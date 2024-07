La comunidad venezolana se moviliza para votar en Tenerife

La comunidad venezolana en Canarias se moviliza este domingo 28 de julio para votar en las elecciones presidenciales del país. En el exterior del Consulado de Venezuela -ubicado en el número 21 de la avenida Anaga en Santa Cruz de Tenerife y único lugar habilitado en el Archipiélago para depositar el voto- un goteo incesante de personas se reunía durante las primeras horas de la jornada electoral para ejercer su derecho al sufragio. Más de 4.000 compatriotas de la novena isla están llamados a las urnas en un proceso en el que se prevé una victoria electoral de la oposición.

La tranquilidad y el ambiente algo festivo fue la tónica habitual durante la mañana de este domingo en Santa Cruz de Tenerife. Poco antes de las 10:00 horas ya habían ejercido su derecho al voto algo más de 300 personas y quienes salían del Consulado manifestaban que el proceso estaba siendo sencillo. “Yo esperaba que hubiera más problemas, colas y desorden”, apuntó Ana Teresa Romero, venezolana que vive desde hace dos décadas en las Islas. Los electores primero tienen que buscarse en el listado colgado en el exterior del edificio para saber la mesa a la que tienen que dirigirse y después suben a depositar su voto. Un proceso que no dura más de unos minutos.

Que la jornada se estaba desarrollando con total tranquilidad lo confirma también Moisés Fernández, capitán del equipo de la oposición para estas elecciones y coordinador en el Archipiélago de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición opositora que lidera Edmundo González y que aspira a acabar con 25 años de chavismo. “Todo está siendo muy fluido, hemos tenido colaboración y las diferencias que han existido se han solventado con el reglamento en la mano”, manifestó.

Sin embargo, el Consulado impidió el acceso de los medios de comunicación al interior del edificio para sacar imágenes de las votaciones. El uso de móviles también estaba restringido y no se aportó ningún tipo de información acerca de cómo se estaba desarrollando la jornada electoral. Las trabas que el actual Gobierno venezolano, en manos de Nicolás Maduro, estaba ejerciendo para desincentivar el voto en el exterior han sido una denuncia constante por parte de la oposición en los últimos días. El Consulado en Canarias no publicó en su página web ni en lugar de forma oficial el lugar en el que se produciría la votación ni tampoco el número de personas convocadas. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros procesos electorales las urnas se instalaron en esta sede y no en el Recinto Ferial, un lugar con más espacio y accesible.

Además, los electores deben tener su pasaporte venezolano en regla, un requisito que impide votar a miles de personas que tras emigrar del país han obtenido la nacionalidad española. De esta manera, de las 73.374 personas procedentes del país sudamericano que viven de forma oficial en el Archipiélago solo han resuelto la documentación para poder ejercer su derecho al voto poco más de 4.300.

Paco es un emigrante canario de 92 años retornado de Venezuela hace 14 años y fue uno de los que esta mañana sí ejerció su derecho al voto. “Volví porque la vida allí se estaba haciendo muy difícil, el salario no es suficiente para hacer frente al coste de la vida”, sentenció. Por eso, espera que de las elecciones haya un cambio de gobierno. “Espero que se vaya Maduro y así lo pronostican las encuestas”, ratificó.

“Yo espero que a partir de ahora Venezuela puede ser al menos la mitad de lo que fue”, aseguró una emocionada Elisabeth Morales, quien después de 20 años en Canarias casi había perdido la fe en los procesos electorales venezolanos. Esta vez cree que es diferente. “Hay más organización”, sentenció y apuntó estar sorprendida por cómo estaba discurriendo.

La satisfacción de quienes pudieron ejercer su derecho al voto se mezclaba con la decepción de quienes no podían hacerlo. Este fue el caso de Amelia Vergara recién llegada de Venezuela. “Me apena mucho, y por eso, le digo a todo el mundo que pueda que vaya a votar”. Para ella es “una necesidad”, sobre todo para aquellos que ansían un cambio en el país. Aun así asegura tener miedo, ya que piensa que las amenazas de Maduro -quien advirtió de la posibilidad de que se produzca una “guerra civil” y un “baño de sangre” si no es reelegido- son ciertas. “Tengo familia y miedo por los disturbios que se puedan producir”, por eso, desea que “que se acepte la derrota”.

Las encuestas pronostican una victoria clara de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), liderada por Edmundo González y abanderada por María Corina Machado. Los resultados no se conocerán hasta el lunes 29 de julio. Por eso, y debido a la diferencia horaria entre ambas regiones, tras el cierre del proceso electoral en el Consulado Venezolano en Tenerife, las urnas permanecerán selladas y custodiadas hasta que finalice la jornada de votación en la novena isla, tal y como explica el coordinador en el Archipiélago de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Por lo tanto, no será hasta las 6:00 de la mañana del lunes cuando comenzará el recuento en Tenerife. La oposición ha convocado ese mismo día a partir de las 19:00 horas una concentración en la plaza de España que se convertirá en una celebración, en el caso de una victoria, o una protesta, si se produce cualquier alteración en el proceso.

