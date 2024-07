Teresa González, de la ULL: «Las mujeres están ausentes de los libros de texto»

El 52% del alumnado universitario es femenino, con la excepción de las titulaciones denominadas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en sus siglas inglesas), donde el porcentaje medio se desploma al 25% y en casos como la Ingeniería informática, llega al 15%. Como explica la catedrática de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de La Laguna (ULL) Teresa Gonzalez, esto «se debe en gran medida a la falta de referentes femeninos que puedan servir como ejemplo a las niñas». «Las mujeres están ausentes en los libros de texto», sentencia.

La profesora dirigió el curso Empoderamiento femenino: retos y desafíos en la Universidad de Verano de Adeje, en los que se aborda la situación actual de las mujeres desde varios puntos de vista: además del mencionado ostracismo es las titulaciones STEM, también se hablará de las unidades y planes de igualdad en las instituciones, la conciliación y la situación en el mercado de trabajo, con especial atención a lo que dice la legislación vigente.

En el caso concreto de la falta de científicas femeninas, la catedrática denuncia que se produce una desincentivación desde edades tempranas, en las que a niñas que muestran aptitudes para la física o las matemáticas se las acaban desviando hacia las ciencias sociales o a las especialidades de ciencias de la salud más vinculadas al cuidado «por el estereotipo de que todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología es cosa de hombres». Esa desviación se acentúa cuando en los libros de texto no hay ejemplo de mujeres científicas que puedan despertar vocaciones.

«Siglos de cultura androcéntrica han borrado la presencia femenina no solo de la ciencia, sino de la literatura y las artes», remarca. «Parece que no hubo mujeres en el pasado pero sí las hubo: milenios de humanidad hubieran sido imposibles sin la presencia y aportación femeninas». Cita ejemplos como el de la astrónoma y matemática Hipatia de Alejandría, asesinada por una secta cristiana en el siglo V cuando su figura comenzaba a despuntar. Y pese a su trágico destino, es un nombre que al menos ha logrado trascender, no como el de otras muchas sabias y creadoras que han sido borradas de la historia y que, por ello, deben ser rescatadas del olvido.

Hoy (18:00 horas, Auditorio de Adeje, entrada gratuita) tendrá lugar el acto de clausura de la Universidad de Verano de Adeje, que se ha venido celebrando esta semana, con un encuentro en el que estarán presentes los periodistas Jesús Cintora, Carmen Rodríguez Wangüemert y Roberto González.