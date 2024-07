Rosa Dávila: "Hay que reforzar la presión contra los incendiarios"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado positivamente la detención por parte de la Guardia Civil de un vecino de San Miguel de Abona que habría provocado un incendio forestal y dos conatos de incendio forestal la madrugada del 15 de agosto de 2023 entre las localidades de Vilaflor y San Miguel de Abona.

Rosa Dávila ha agradecido el trabajo "incansable" de la Guardia Civil y de todas los cuerpos y fuerzas de seguridad y subrayó la importancia de no bajar la guardia. "Vamos a incrementar la presión contra los incendiarios y pirómanos que juegan con nuestras vidas, destruyen nuestro patrimonio y atentan contra nuestros montes. No quedarán impunes y no se van a librar de la cárcel", añadió.

Reiteró la necesidad de una mayor colaboración e implicación de la ciudadanía porque cualquier pista puede facilitar la identificación de estas personas. "Continuaremos nuestra ofensiva, movilizando todas nuestras fuerzas y recursos disponibles para seguir cercando a los incendiarios y asegurarnos de que estos delitos no queden impunes", asegura Dávila.

De esta forma, mañana lunes y el martes se celebrarán dos encuentros con el objetivo de coordinar y reforzar las estrategias y tácticas de prevención y respuesta ante incendios forestales. "Para el Cabildo es importante que todos los efectivos de emergencia trabajen de manera conjunta y eficiente. Se trata de intercambiar impresiones, compartir información crucial sobre las condiciones actuales del terreno, los recursos disponibles y las posibles áreas de riesgo. Nos enfrentamos a conatos de incendio en distintos puntos de Tenerife, muchos de ellos en zonas de interfaz, cerca de asentamientos humanos, lo que incrementa nuestra preocupación", afirmó la presidenta.

Rosa Dávila y el teniente general y jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, realizarán este lunes una visita a la zona de Montaña Bermeja, ubicada en el Parque Natural de Corona Forestal, para una reunión de coordinación con los responsables de las Brifor del Cabildo, del Consorcio de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y el Ejército.

Al día siguiente, la presidenta del Cabildo ha convocado en el Salón Noble del Cabildo una 'Cumbre en defensa de los montes y en contra de los pirómanos'. La convocatoria incluye a las Brigadas Forestales (Brifor), Consorcio de Bomberos de Tenerife, Ejército de Tierra (UME), Guardia Civil (Seprona), Policía Nacional, Gobierno de Canarias (Emergencias y Seguridad), Fiscalía de la Comunidad Autónoma y el Fiscal Delegado de Medio Ambiente en Tenerife.

Por otra parte, y en nombre del Cabildo, la presidenta expresó su "profundo" agradecimiento a todas las administraciones y efectivos que día a día trabajan "incansablemente" para proteger vidas humanas y a los espacios naturales de la isla.