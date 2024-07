«Mi madre ha recibido un trato inhumano en el centro de mayores; es inadmisible»

«Mi madre, de 89 años, comparte habitación con nueve mujeres y se queda todo el día mirando el techo; es inhumano e inadmisible». El tinerfeño Manuel Fariña denuncia las malas condiciones en las que se encuentra su madre, Mérida González, y otros usuarios del Hospital Residencia de Ancianos Nuestra Señora de La Concepción, situado en el casco de Garachico y gestionado por el Ayuntamiento de este municipio. Según relata, son tan graves las deficiencias en la atención a los mayores ingresados en esta instalación que él y familiares de otros internados han llevado sus casos al Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan). Según Fariña, todo se debe a la falta de personal.

Mérida González es una de las 70 personas mayores ingresadas en el geriátrico de Garachico. «Ha estado mal atendida y con falta de cuidados de higiene personal», critica Manuel Fariña. Su madre tiene el grado más alto de dependencia (nivel 3). Para moverse necesita la ayuda de personal auxiliar y debe recurrir a la silla de ruedas porque tiene la cadera fracturada. Su hijo asegura que empezaron a percibir «el declive de los servicios que presta el centro» en diciembre del pasado año. En ese momento, los familiares de los usuarios se reunieron para pedir una ampliación del horario de visitas, que no se modificaba desde que se adoptaron medidas extraordinarias al estallar la pandemia de la covid en marzo de 2020. «La falta de personal no es nueva, viene de atrás», puntualiza Fariña.

El último episodio de este «trato inhumano» ocurrió el pasado 15 de junio, cuando el hijo de Mérida González comprobó que no habían sacado a su madre de la cama en todo el día. «Ni siquiera la llevaron a tomar el aire a la plaza que está enfrente del centro, como solían hacer», asegura, para matizar: «Me la encontré en su habitación pidiendo de forma desesperada que le cambiaran el pañal. Estaba sucio». Cuando solicitó explicaciones, no supieran decirle por qué.

Reunión con Emma Colao

Manuel Fariña y familiares de otros mayores se reunieron el pasado jueves para abordar las malas condiciones del Hospital Residencia de Ancianos Nuestra Señora de La Concepción con Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Le expresaron que el centro no cumple con la ratio exigida de profesionales sanitarios por usuario. En concreto, aseguraron que, entre bajas y vacaciones del personal, ha llegado a haber tan solo dos auxiliares para atender a las 43 mujeres que hay en una de las plantas. «Es una situación insostenible», aseguró otro familiar de Mérida González, su nieta Anabel Díaz, en un comunicado remitido a los medios de comunicación. «La situación es tan inhumana que mi abuela duerme junto a ocho compañeras en una misma habitación y no cuentan ni con un televisor que las entretenga. A ella le encantaba ver los programas de corazón y la misa de los domingos». Anabel Díaz y Manuel Fariña solo piden que Mérida González reciba la atención que merece, como cualquier otra persona atendida en los centros para mayores de la Isla.

Los denunciantes de las malas condiciones del centro, a la espera de una inspección del Gobierno canario

Anabel y Manuel relatan que el centro les propuso como solución que si ellos querían levantar, vestir y dar una vuelta a Mérida lo hicieran bajo su responsabilidad, firmando un documento, algo con lo que no estaban de acuerdo por que «debe haber personal que se encargue de estas funciones», como en cualquier geriátrico. «Además, mi condición física no me lo permite», puntualizó Fariña.

Esta situación se repite con otros usuarios. Manolo Fariña afirma haber compartido su caso con otros familiares y que estos le comentaron que habían vivido episodios similares. El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias se hizo eco de la situación y no dudó en intervenir y presentar un oficio para pedir una inspección a la Consejería de Bienestar Social. El departamento del Gobierno de Canarias asegura que está pendiente de realizar una visita al recinto de Garachico.

Lo que exige la normativa

Emma Colao, directora del Observatorio, explica que la normativa establece un máximo de cuatro personas por habitación, «aunque lo preferible es que sean individuales». Además, estas deben incluir unas condiciones mínimas, como la accesibilidad al mobiliario o la luz directa, entre otras medidas indispensables para garantizar una buena calidad de vida para las personas atendidas en los centros para mayores de las Islas.

Otro de los aspectos que llamó la atención a Colao fue que «se procedió a la autorización de sujeción de las personas mayores». Esta práctica no es ilegal en Canarias pero sí está rechazada por la geriatría. La directora del Observatorio subraya que «es una medida a adoptar en exclusiva si fracasan el resto de alternativas». También es necesaria una prescripción médica de manera individualizada y se debe revisar cada caso de manera particular, añade.

Los familiares y la directora de Odesocan aseguran tener constancia de que hubo una inspección a este centro del norte de Tenerife pero no han recibido la menor información. Colao considera «un absoluto fracaso» del Archipiélago la supervisión de estos centros ya que «tan solo existen cuatro profesionales encargados de este asunto en todas las Islas».

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias recalca su compromiso por ofrecer sus servicios de supervisión y evaluación para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales a través de una vigilancia activa y efectiva en áreas clave como la Sanidad, en este caso. Así, Odesocan está disponible para cualquier denuncia por la que el ciudadano considere que no se están respetando los derechos de las personas.

Cómo poner una denuncia

Estos trámites se pueden llevar a cabo a través de las redes sociales de Odesocan por Instagram, Facebook o X (antiguo Twitter), o por medio de su página web odesocan.org. Además, en los próximos días se pondrá a disposición de los usuarios en la página web un número de teléfono con horario de 9.00 a 16.00 horas. Con ello se presenta «una nueva vía para que la gente tenga la posibilidad de denunciar cualquier situación en la que considere que se vulneran sus derechos», subrayó Colao.