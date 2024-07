CC de Adeje evita rechazar una moción de Vox que acusa a los niños migrantes de actividades delictivas

Coalición Canaria en Adeje se ha desmarcado este viernes 26 de julio de la línea marcada por el partido a nivel insular y regional con respecto a los menores migrantes que llegan a las Islas en barcazas procedentes de África en busca de una vida mejor.

En una decisión que causó estupefacción en el pleno del Ayuntamiento de Adeje, los cinco concejales nacionalistas evitaron rechazar una moción del único edil de Vox, Christian Pablo Comellas Barreneche, que acusa a los niños migrantes de "verse frecuentemente involucrados en actividades delictivas", una afirmación que no está sustentada por ningún informe oficial y que no se corresponde con la realidad.

En la misma moción ante la que CC de Adeje se abstuvo, el edil de extrema derecha rechaza el reparto de menores entre el resto de regiones españolas que precisamente promueve el líder de los nacionalistas canarios y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

La propuesta de Vox, que se rechazó con los votos en contra de los 13 concejales del PSOE que conforman el Gobierno adejero y el único edil de Podemos, muestra la "profunda preocupación" del partido de extrema derecha "ante la reciente propuesta del Gobierno de España de repartir a los menores inmigrantes extranjeros no acompañados (Menas) entre las diferentes comunidades autónomas".

Según Vox, esta medida representa "un gravísimo peligro para la seguridad de nuestros vecinos en nuestros pueblos y ciudades". Hay que recordar que entre estos menores migrantes acogidos por Canarias hay niños recién nacidos o de muy pocos años. Es precisamente CC el partido que está impulsando este reparto en el Congreso de los Diputados debido a que Canarias carece de medios suficientes para atenderlos.

Incluso, Coalición Canaria ha acusado a Vox de "arrinconar" a Canarias con sus "tesis xenófobas" y su rechazo a la distribución de los menores migrantes no acompañados que han llegado a las islas de manera irregular entre las comunidades autónomas. Aún así, Coalición Canaria de Adeje no rechazó esta propuesta. Aún así, Coalición Canaria de Adeje no rechazó esta propuesta de la extrema derecha.

El portavoz de CC en Adeje, Alberto Melián, llegó a referirse a los menores como "menas" y aseguró en el pleno que estaba de acuerdo con algunos de los argumentos de Vox, motivo por el que prefirieron abstenerse en vez de rechazar estas propuestas. Además de Alberto Melián, los otros cuatro concejales de CC en Adeje son Juan José Gutiérrez, María Luz Cervero, Aythami Jesús Amaro y José Ricardo González.

Los concejales de CC en el Ayuntamiento de Adeje. / E.D.

Las reacciones en el seno de los nacionalistas con respecto a la actitud de sus compañeros de Adeje no tardaron en llegar. Este mismo viernes, Francisco Linares, secretario general de CC de Tenerife, calificó de "error" la abstención.

"Desde nuestra formación política rechazamos todas las mociones y discursos de Vox sobre inmigración, ya que utilizan un lenguaje racista inadmisible lleno de mentiras y datos falsos", aseguró Linares, para añadir: "Además, Vox defiende en política inmigratoria todo lo contrario a los planteamientos de lucha y trabajo por buscar una solución que están defendiendo en Canarias y en Madrid Fernando Clavijo y Cristina Valido".

El alcalde de Adeje, el socialista José Miguel Rodríguez Fraga, fue tajante al repudiar la moción de Vox, ante la que también se abstuvo, además de CC, la única concejal del PP en el Ayuntamiento sureño. Fraga aseguró que solo servía para generar odio y preguntó al portavoz de CC, cuando ante su sorpresa vio que sus concejales no la rechazaban, en qué coincidía con las medidas propuestas por la extrema derecha. Alberto Melián no lo precisó.

En la moción, Vox insiste en varios párrafos en vincular a estos niños y niñas con la delincuencia. "A pesar del silencio mediático respecto a la nacionalidad de los delincuentes, van conociéndose cada vez más casos de agresiones, robos e incluso homicidios a cargo de menores extranjeros no acompañados en España y en Tenerife también", asegura un documento que no detalla ni un solo caso.

El único edil de Vox en Adeje, Christian Pablo Comellas Barreneche. / E.D.

Vox habla de "una agenda de multiculturalidad dictada más allá de nuestras fronteras". E incide en otro párrado cuando habla de que "no se puede permitir que nuestras regiones y pueblos se conviertan en laboratorios multiculturales de Bruseñas".

En las propuestas de acuerdo, el concejal de extrema derecha Christian Pablo Comellas Barreneche pide "la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación" y "acabar con las políticas de efecto llamada".