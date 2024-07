Emergencia hídrica en Tenerife: agua que no has de beber no la dejes perder

El pasado mes de mayo se decretó la Declaración de Emergencia Hídrica en la Isla de Tenerife con un plazo de vigencia de seis meses prorrogables. La decisión del Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas, vino motivada en gran medida por los informes municipales sobre la escasez de este recurso para garantizar el abastecimiento tanto para la agricultura como para el abastecimiento urbano en determinados casos. Esta herramienta legal, recogida en el artículo 107 de la Ley de Aguas, permite adoptar un serie de medidas que en algunos casos son de índole administrativo como por ejemplo, instar a los ayuntamientos a mejorar el rendimiento de las redes de abastecimiento, mientras que otras son más operativas e implican ejecutar obras o poner en marcha instalaciones existentes hasta llegar incluso a imponer restricciones en el consumo.

No cabe duda, y así lo ponen de manifiesto diferentes indicadores, que las escasas precipitaciones y el incremento de las temperaturas, sobre todo en medianías, nos han llevado a una situación de sequía que hay que afrontar de alguna manera. En el caso de la agricultura La situación es compleja por no decir crítica. Por ofrecer algún dato que aparece en el informe realizado por el Consejo Insular de Aguas para justificar esta declaración, en el año 2014 los rendimientos medios en papas, cereales y leguminosas, frutales templados y viñas de secano en las medianías del Norte no superarán el 50% de su potencial. La crisis en el abastecimiento, unido a los niveles de calidad de agua, pueden provocar un incremento de plagas y enfermedades en algunos cultivos como es el caso de las papas. Por tanto, si no se hace nada al respecto nos arriesgamos a ver cómo se produce abandono de las explotaciones especialmente en un territorio tan frágil como son las medianías. En lo que respecta a los usos urbano y turístico, tenemos que considerar la tendencia de crecimiento de la población de aproximadamente 9.535 personas más cada año, a la que se suma un crecimiento de la población flotante de aproximadamente 230 personas cada año.

Agua que no has de beber no la dejes perder

En el caso del Valle de la Orotava sorprenden los datos recogidos al tratarse de una zona que nunca hasta la fecha había tenido problemas en cuanto a sus recursos hídricos, sobre todo para la agricultura, si bien es cierto que en cuanto al abastecimiento urbano no hay tanto problema. Javier Davara lleva ocho años al frente del Consejo Insular de Aguas tras tomar el relevo de José Fernández Bethancourt. Al igual que su antecesor en el cargo, conoce a la perfección el sistema circulatorio del agua en el gran cuerpo que forma nuestro territorio insular. No cabe duda de que estamos en la UVI y necesitamos con urgencia las transfusiones necesarias, baypass, marcapaso o lo que sea necesario para que el corazón de la isla no sufra un infarto mortal. En este proceso de reanimación del enfermo se tienen que implicar todas las administraciones, desde el ámbito municipal hasta el insular, el Estado y la Unión Europea y por supuesto también el sector privado y la sociedad civil que tiene que responsabilizarse de un uso correcto del agua. Davara y todo el equipo médico del organismo del Cabildo llevan la coordinación de las acciones en marcha y he querido hablar con él para conocer el parte médico en lo que afecta al Valle de la Orotava.

«En esta zona se han establecido diferentes medidas pero las más importantes desde punto de vista agrícola tiene que ver con la reutilización de las aguas que a día de hoy se tratan en la depuradora de Punta Brava para impulsarla a la balsa de la Cruz Santa, en Los Realejos. Esta actuación que realizará Balten en coordinación con el Consejo Insular de Aguas que es quien gestiona la depuradora permitirá en el primer trimestre de 2025 poner a disposición de los agricultores entre 4.500/5.000 metros cúbicos de agua al día que actualmente se vierten en condiciones legales por el emisario».

Otra medida consiste en disponer para la agricultura los excedentes de la desaladora de Loro Parque, que trata entre 300 y 400 metros cúbicos en invierno aunque en verano el excedente es menor. «Estamos trabajando en establecer las actuaciones necesarias para llevar esa agua hasta los puntos de suministro o de impulsión necesarios».

Como medida a medio plazo, el Consejo está analizando la posibilidad de instalar una desaladora provisional en el Puerto de la Cruz para que el agua que llega de diferentes suministros pudiera derivarse a otros puntos. «En este sentido ya se han mantenido encuentros con el Ayuntamiento aunque no constituye en estos momentos una prioridad. También se ha instado a algunas comunidades de agua, como La Cisterna y Montaña de Enmedio, para que realicen nuevas perforaciones ya que hay posibilidad de extraer algún caudal más. Otras comunidades como Pozos de las Dehesas o Aguas de la Gorvorana han podido incorporar agua al sistema de abastecimiento urbano de Puerto De la Cruz a través de determinadas obras que han permitido aprovechar caudales que antes, por problemas de impulsión de esas aguas alumbradas, no podían llegar a los puntos de suministro. De esta forma, si el Puerto tiene una mayor necesidad, no le va a restar caudales de agua al sector agrícola», comenta Davara.

La empresa pública Acuaes, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, está culminando la ejecución de los colectores generales en el Valle que incluye La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz y una pequeña parte de Santa Úrsula. Una inversión de 12 millones de euros ejecutada como obra de interés general para completar la red de saneamiento en todo el Valle pero que no será realmente efectiva si no se acomete la ya proyectada ampliación de la estación depuradora del Valle de La Orotava, en Punta Brava que ahora mismo se encuentra en el límite de su capacidad y que debe estar operativa cuanto antes para convertir el agua depurada en un nuevo recurso que reutilizar. Esta obra cuyo proyecto se concluyó el pasado año cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros y está pendiente de licitación a falta de un informe de la dirección general de Costas. Supondrán duplicar su actual capacidad hasta los 20.000 metros cúbicos al día.

Pero para concluir con eficacia todo el sistema los ayuntamientos tienen también que mojarse y desarrollar sus redes secundarias y conexiones al alcantarillado. Si no, tendremos estos grandes colectores sin vertidos que transportar a la depuradora Comarcal. Vale la pena detenerse en este punto para entender la situación del enfermo. La aglomeración urbana del Valle constituye una única cuenca que vierte a un mismo sistema de saneamiento y depuración. La comisión europea cuando aplica la directiva de aguas residuales que es la que impone sanciones en el caso de incumplimientos, lo hace en función de esa aglomeración y en el caso del Valle de La Orotava solo se recoge un 40 por ciento de la carga que vierte, lo que constituye uno de los porcentajes más bajos de las 67 aglomeraciones urbanas que existen en la Isla. El resto se evacua a través de pozos y otros sistemas no conectados a la red general.

Si hacemos zoom y hablamos de la situación de los municipios podríamos decir que en La Orotava, algunas urbanizaciones cuentan con sus propias depuradoras y lo que tienen que hacer ahora es trasladar esa conexión a los colectores generales. Los Realejos se encuentra en una peor situación con numerosos pozos y sistemas independientes mientras que Puerto de la cruz, como localidad costera con un suelo más impermeable cuenta con mejor sistema de saneamiento. Tal es así que el 57.5 por ciento del agua tratada en la depuradora procede de este municipio. A pesar de ello también padece problemas puntuales y muy graves como lo ocurrido recientemente con el cierre de Playa Jardín. En este punto merece hacer un paréntesis para aclarar una situación que preocupa mucho a los asiduos de la playa. El problema ha surgido tras detectar en la zona de baño la existencia de una bacteria denominada escherichia coli que aparece en las heces y que dura muy poco tiempo en el agua por lo que se deduce que que el vertido ha llegado al mar de manera directa y sin tratar. Para comprobar si realmente esto ha sido así, Salud Publica ha iniciado el proceso de inspección de los puntos de vertidos en Punta Brava y alrededores para determinar la procedencia de esas aguas contaminadas. Otra de las hipótesis barajadas estos días y que también será objeto de análisis tiene que ver con el correcto funcionamiento del emisario y la calidad de vertidos de aguas tratadas que llegan al mar procedentes de la depuradora de Punta Brava.

En este sentido, Davara es contundente al asegurar que esta agua cumple con la normativa y en ningún caso tiene relación con el problema de la playa. «Los vertidos que realiza el Consejo Insular están a unos ochenta metros de profundidad en el otro extremo de la costa y a un kilómetro de distancia. Estas aguas no son en ningún caso contaminantes puesto que llegan al mar tras el correspondiente proceso de depuración y se someten a dos tipos de analíticas, las que periódicamente obliga el Gobierno de Canarias de acuerdo con el programa de control y vigilancia durante todo el año y las que realiza el Consejo en diferentes puntos a lo largo de todo el emisario. Nuestras analíticas trimestrales responden a diferentes parámetros sobre sedimentos, fauna marina, inspección visual del emisario, etc y siempre han sido correctas cumpliendo con las exigencias de la ley de calidad de aguas marinas». Por tanto, volvemos ahora a apelar a la responsabilidad municipal para conectar correctamente las viviendas al sistema de saneamiento y evitar cualquier tipo de fugas que se detectan al momento.

Resumiendo, podemos afirmar que estamos conectados a un respirador en forma de emergencia hídrica que podrá estabilizarnos un tiempo determinado pero para salir adelante hace falta el interés común por concienciarnos, todos, de lo que ocurre al tirar de la cisterna porque la mierda flota con y sin fuegos artificiales. Lo otro es la extremaunción.

A la izquierda y a la derecha, dos de las balsas que surten al campo en el Valle de La Orotava. Arriba, planta depuradora de Puerto de la Cruz.