Pedro Martín: «Somos la única oposición y la ejercemos de manera constructiva»

¿Cómo valora la prueba de la ecotasa para acceder al barranco de Masca?

Los socialistas mejoramos el barranco de Masca, que estaba cerrado. Pusimos en marcha el Centro de Visitantes o el servicio de guías para grupos. Y construimos el embarcadero. Rosa Dávila llega y decide que hay que cobrar. Para que la medida sea popular, promete que no pagarán los tinerfeños, pero lo hace todo tan deprisa y corriendo que el Consejo de Gobierno aprueba cobrar a todo el mundo, aunque haya nacido en Tenerife. Denunciamos que no cumplía lo que prometió. En lugar de cambiar el acuerdo, obliga a que los tinerfeños paguemos al reservar y luego ya te devuelven el dinero cuando llegues a Masca. En fin, una chapuza a la que la señora Dávila llama ecotasa.

Está de actualidad la situación del Auditorio de Tenerife ¿Cuál es su posición?

En el pasado mandato continuamos con el expediente que encontramos abierto sobre los desperfectos que tenía el Auditorio. El juez nos indicó que se intentase llegar a un acuerdo entre las partes, lo intentamos, por medio llegó la pandemia y aunque hubo varias reuniones no fue posible poner de acuerdo al estudio de Calatrava y a la contrata. Decidimos exigir un proyecto de mejora de la rehabilitación y se dio un plazo al estudio del arquitecto. Hemos querido saber qué ha pasado porque parece ser que el nuevo gobierno de Cabildo ha aceptado una propuesta de Calatrava que no compartimos: delegar en otra empresa. Esperams que nos digan qué piensan hacer con el Auditorio y quedamos a la espera de conseguir más datos.

¿Cuál es su balance de un año de gobierno de CC y PP?

Rosa Dávila ha delegado la gestión del Cabildo en manos del vicepresidente (José Miguel) Ruano porque su labor es estar permanentemente haciendo anuncios, en redes sociales o medios de comunicación. Cuando llegó la reclamación popular de un cambio de modelo turístico, sin tener nada en el programa electoral, cuando nosotros sí lo llevábamos, se inventa la ecotasa, que no es tal porque plantea un cobro por determinados servicios que no se le va a aplicar a todos los turistas que nos visitan cada año.

¿Qué se ha hecho en este año y qué hubiera hecho usted en materia de vivienda?

El Gobierno de Canarias determinó que los cabildos tienen competencias en vivienda y les da la posibilidad de promoverlas por primera vez. Hay que aprovechar esa oportunidad. Hemos pedido una oficina para ayudar a municipios que no tienen capacidad técnica. Que el Cabildo ponga en marcha los planes porque tiene músculo y no darle el dinero a los municipios; es un error como que no hayan aceptado la propuesta para crear esa oficina porque podría ser una buena medida.

Movilidad y carreteras, ¿asignatura pendiente?

Encargamos un plan de movilidad que llegó justo con las elecciones y la señora Dávila lo presentó casi como si fuera suyo,. También se hace fotografías con guaguas que encargamos nosotros. Después de un año de la promesa de que en 90 días resolvería el problema, nos encontramos con que la única obra en marcha por parte del Cabildo es la Rotonda del Padre Anchieta, Una idea de Carlos Alonso, que tramitamos, sacamos a concurso y adjudicamos. Ella no ha parado de ir allí a hacerse fotografías. Incluso, ya en el paroxismo de hacer publicidad, va a recibir una pieza metálica al muelle. Me parece inaudito. Lo que debe hacer es impulsar los proyectos de carretera que van a acabar con los atascos en la TF-1 y en la TF-5 que están terminados, tienen financiación y evaluación ambiental paralizados por un Gobierno de Canarias al que no le interesa el asunto y una presidenta que no se preocupa de reivindicar las inversiones para Tenerife. Habló de la carretera de Guamasa a La Orotava, del cierre del acceso de Guamasa, de una vía a Los Rodeos y lo último ha sido lo del tren en el aire que es la mejor manera que tiene Coalición Canaria de desviar la atención. Un concurso de ideas por tres millones de euros que solo sirve para que la señora Dávila saque infografías, anuncios y fotos para entretenernos mientras no soluciona el verdadero problema de las carreteras de la Isla.

El turismo sigue siendo el motor de la economía.

Hay asuntos en los que apoyamos al gobierno porque nos parecen clave como los del sector primario o la industria turística. En nuestro programa electoral defendimos la ecotasa, que se cobren por pernoctar a los turistas. Dávila se saca de la manga lo que llama ecotasa y no lo es cuando vio la manifestación del 20A en Tenerife con la ciudadanía pidiendo un cambio de modelo. Todo depende de por donde van las redes sociales y qué se reclama. Se adapta al día a día, sin un criterio propio, sino en función de lo que cree que la gente quiere escuchar.

Glose este año en el ámbito de la acción social.

Al margen de anuncios, vamos a los datos porque a Rosa Dávila le gusta enredar. Por ejemplo, nos dice que 9 de cada 10 contratos en Canarias son en Tenerife. Y eso no es verdad, no hay más que ir a ver las estadísticas de contratación. Pueden ser cuatro de cada diez, pero no 9. Lo dice y ahí se queda. Otro mero anuncio. Pasa igual con las plazas sociosanitarias. ¿Cuántas se han abierto nuevas en un año? Ninguna. En listas de la dependencia tenemos de nuevo los peores datos. Creo que en el ámbito social, Coalición Canaria ha vuelto por sus fueros: optimizarlo en el discurso, pero tomar muy pocas medidas efectivas.

¿Ha cambiado en algo Pedro Martín durante este año?

Ganamos las elecciones, pero no he podido gobernar. Esa es la democracia y hay que tomarlo con deportividad. Ahora intento hacer una oposición constructiva, pero también contundente y eso significa exigir mejoras para la ciudadanía o pedir menos anuncios y más rigor al actual gobierno.