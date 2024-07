El mayor operativo de la historia contra los incendios forestales

El Cabildo de Tenerife presenta el mayor operativo contra incendios forestales en la historia de Canarias. Siempre con el devastador fuego del año pasado –el 15 de agosto se cumple el primer aniversario– que quemó 13.000 hectáreas y afectó a doce municipios, muy presente. Tanto es así que la presidenta, Rosa Dávila, y el teniente general y jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, mantuvieron este lunes la reunión de coordinación entre la corporación insular, las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército, uno de los pilares del dispositivo 2024, en Montaña Bermeja. En los altos de La Orotava, una de las zonas más afectadas por el siniestro con origen entre los montes de Arafo y Candelaria que obligó desalojar a 13.000 personas, 5.000 de ellas vecinas de este entorno.

«Parece escogido adrede porque es el día más fresquito (este lunes) de aquí al viernes». La frase es de Victoria Palma, asesora técnica del gobierno insular experta en meteorología y física, además de ex jefa del área en Televisión Canaria. Lo asegura antes de adelantar que «miércoles y jueves está previsto que sean los de más calor en lo que va de año». Por ahora el anticiclón, más hacia el norte, y la presencia de esos benditos vientos alisios alivian la situación, muy diferente a la del verano pasado. Tanto Palma como la presidenta Dávila insisten en seguir a rajatabla las medidas recomendadas desde Protección Civil e incluso en no acceder a la zona forestal los próximos días. «Debajo de los árboles hace más calor todavía, aunque pudiera parecer lo contrario» señala Vicky Palma.

Juegan un papel fundamental estos días jefes técnicos como José María Sánchez y sus 27 años de experiencia apagando incendios, incluido el de 2023 «uno de los más complicados y extenuantes a los que me haya enfrentado nunca». De forma prolija explica de qué medios se dispone, entre ellos los humanos, unos 50 efectivos diarios, que tendrán un modelo de trabajo de cuadrante forzado con solo dos turnos en lugar de tres en caso de gran emergencia. Entiende Sánchez que «se ha aprendido mucho» y lo centra en la coordinación con otros medios como los bomberos porque «aquí ya no hay incendios forestales sino solo incendios» por la enorme importancia que adquieren los fuegos de interfaz, muy cerca de las viviendas como el reciente de Montaña Perera, en El Rosario. Alaba, Aguamansa arriba, la limpieza de algunas huertas «por la cuenta que les trae a los vecinos visto lo visto el año pasado».

Reunión del Operativo de Incendios forestales en Montaña Bermeja, en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

La Brifor del Cabildo cuenta con dos helicópteros que tienen su base en Tenerife Sur. En el helipuerto improvisado de Montaña Bermeja, a 1.650 metros sobre el nivel del mar, está posado el Ecureuil AS 350 BS, una auténtica ardilla, traducción de su nombre francés: ágil, rápido y con gran capacidad de carga (1.000 litros). Lo pilota Nacho Mulet, uno de los cuatro profesionales que se ocupan del aparato. En su caso combina los meses de campaña de incendio con el rescate en el resto de la temporada. Junto a él se sube una decidida presidenta Rosa Dávila. Se nota que no es la primera vez que vuela en estos bichos.

«Los helicópteros ayudan pero no apagan los incendios. Es la gente que está abajo la que lo hace» remarca Sánchez. Glosa también los nuevos modelos de camiones antes de recordar otra vez el incendio del año pasado con las condiciones de temperatura (ola de calor) viento endiablado y complicada orografía confabulándose contra los que intentaban extinguirlo.

Alejandro Trujillo, responsable técnico de Protección Civil del Cabildo lo clava: «Hay que apagar la llama antes de que prenda».

La ruta lleva por un monte que, pese a todo, rebrota un año después (ay, ese pino canario). El despliegue de seguridad coordinado lo sella la imagen del saludo entre la presidenta, Rosa Dávila, y el teniente general Julio Salom. Varias fotos de grupo lo corroboran. Todos juntos: guardias civiles, del Seprona o no, agentes de Medio ambiente, Brifor, bomberos, Ejército... Sobre el terreno, un despliegue de mapas y planos para comprobar los puntos calientes en el monte,

Rosa Dávila valora la suma al operativo del Ejército con 920 patrullas durante los tres meses de verano porque contribuyen al trabajo preventivo de la lucha contra los incendios para defender nuestros montes y la Isla. Además, subraya que «es fundamental la colaboración ciudadana» y repite su mensaje a los pirómanos: «Los estamos cercando». Recuerda que «el 90% de los incendios se producen por causas humanas y, a veces, estas causas son deliberadas».

El jefe del Mando de Canarias, Julio Salom valoró la rapidez en que se ha puesto en marcha este despliegue disuasorio y recalcó que las patrullas están interactuando y relacionándose con los ciudadanos en una «labor bonita y coordinada con el Cecopin». Concluye: «Si podemos ayudar, aquí estamos para lo que haga falta».

El monte de Tenerife está herido pero no muerto un año después del gran incendio que duró casi tres meses. Esta es una de las conclusiones del recorrido. La otra es que los equipos de emergencia han aprendido mucho. La teoría de la lección está asimilada y el deseo de todos es que no haga falta la práctica porque este año no se repita la historia. Hasta finales de octubre queda mucho trabajo desde la unidad.