía, explicarle por qué no estaban ciertas cosas. Pensé que podía centrarme ahora en otros temas de gran importancia como ceder terrenos para proyectos, pero nos encontramos con las gavetas vacías sin planificación y tuvimos que empezar prácticamente de cero. Nuestro principal objetivo es dotar de músculo y potencia al ayuntamiento para encaminar todo lo que está pendiente.

¿Ha cambiado algo este año en la vida de Fátima Lemes?

No pensé que tuviera esta fortaleza ante lo que me afecta, lo que la gente pueda pensar que intenten hacerme daño o reciba críticas injustas. Me duelen, pero me sorprende ver que mantengo la ilusión y las ganas de trabajar. Soy más fuerte de lo que pensaba y doy gracias al apoyo que tengo. Pido que me den la oportunidad de conocerme y sé que todavía me va a costar porque soy nueva en la política y no he podido hacer ni la mitad de cosas que he querido respecto al bienestar del pueblo,